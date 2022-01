Von Julia Lauer

Heidelberg/Münster. Detlef Pollack ist Professor für Religionssoziologe an der Universität Münster. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählt der religiöse Wandel – auch in Corona-Zeiten.

Professor Pollack, hier in Heidelberg wurde der Weihnachtsmarkt coronabedingt abgesagt, während in den Gottesdiensten zum Teil auch Ungeimpfte singen durften. Ist die Sonderbehandlung der Religionsgemeinschaften noch zeitgemäß?

Die Religionsfreiheit ist ein geschütztes Gut, das einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft besitzt. Allerdings stand es den Kirchen nicht überall offen, Gottesdienste abzuhalten, ohne dass dabei bestimmte Beschränkungen galten. In Sachsen, Thüringen oder auch in Rheinland-Pfalz, wo die Inzidenz besonders hoch ist, waren den Kirchen keine Gottesdienste ohne Zugangsbeschränkungen erlaubt. Dort galt 2G oder 3G. In anderen Bundesländern war es den Kirchen freigestellt, Gottesdienste ohne Zugangsbeschränkungen anzubieten.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 82: Wie sich Corona auf die Religiosität auswirkt Interview: Julia Lauer / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

So war es auch in Heidelberg. Die Katholiken haben auf Zugangsbeschränkungen verzichtet, die Protestanten haben das unterschiedlich gehandhabt: Manche Gottesdienste standen allen Menschen offen, andere nicht.

Die Kirchen hatten einerseits ein Auge darauf, dass sich die Menschen nicht infizieren, und haben sich deshalb an die 2G- oder 3G-Regeln gehalten. Sie wollten andererseits die Ungeimpften aber auch nicht prinzipiell ausschließen und haben deshalb besondere Gottesdienste angeboten, die für alle offen waren, in denen allerdings auch besondere Abstandsregeln galten. Man wollte inklusiv sein.

Georg Bätzing, der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, sprach vom "Impfen als Geschenk Gottes", Annette Kurschus, die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, vom "Impfen aus Nächstenliebe". Wie positionieren sich die Kirchen in der Pandemie?

2020, als wir das erste Mal mit einem Lockdown konfrontiert waren, haben sie die staatlichen Regelungen selbstverständlich akzeptiert und keine Sonderrolle für sich beansprucht. Die evangelische und die katholische Kirche tragen die Impfpolitik der Regierung mit.

Anfang Dezember sagte der katholische deutsche Kardinal Ludwig Müller, die Corona-Maßnahmen zielten auf die Errichtung eines Überwachungsstaates ab. Ist er da eine Ausnahme?

Allerdings. Er ist innerkirchlich auch sofort wegen dieser Aussage kritisiert worden. Kardinal Müller spricht nicht für die Haltung der Mehrheit. Die meisten Kirchenvertreter sind der Ansicht, dass Schutzmaßnahmen um des Nächsten willen nötig sind.

Das Neue Testament hält keine Erklärung für den Ursprung von Seuchen bereit. Gibt es Versuche der Kirchen, das Auftreten Pandemie zu deuten?

Die Zurückhaltung der Kirchen in Westeuropa, die Pandemie theologisch zu deuten, ist tatsächlich auffällig. Die Kirchen sagen in der Regel nicht: Gott will uns strafen, prüfen oder ermahnen. Sie verkündigen einen barmherzigen, nicht einen strafenden Gott, der uns hilft, mit der Krise fertigzuwerden und uns tröstet und stärkt.

Wie sieht man das in anderen Gegenden der Welt?

In Griechenland, wo die Mehrheit der Bevölkerung der orthodoxen Kirche angehört, kann der Erzbischof sagen, diese Pandemie sei eine Lektion Gottes, um die Menschen, die dem Konsum verfallen seien, zur Umkehr zu rufen. Ähnliches lässt sich in der russisch-orthodoxen Kirche beobachten. Auch in der muslimischen Welt, etwa in der Türkei, ist man weniger zurückhaltend. Dort sagt Erdogan: Im Gebet werden wir die Krise bewältigen und stärker werden. Hinter solchen Aussagen steht ein anderes Gottesbild. Gott zeige sich auch in der Krise, er kann auch richten und strafen. Solche vollmundigen Aussagen sind jedoch nicht typisch für die beiden großen Kirchen in Westeuropa.

In Deutschland sah sich die Polizei im vergangenen Jahr gezwungen, mehrere freikirchliche Gottesdienste aufzulösen, weil Gemeinden ohne Mindestabstand und Masken zusammengekommen waren – bei Karlsruhe, bei Rottweil oder auch in Herford. Die Freikirchen folgen einem christlichen Verständnis. Was unterscheidet sie von den beiden großen Kirchen?

Eine wichtige Frage ist hier, ob man sein Vertrauen eher in die Wissenschaft oder eher in die Religion setzt. In einer Befragung, die ich gemeinsam mit Carolin Hillenbrand in Deutschland durchgeführt habe, nennen freikirchliche Gemeindemitglieder, vor die Wahl gestellt, hier häufiger die Religion. Für sie ist es von besonderer Bedeutung, den Gottesdienst zu besuchen, gemeinsam zu beten und zu singen. Daraus erklärt sich zu einem erheblichen Teil ihre größere Unvorsichtigkeit. Inzwischen sind allerdings auch die freikirchlichen Gemeinden vorsichtiger geworden.

Wie wirkt sich die Krise denn insgesamt auf die Religiosität der Gesellschaft aus?

Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Effekte nicht sehr groß sind. Wohl aber gibt es sie. Die Daten deuten darauf hin, dass die Menschen im Zuge der Krise eine Stärkung ihres Glaubensleben wahrnehmen. Das trifft allerdings nur auf diejenigen zu, die sich mit der Kirche und dem Glauben ohnehin schon verbunden fühlen. Entscheidend ist also die religiöse Vorprägung. Die Krise als solche führt nicht zum Glauben.

In Pandemie-Zeiten glauben manche auch an Verschwörungstheorien. Sie haben sich in einer Online-Studie auch mit ihnen beschäftigt. Die Untersuchung war nicht repräsentativ, es beteiligten sich mehr als 2000 Menschen. Was haben Sie herausgefunden, sind Verschwörungstheoretiker religiös?

Verschwörungstheoretiker gehen davon aus, dass nichts ohne Zufall geschieht, dass nichts so ist, wie es scheint, dass im Hintergrund verborgene Akteure wirken. Nach unserer Untersuchung sind Angehörige der evangelikalen Freikirchen eher anfällig für Verschwörungstheorien als Mitglieder der beiden großen Kirchen. Allerdings stellen auch bei den Evangelikalen die Anhänger von Verschwörungstheorien keine Mehrheit dar. Außerdem sind sie bei spirituellen Gruppen überrepräsentiert. Das ist nicht überraschend: Beide Gruppierungen sind kritisch gegenüber Regierung und Wissenschaft eingestellt, denen ja auch die Verschwörungstheoretiker skeptisch gegenüberstehen.

Ihre Weltanschauungen ergänzen sich also mit Verschwörungstheorien??

Sie stimmen in ihrer institutionskritischen Haltung überein. Während aber die Evangelikalen und die Esoteriker auf die Kraft einer positiven Macht setzen, sei es Gott oder eine kosmische Energie, bleibt die Frage, woher das Gute kommen soll, bei den Verschwörungstheoretikern offen.

Am Rande von Querdenker-Demonstrationen wurde schon meditiert und gebetet. Ist das der Versuch, sich um das Gute zu bemühen?

Vielleicht. Aber es ist dann doch noch einmal ein Unterschied, ob man wie in den Kirchen im Gebet um die Hilfe Gottes bittet oder ob man meint, mit magischen Techniken diese Hilfe herbeizwingen zu können.