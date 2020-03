Heidelberg. Schools Out - so heißt es gerade im ganzen Land. Die RNZ springt ein und stellt gemeinsam mit Lehrern der Region spannende und knifflige Aufgaben aus jedem Lernbereich. Ob ihr wohl zum richtigen Ergebnis gekommen seid?

Die Lösungen findet ihr ab dem nächsten Tag hier.

Heute: Kaiser gesucht:

Die Auflösung unseres Latein-Rätsels vom Mittwoch:

L: Hannibal führte ein Heer mit Kriegselefanten über die Alpen, um Rom anzugreifen.

A: Das lateinische Wort für "Krone" lautet Corona – und ist heißer Anwärter auf das Wort des Jahres.

T: Das Prädikat ist im Lateinischen das wichtigste Satzglied (aber das Subjekt endet zum Glück auch auf T).

E: "amica" ist die Freundin – und Freundinnen im Nominativ Plural heißen amicae.

I: Beim Ausbruch des Vesuv 79 n. Chr. wurde Pompeji verschüttet.

N: Asterix-Leser wissen natürlich, dass Cäsar Gallien eroberte.

M: Der Akkusativ Singular von amicus heißt amicum.

A: Bete und arbeite, also "ora et labora" heißt es in benediktinischen Klöstern.

C: Ja sag mal! "Dic" ist der Imperativ Singular von dicere (sagen).

H: Romanische Sprachen gehen auf Latein zurück. Und Spanisch ist die wichtigste davon, weltweit sogar die zweithäufigste Muttersprache.

T: "Errare humanum est", heißt es. Irren ist menschlich!

S: Nicht Cäsar, sondern Augustus (von 27 v. Chr. bis 14 n. Chr.) gilt als der erste römische Kaiser.

P: Zum Beispiel bei Odysseus kommt ein einäugiger Riese vor – ein Zyklop.

A: Rom hieß in Rom (und heißt noch immer) Roma.

S: Wörtlich "Ausgang", im medizinischen Sinn auch "Tod" – das bedeutet "Exitus".

S: Ein "schwarzer Tag" heißt auf Latein "dies ater" – aber heute soll für dich keiner sein!

Heute: Mit dem Hochsprungstab zum Königstuhl:

Teil a) Zuerst müssen wir wissen, wie hoch eine Stufe ist:

270 Meter : 1200 = 0,225 Meter

Vom Heidelberger Schloss zum Mount Everest wären es

8848 Meter – 250 Meter = 8598 Höhenmeter

8598 Meter : 0,225 Stufenhöhe = 38214

Zum Mount Everest wären es 38214 Stufen.

b) Der Stabhochspringer nimmt auf einmal x von insgesamt 1200 Stufen. Da er noch zwei Sprünge bräuchte, um doppelt so viele Sprünge machen wie Stufen pro Sprung, springt er 2x-2 mal.

Rechenansatz

1200 : x = 2x – 2

1200 = 2x2 – 2x

2x2 – 2x – 1200 = 0

x2 – x – 600 = 0

Und nun kommt eine p-q-Formel ins Spiel:

Daraus ergibt sich:

Eine negative Zahl scheidet als Ergebnis aus. Der Springer überspringt also 25 Stufen, und das 48 mal am Stück (2x25 – 2).