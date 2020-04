Heidelberg. (hol) Lange hat es gedauert, doch dann hat das Internationale Olympische Komitee doch die Sommerspiele 2020 in Tokio abgesagt. Das hat es bislang nur in Zeiten der beiden Weltkriege gegeben.

Die Geschichte der Olympischen Spiele geht natürlich noch viel weiter zurück – bis in die Antike. Darum geht es in unserer heutigen Aufgabe. Eingeschickt hat sie Isolde van Thiel, ehemalige Geschichts- und Politiklehrerin am Max-Born-Gymnasium in Neckargemünd.

1. Während die antiken Olympischen Spiel immer am gleichen Ort, nämlich in Olympia, stattfanden, gilt heute das... __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

2. Die antiken Olympischen Spiele waren kein Treffpunkt von Sportlern aus aller Herren Ländern. Teilnehmen durften nur: __ __ __ __ __ __ __ __

3. Welcher Wettbewerb findet heute direkt im Anschluss an die Olympischen Sommer- bzw. Winterspiele am gleichen Ort statt? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4. Nachdem Griechenland in späteren Jahrhunderten christlich geworden war, verbot der römische Kaiser die Spiele 394 n. Chr., weil er darin eine unzeitgemäße heidnische Unsitte sah. Sein Name war __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.

5. Die Zeitspanne zwischen den Spielen nennt man __ __ __ __ __ __ __ __ __.

6. Wiederbelebt wurden die Olympischen Spiele 1896 vom Franzosen Baron Pierre __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.

7. Die Nationalsozialisten benutzten die Sommerspiele 1936 als Propagandaforum für ihre Ideologie. Wo fanden sie statt? __ __ __ __ __ __

8. Die angebliche "Überlegenheit der weißen Rasse" widerlegte aber, indem er vier Goldmedaillen gewann, der amerikanische Ausnahmesportler __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.

9. Bei den alten Griechen waren die Olympischen Spiele männlich dominiert. Von der Teilnahme ausgeschlossen waren __ __ __ __ __ __.

10. Archäologisch nachweisen lassen sich die Wettkämpfe in Olympia von etwa 700 v. Chr. an. Gewidmet waren sie dem Göttervater mit Namen __ __ __ __.

Die markierten Buchstaben ergeben zusammen als Lösungswort die griechische Halbinsel, auf der das antike Olympia liegt.

