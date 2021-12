Von Klaus Welzel

Heidelberg. Einmal die Woche steht Hans-Georg Kräusslich, Chefvirologe am Heidelberger Universitätsklinikum, im RNZ-Corona-Podast Rede und Antwort.

Professor Kräusslich, was kommt denn da mit der Omikron-Variante auf uns zu? Die Berichte aus Südafrika und Großbritannien lesen sich ja erschreckend, was die Ausbreitung des Virus angeht

In Südafrika sieht man seit November einen sehr deutlichen, exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen. Zugleich gibt es bisher keinen sehr hohen Anteil an schwer erkrankten Personen, möglicherweise weil vor allem jüngere Menschen infiziert sind. Die Bevölkerung Südafrikas ist insgesamt erheblich jünger, als zum Beispiel die deutsche. Andererseits muss man sagen, die Krankheitslast, insbesondere die der schweren Fälle, folgt den Infektionszahlen mit Verzögerung. Es ist insofern noch zu früh, um zu sagen, wie stark die Auswirkungen letztlich sein werden.

Südafrika soll ja eine gute Impfquote haben. Welcher Impfstoff wird denn dort in der Hauptsache verwendet?

So gut ist die Impfquote gar nicht. Vollständig geimpft sind dort nur 25 bis 30 Prozent, bei uns sind es 70 Prozent. In Südafrika eingesetzt werden im Wesentlichen mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna, der Vektorimpfstoff von Johnson&Johnson und das Vakzin von Sinovac. Sputnik war dort in der Diskussion, wurde dann aber doch nicht zugelassen.

Johnson&Johnson zeigt nicht die erhoffte Wirksamkeit – und Sinovac?

Sinovac ist gegen Varianten ebenfalls deutlich weniger wirksam als die mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna. Astra-Zeneca ist gut, aber nicht so gut wie die mRNA Impfstoffe, Johnson&Johnson ist deutlich schlechter, ebenso Sinovac.

Wie wirksam sind die mRNA-Impfstoffe gegen die Omikron-Variante?

Es gibt zunehmend Untersuchungen an Serumproben von geimpften Personen zu verschiedenen Zeiten nach einer Impfung. Die Schutzwirkung der mRNA-Impfstoffe vor einer Infektion mit Omikron ist nach der zweiten, also der vollständigen Impfung, deutlich vermindert. Die Wirkung der neutralisierenden Antikörper ist etwa 50-fach schwächer als gegen das ursprüngliche Virus. Nach einer Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wird dieser Schutz wieder recht gut, aber nicht vollständig hergestellt. Dagegen besteht nach der einmaligen Impfung mit Johnson&Johnson kaum Schutz vor Infektion.

Und wie sieht es mit dem Schutz vor einer schweren Erkrankung aus?

Der ist nach der vollständigen Impfung mit mRNA weiterhin vorhanden und nach einer Booster-Impfung entsprechend höher. Der aktuelle Weg einer intensiven Booster-Kampagne, um sich sowohl vor der bestehenden Delta-Variante als auch vor Omikron zu schützen, ist absolut richtig!

Wann wird Omikron in Deutschland Delta ablösen?

Das wird kommen. Wir haben in Deutschland derzeit rund 300 Fälle mit Omikron, in Großbritannien sind es bereits über 200.000. Wir können möglicherweise die Ausbreitung verzögern, indem wir sehr gut überwachen, spezifisch nach der Omikron-Variante suchen und Infizierte strikt isolieren und Kontakte nachverfolgen. In der Region haben wir bisher drei Omikron-Fälle diagnostiziert. Alle drei sind zu Hause, also nicht schwer krank geworden. Alle drei Fälle stehen mit Reisen in Verbindung, der dritte übrigens nicht aus Südafrika, sondern aus New York kommend. Und, um Ihre Frage zu beantworten: Es kann im Januar sein oder im Februar: Irgendwann in diesem Winter werden wir hauptsächlich Omikron haben.

Nochmals kurz zum Impfstoff: Wir sprachen schon über Gibraltar: Wurde dort in der Hauptsache Astra-Zeneca verimpft – und hat das etwas mit der sinkenden Resilienz der Geimpften gegenüber Corona zu tun?

In Gibraltar wurde anfangs vor allem Astra-Zeneca verimpft – und bei diesem Vakzine ist die Zahl der Impfdurchbrüche höher. Allerdings wird der Schutz bei Nachimpfung mit mRNA deutlich besser und ist dann vergleichbar wie nach doppelter Impfung mit mRNA. Zu den Zahlen: Es ist wohl so, dass in Gibraltar auch viele Menschen geimpft wurden, die dort gar nicht leben. Insofern würde ich die Impfquote von nahe 100 Prozent schon hinterfragen.

Wie sieht es denn bei uns in Europa mit dem Reisen aus? Ohne Test wird das vermutlich schon bald nicht mehr möglich sein?

Ja, zusätzliche Testung könnte wieder wichtiger werden – auch für Geboosterte. So war eine bei uns für Omikron positiv getestete Person dreimal geimpft; die Booster-Impfung lag auch schon ein paar Wochen zurück. Insofern könnte in Zukunft auch bei Dreifachgeimpften in bestimmten Bereichen wieder ein Test erforderlich werden, um Infizierte ohne Symptome zu finden. Aber das wäre auf jeden Fall besser, als wenn man sagen müsste: Wir machen wieder alles dicht!

Wirft uns Omikron so betrachtet wieder in die Zeit zurück, als Corona begann und kein Impfstoff vorhanden war?

Nein, auf keinen Fall! Der Schutz vor schwerer Erkrankung ist ja durch die Impfung sehr gut und auch ein Schutz vor Infektion bleibt erhalten, wenn auch schwächer. Dennoch dürfen wir die Schutzmaßnahmen keinesfalls aufgeben – gerade in der Ferienzeit! Es sollte auf keinen Fall eine Nachlässigkeit einsetzen. Ich bin zwar persönlich überzeugt, dass wir den Gipfel der aktuellen Welle überschritten haben, die Zahlen fallen seit einigen Tagen. Aber daraus den Schluss zu ziehen, dass wir jetzt auf Schutzmaßnahmen verzichten können, das wäre vollkommen falsch. Ja, wir müssen weiterhin Masken, Abstand, Lüften und ähnliche Regeln befolgen – bis zum Frühjahr auf jeden Fall! Und es wird auch einschränkende Maßnahmen bei größeren Veranstaltungen brauchen. Dennoch sind wir in einer viel besseren Situation als vor einem Jahr, bevor die Impfung kam.

Vergangene Woche sprachen wir über die Auslastung der Intensivstationen in der Region. Wie hat sich das seither weiter entwickelt?

Da gibt es aktuell wenig Veränderung. Zwar fallen die Infektionszahlen, aber das wirkt sich erst verzögert in den Kliniken aus. Und wir haben in dieser Welle mehr jüngere Patienten, die länger auf den Intensivstationen bleiben. Wir sehen aktuell ein Plateau mit geringer Reduktion, in Baden-Württemberg insgesamt wurde die Zahl von 600 Intensivpatienten jetzt wieder unterschritten. Das ist erfreulich, aber die nächsten zwei Wochen werden noch schwierig sein. Man kann aber Hoffnung haben, dass auch die Intensivbelegung um Neujahr deutlich abnehmen könnte, sofern es bei den Neuinfektionen weiter nach unten geht und wir Omikron gut verzögern können.