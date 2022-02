Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit zwei Jahren berichtet Uni-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich im RNZ-Corona-Podcast über den Verlauf der Pandemie. In der 94. Folge ärgert er sich über eine Meldung zu Impfschäden, der jegliche Substanz fehle.

Prof. Kräusslich, es gibt ja wohl wesentlich mehr Nebenwirkungen bei den Corona-Impfungen als bisher bekannt. Überrascht Sie der Warnbrief der Krankenkasse BKK Provita?

Ja, sehr. Natürlich muss man so einen Bericht ernst nehmen und genau anschauen. Allerdings ist dieser Fall aus meiner Sicht wirklich ärgerlich. Das Schreiben ging zwar an das zuständige Paul-Ehrlich-Institut, aber gleichzeitig brachte man sehr weitgehende Aussagen an die Öffentlichkeit, ohne irgendetwas zu belegen. Das führt zu großer Verunsicherung. Ich finde dieses Vorgehen ärgerlich, schlecht und schädlich. Es geht hier eben nicht um schwerwiegende Impfkomplikationen, sondern vermutlich um ganz normale Impfreaktionen, wobei die Kasse gerade nicht sagt, um welche.

Werden schwerwiegende Nebenwirkungen nicht ohnehin gemeldet?

Nach dem Infektionsschutzgesetz ist jeder Arzt verpflichtet, vermutete Nebenwirkungen, die über eine normale und manchmal etwas heftigere Impfreaktion – also Fieber, Schüttelfrost, Schmerzen an der Impfstelle – hinausgehen, an das Gesundheitsamt zu melden. Das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht alle gemeldeten Nebenwirkungen. Der Bericht der BKK Provita kann also eigentlich keine zusätzlichen schwerwiegenden Nebenwirkungen umfassen.

Aber wer ging dann zum Arzt?

Ich kann nur vermuten, dass dies Menschen sind, die wegen Schmerzen, Fieber oder anderer Symptome zum Arzt gegangen sind. Daraus potenziell lebensgefährliche Komplikationen abzuleiten, ist aus meiner Sicht verwerflich.

Sie sprachen es eben an: Die BKK Provita schreibt ja, es bestehe womöglich Lebensgefahr. Halten Sie das für eine Übertreibung?

Ja, das ist eine Übertreibung und eigentlich noch viel mehr. Man darf nicht einfach potenziell lebensbedrohliche Nebenwirkungen behaupten, ohne in irgendeiner Form darzulegen, was man meint. Hier geht eine relativ kleine Betriebskrankenkasse auf der Grundlage der bei ihr abgerechneten Diagnosen an die Öffentlichkeit und behauptet, dass es viel mehr Impfnebenwirkungen mit eventuell lebensbedrohlichen Komplikationen gibt; aber sie gibt keine Information, um was es geht. Natürlich ist es richtig, jeden Verdacht an die zuständige Behörde zu melden. Aber einfach Behauptungen in die Welt zu setzen und die Menschen zu verunsichern, halte ich für verwerflich. Und wenn die Kasse schwerwiegende, nicht gemeldete Nebenwirkungen unterstellt, sagt sie gleichzeitig, dass all die behandelnden Ärzte wissentlich gegen geltendes Gesetz verstoßen hätten.

Angeblich seien bei geschätzt bis zu drei Millionen Menschen so schwere Nebenwirkungen aufgetreten, dass diese einen Arzt aufsuchten. Wie war das denn in den hiesigen Impfzentren?

Bei den Corona-Impfstoffen treten im Durchschnitt etwas stärkere Impfreaktionen auf als bei manchen anderen Impfstoffen, aber keine grundsätzlich anderen; also ein paar Tage Unwohlsein, eventuell Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen. Natürlich gehen manche Menschen wegen dieser Symptome zum Arzt, andere nicht.

Viele Eltern sorgen sich auch um ihre Kinder. Gibt es da bereits erste Berichte über Nebenwirkungen?

Schwere Nebenwirkungen sind insgesamt sehr selten und bei den Kindern zwischen fünf und elf Jahren noch seltener. Ob das an der geringeren Menge an Impfstoff oder am jüngeren Organismus liegt, kann ich nicht sagen.

Zugleich erlahmt ja die Impfkampagne aufs Neue. Was wäre denn, wenn es beim jetzigen Stand bliebe mit 55 bis 60 Prozent Geboosterten?

Dann haben wir zu viele Menschen mit höherem Risiko für einen schweren Verlauf. Erst- und Zweitimpfung liegen bei den meisten ja schon länger zurück und die Schutzwirkung nimmt mit der Zeit ab. Am wichtigsten ist der Booster natürlich für ältere und durch andere Krankheiten gefährdete Personen. Für die Klinikbelegung ist es weniger entscheidend, ob alle 20- bis 30-Jährigen geboostert sind, ob Personen über 70 oder 80 Jahre geboostert sind, aber schon.

Umgekehrt warnt jetzt Stiko-Chef Mertens vor dem Omikron-Untertyp, der vielleicht gefährlicher sei, als gedacht?

Der Subtyp BA2 ist wohl etwas ansteckender als der Omikron Subtyp BA1, aber es gibt keine klaren Hinweise, dass der Krankheitsverlauf anders ist. Insofern könnte BA2 die Welle etwas in die Länge ziehen, sicher ist das aber nicht; für die Klinikbelegung sollte er keinen großen Unterschied machen. Ich habe schon öfter gesagt, dass ich es problematisch finde, wenn Personen, die auf Grund ihrer Funktion eine besondere Wahrnehmung erfahren, Vermutungen ohne gesicherte wissenschaftliche Belege in die breite Öffentlichkeit tragen. Was nützt es den Menschen, wenn ein bekannter Amtsträger sagt, dass es so sein könnte – oder eben auch nicht? Deshalb versuche ich immer zu erklären, was aktuelles Wissen ist und was wir eben noch nicht wissen; auch wenn das nicht so populär ist. Derzeit spricht jedenfalls wenig dafür, dass durch die BA2 Variante das weitere Geschehen stark verändert wird.