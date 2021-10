Von Klaus Welzel

Heidelberg. Zwei Schwerpunkte prägen die 67. Folge des Podcast mit Hans-Georg Kräusslich, dem Chefvirologen am Uniklinikum: Die sehr teure Entwicklung der Impfstoffe – und unnötige Ängste.

Prof. Kräusslich, der einstige Hoffnungsträger Curevac hat seinen Zulassungsantrag für seinen Corona-Impfstoff eingestampft, die vorhandenen Impfdosen werden vernichtet. Was ist da schiefgegangen?

Nach den Zwischenergebnissen mit vergleichsweise geringer Wirksamkeit kommt das nicht überraschend. Bei der Suche nach neuen Wirkstoffen klappt es eben nicht immer. Auch bei Medikamenten schafft es am Ende nur einer von zehn oder zwanzig Kandidaten aus der klinischen Entwicklung in den Markt. Auch andere Firmen haben ihre Impfentwicklung gegen Corona im letzten Jahr erfolglos beendet. Insofern ist das Ergebnis bei Curevac natürlich schade, aber es gehört bei Forschung und Entwicklung dazu und stellt keine besondere Überraschung dar.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 67: Warum die Impfung keine Folgen für Spermien und Fruchtbarkeit hat Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

Ist es eigentlich richtig, dass eine Zulassungsstudie in der Phase 1 ungefähr 10 Millionen Euro kostet und in der Phase 2, also der klinischen Phase, sogar 250 Millionen Euro?

Die Zahlen variieren je nachdem, um was es in der Entwicklung geht. Niedrige zweistellige Millionenbeträge für eine Phase 1 Studie, das ist üblich. Phase 1 ist die Sicherheitsstudie mit einer geringen Zahl von gesunden Personen, bei der man prüft, ob es Nebenwirkungen gibt. Dann kommen Phase 2 und Phase 3, letztere ist am teuersten, weil sie sehr viele Probanden umfasst. Bei Biontech waren das insgesamt 40-50.000 Menschen, da kommt man schnell in Dimensionen von über 100 Millionen Euro. Es gibt die Schätzung, dass im Durchschnitt Kosten von etwa 300 bis 400 Millionen Euro bis zur Zulassung eines Wirkstoffs entstehen. Und da ist noch nicht mitgerechnet, dass nur wenige Wirkstoffe bis zur Zulassung kommen, aber auch bei den anderen Kosten entstehen.

Insofern ist eine erfolgreiche Zulassung auch eine Frage der finanziellen Mittel.

Es ist eine sehr teure Entwicklung, die in der Regel nur von den größeren Pharma-Firmen oder zumindest mit deren Beteiligung geleistet werden kann. Insofern hat Biontech sehr früh die strategisch kluge Entscheidung getroffen, sich mit einem sehr großen Pharmakonzern, der Firma Pfizer, zusammenzutun. So konnten sie sehr schnell entwickeln, Studien durchführen und entsprechend produzieren. Bei Curevac muss man fragen, ob man vielleicht besser früher eine große Pharma-Firma ins Boot geholt hätte. Aber die schwächere Wirksamkeit wäre dadurch auch nicht geheilt worden. Insofern war es am Ende keine Geldfrage. Aber die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten bis zur Zulassung geht nur mit der oder durch die Pharma-Industrie – ob man die großen Firmen mag oder nicht: Wir brauchen sie unbedingt dafür.

Derzeit wird ja auch ein Impfstoff getestet, den man speziell über die Nase aufnimmt, und der das Virus bereits stoppt, bevor es dann über den Nasen- und Rachenraum aufgenommen werden kann. Ist hier mit einem Zulassungsantrag zu rechnen?

Das sind sehr interessante Ansätze. Die Grundidee ist, dass man den Impfstoff im Nasenraum vernebelt; dann wird er über die Schleimhaut aufgenommen und soll direkt über die Schleimhaut eine Immunität bewirken. Mit dem zugelassenen Vektor-Impfstoff von Astra-Zeneca gibt es bereits erfolgreiche Studien an Tieren – beim Menschen werden entsprechende Studien vorbereitet oder haben bereits begonnen. Im Tierversuch war diese intranasale Impfung genauso gut wie bei Gabe in den Muskel oder sogar besser. Ein ähnlicher Ansatz wird vom Deutschen Zentrum für Infektionsforschung verfolgt, an dem wir auch beteiligt sind. Hier kommt ein anderer Impfstoff zum Einsatz, die klinische Studie ist in Vorbereitung. Das wird jetzt nicht in den nächsten Monaten zur Zulassung kommen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass intranasale Impfstoffe auf den Markt kommen werden.

Unter jungen Männern und Frauen herrscht ja die Sorge, dass eine Coronaimpfung die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnte. Jetzt geben mehrere Studien Entwarnung. Können Sie die Ergebnisse etwas näher erläutern?

Wann immer es Vermutungen über mögliche Nebenwirkungen von Impfstoffen gibt, muss man diese sehr ernst nehmen. Die spezielle Hypothese beruhte auf der Überlegung, dass eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Protein des Sars-Coronavirus, gegen das die Impfung Antikörper induziert, und einem Protein in der Plazenta besteht. Dieses Protein ist für die Einnistung des sich entwickelnden Embryos in der Gebärmutter notwendig. Deswegen wurde spekuliert, dass die nach der Impfung gebildeten Antikörper die Einnistung verhindern könnten, allerdings ohne dass es einen Hinweis dafür gab. Inzwischen ist dies eindeutig widerlegt. Auch ist die Ähnlichkeit der beiden Proteine minimal. Von den über 1500 Bausteinen des Oberflächenproteins haben 5 eine gewisse, aber geringe Ähnlichkeit mit dem Plazentaprotein. Und wir wissen inzwischen, dass Antikörper nach Impfung gegen Sars-Cov-2 das menschliche Protein nicht hemmen. Diese frühe Spekulation ist eindeutig widerlegt, auch wenn man es immer noch verschiedentlich lesen kann.

Und wie sieht es um die Qualität der Spermien beim Mann aus?

Später kam ohne wissenschaftliche Begründung der Verdacht auf, dass die Impfung die Spermienbildung, also den Samen, beim Mann schädigen könnte. Dazu gibt es inzwischen Studien, die bei einer großen Anzahl geimpfter Männer die Qualität der Spermien untersucht haben: Es gab absolut keinen Unterschied im Vergleich zu Ungeimpften. Wir wissen also, dass die Impfung keinen Einfluss auf die Fruchtbarkeit der Frau oder des Mannes hat. Diese Vermutungen sind komplett widerlegt. Es gibt einen Einfluss durch die Coronainfektion, aber nicht durch die Impfung.

Gesundheitsminister Jens Spahn möchte Ende November die sogenannte epidemische Lage auslaufen lassen. Halten Sie diesen Zeitpunkt für verfrüht?

Es hängt davon ab, was man damit verbindet. Die epidemische Lage ist ja ein Konstrukt, das es ermöglicht, bestimmte Maßnahmen zu verhängen, und es gibt dem Gesundheitsminister bestimmte Rechte. Manche dieser Maßnahmen – etwa die Maskenpflicht dort, wo Menschen eng zusammenkommen, also in Zügen oder großen Sälen – sind weiterhin notwendig und sinnvoll. Und ich bin ganz ausdrücklich dafür, dass diese und weitere Maßnahmen weiter bestehen. Die Frage ist, ob man das Instrument der epidemischen Lage braucht, um die notwendigen Maßnahmen zu verlängern, damit wir gut über diesen Herbst und Winter kommen. Wenn es auch anders geht, schiene es mir vertretbar, die epidemische Lage nicht zu verlängern; wir sind ja wirklich in einer völlig anderen Situation, als vor einem Jahr. Damals hatten wir keine Impfstoffe, die Zahlen gingen ungebremst hoch, die Intensivstationen liefen voll. Auch jetzt müssen wir bis zum Frühjahr unbedingt vorsichtig bleiben und Schutzmaßnahmen weiterführen, sonst wird es wieder gefährlich. Aber das könnte auch ohne Verlängerung der epidemischen Lage möglich sein.