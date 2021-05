Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit März 2020 analysiert Hans-Georg Kräusslich die Coronalage im RNZ-Podcast. Heute spricht der Chefvirologe am Uniklinikum auch über die Folgen der Klimaerwärmung in Bezug auf die Ausbreitung von Viren.

Prof. Kräusslich, die Impfkampagne nimmt an Fahrt auf, die Arztpraxen stöhnen, weil sie teilweise überrannt werden. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Aufhebung der Priorisierung?

Irgendwann muss die Priorisierung aufgehoben werden. Ich denke, dass der aktuelle Zeitpunkt gut vertretbar ist. Man wird auch weiter bestimmte Personengruppen bevorzugt impfen, aber generell wurde es zuletzt schwieriger, die komplexe Priorisierung nachzuvollziehen. Als es um die über 80-Jährigen mit dem höchsten Risiko ging, war es für alle verständlich.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 51: Ist eine Impfpflicht für Jugendliche und Kinder sinnvoll? Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Wenn bald alle geimpft sein werden, ist es Zeit, an die Phase danach zu denken: Wann sind die Auffrischungsimpfungen fällig?

Zunächst dauert es noch eine Weile, bis wirklich alle eine Impfmöglichkeit haben. Wichtig ist daher, dass die Impfbereitschaft hoch bleibt und nicht zunehmend Menschen glauben, dass schon genug geimpft und sie selbst dadurch ausreichend geschützt sind. Dem ist nicht so, das Virus wird auch im Herbst wieder da sein. Auffrischungsimpfungen sind voraussichtlich notwendig, vielleicht etwa nach einem Jahr. Sinnvoll wäre dies im Herbst, bevor die Atemwegserkrankungen ansteigen, also im Oktober/November. Wir sollten wieder mit den Älteren beginnen. Zum einen, weil sie bei Erkrankung besonders gefährdet sind, zum anderen, weil sie in der Regel weniger Antikörper bilden und diese schneller abfallen. Also haben sie das höhere Risiko und den kürzeren Schutz.

Langfristig bedeutet das, dass wir uns jährlich werden impfen lassen?

Wie oft die Impfung notwendig sein wird, kann man im Moment schwer sagen, aber wiederholte Impfungen wird es wohl brauchen. Leider wird es nicht reichen, dass wir jetzt geimpft sind, und dann ist auf Dauer alles gut.

Wie stehen Sie zu einer Impfpflicht?

Eine Impfpflicht gegen Sars-CoV-2 brauchen wir meines Erachtens nicht. Wir haben eine sehr hohe Impfbereitschaft, da würde eine Impfpflicht nicht helfen. Zum anderen ist – anders als bei den Masern – das Erkrankungsrisiko für Kinder und Jugendliche gering; es gibt schwere Verläufe, aber selten. Insofern sind die Voraussetzungen für eine Impfpflicht gerade für Kinder und Jugendliche nicht gegeben.

Und wie sieht es mit Schwangeren aus? Würden Sie diesen eine Impfung empfehlen?

Die Ständige Impfkommission hat kürzlich die Impfung für Schwangere dann empfohlen, wenn sie ein besonderes Risiko der Infektion haben, das ist leider nicht sehr klar. Andere Länder empfehlen die Impfung für Schwangere generell. Mir ist kein erhöhtes Risiko für Schwangere bekannt. Generell würde man – wie bei allen Impfungen – empfehlen, sie bei Kinderwunsch möglichst bereits vor der Schwangerschaft zu machen; dafür braucht es aber ausreichend Impfstoff für alle.

Jetzt bleiben Sie so ähnlich im Ungefähren wie die Ständige Impfkommission.

Ich glaube nicht, dass ein einzelner Virologe eine allgemeine Impfempfehlung abgeben sollte. Zudem besteht gerade in der Schwangerschaft eine besondere Besorgnis und es gibt aktuell noch keine umfangreiche Nachbeobachtung in der Schwangerschaft Geimpfter, aber eben auch keinen Hinweis auf Komplikationen.

Und wie ansteckend können eigentlich Geimpfte sein?

Geimpfte sind sehr viel seltener infiziert, noch seltener werden sie krank. Aber wenn sie infiziert sind, können sie ansteckend sein. Es gibt keine Sicherheit, dass eine Person, die geimpft ist, das Virus nicht übertragen kann. Das findet statt – obwohl die Gefahr, wie gesagt, gering ist.

Das Klinikum öffnet sich wieder für Besucher. Gibt es Einschränkungen?

Krankenbesuche in den Kliniken werden ab nächster Woche wieder möglich, das Vorgehen wird über den interklinischen Stab für die Region koordiniert. Ein Besucher pro Patient ab dem fünften Tag des Krankenaufenthalts. Zugang haben vollständig Geimpfte, Personen nach überstandener Infektion in den letzten sechs Monaten sowie Menschen mit einem tagesaktuellen negativen Coronatest. Die Details stehen auf der Webpage des Klinikums.

Kann man den Schnelltest auch an der Pforte des Klinikums machen?

An der Pforte nicht. Wir richten eine Testmöglichkeit ein, empfehlen aber dringend, einen tagesaktuellen Test mitzubringen. Wir wollen keine Warteschlangen und wollen vermeiden, dass durch die Wartezeit keine Besuchszeit mehr bleibt.

Als Virologe ist für Sie der Klimawandel ein Thema. Verbreiten sich denn Viren – wie auch das Coronavirus – schneller?

Das ist ganz sicher so. Beispiele sind das Chikungunya-Virus, das in Südeuropa erstmals in den letzten Jahren auftrat, oder das Dengue-Virus, das sich ebenfalls nach Norden ausbreitet. Viele dieser Viren werden von Moskitos übertragen, und diese Moskitos breiten sich mit der Klimaveränderung nach Norden aus.

Wir sprachen schon oft über die Wetterunempfindlichkeit des Coronavirus.

Im klassischen Sinne wetterempfindlich ist nicht das Virus, sondern der Mensch, der sich wetterabhängig verhält. Es gibt schon Auswirkungen auf das Virus, so hängt die Größe von Wassertröpfchen von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab und das kann die Übertragung beeinflussen. Aber der eigentliche Faktor ist unser Verhalten. Im Sommer sind wir mehr im Freien, im Winter hauptsächlich in Innenräumen mit trockener Luft; das hat natürlich Auswirkungen.

In diesen Tagen breitet sich das Virus wieder stark im asiatischen Raum aus. Müssen wir uns Sorgen machen?

Für die Länder der Region auf jeden Fall. Ich kenne selbst mehrere indische Wissenschaftler in aller Welt, deren Angehörige in den letzten Wochen in Indien an Corona verstorben sind. Und natürlich ist es weltweit von Bedeutung, wenn ein so bevölkerungsreiches Land eine massive Infektionswelle hat. Wir müssen den Erreger weltweit in den Griff bekommen, nicht nur bei uns. Indien impft jetzt zwar mehr, aber bei der riesigen Bevölkerungszahl bleibt es schwierig. Auch das benachbarte Nepal ist mindestens genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer betroffen.

In Großbritannien wurden bereits mehrere Tausend Fälle der indischen Variante festgestellt. Ist es da nicht Zeit für ein Einreiseverbot in die EU?

Ich fürchte, dass das wenig bringen würde. Ein Flugverbot wurde ja im Winter wegen der britischen Variante versucht, das Virus war aber längst bei uns – gebracht hat es nichts. Und auch jetzt macht die indische Variante schon zwei bis drei Prozent aller Infektionen in Deutschland aus, auch in der Region haben wir sie vereinzelt gefunden; das Virus ist also bereits da. Großbritannien wurde wieder zum Risikogebiet hochgestuft, aber auch in Großbritannien ist die indische Variante derzeit noch nicht sehr häufig. Wenn sich das ändert, wäre eine Quarantänepflicht sinnvoll, wie es sie bereits für Reisende aus Indien gibt.