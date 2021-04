Von Klaus Welzel

Heidelberg. Wann kann man lockern? Mit dieser Frage beschäftigt sich die 49. Folge des RNZ-Coronapodcasts. Außerdem wirft Uni-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich einen Blick auf die Intensivstationen in der Region.

Professor Kräusslich, viele Leserinnen und Leser fragen bei uns nach, wie es denn derzeit zugeht auf den Intensivstationen in der Region. Wir selbst können ja nicht dorthin. Wie muss man sich das denn vorstellen?

Die Intensivstationen sind durch die hohen Zahlen an Covid-19 Patienten deutlich stärker belastet als normal. Sie dürfen es sich aber nicht so vorstellen, dass es dort plötzlich hektisch zugehen würde. Schwestern, Pfleger und das gesamte Personal sind erfahren und gut ausgebildet und gehen ihrer Arbeit mit der nötigen Ruhe nach.

Wie erleben das die Patienten – bei Bewusstsein?

Das ist unterschiedlich, aber auch die Patienten, die bei Bewusstsein sind, sind vor allem mit ihrer Krankheit und ihrem Befinden beschäftigt und froh, dass so gutes Pflegepersonal da ist.

Gibt es Unterschiede zwischen den Intensivstationen am Uniklinikum und an den anderen Kliniken?

Das Universitätsklinikum mit der Thorax-Klinik versorgt die am schwersten kranken Patienten. Dazu gehören auch Patienten, bei denen das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert werden muss. Für die Verteilung der Patienten auf die verschiedenen Kliniken gibt es einen Stufenplan, nach den jeweiligen Möglichkeiten und immer mit dem Ziel, dass alle Patienten gut versorgt werden und die Kapazität optimal genutzt wird.

Wann ist denn ein Patient über dem Berg?

Ganz sicher kann man nie sagen, wie der weitere Verlauf sein wird. Aber wenn beatmete Patienten wieder selbstständig atmen können, bedeutet das natürlich eine gute Prognose.

Stimmt es, dass es der gefährlichste Moment ist, wenn jemand von der Beatmungsmaschine getrennt wird?

Das ist eine Frage für einen Intensivmediziner; als Virologe habe ich hier ja keine spezielle Expertise. Aber man kann natürlich generell sagen, dass der Übergang von der künstlichen zur selbstständigen Atmung eine schwierige Phase ist. Einen bestimmten Augenblick als den gefährlichsten Moment zu benennen, scheint mir aber nicht angebracht.

Wie viele beatmungspflichtige Patienten gibt es derzeit in der Region?

Um die 40 Personen, aktuell etwas darüber. Dadurch, dass wir mehr jüngere Patienten mit zum Teil langer Liegedauer haben, bleibt die Zahl länger konstant. Wir sehen jetzt übrigens auch mehr Kinder und Jugendliche in der Klinik, die an Covid-19 erkrankt sind, in dem Alter ist der Verlauf zwar in der Regel milde, aber wegen der höheren Infektionszahlen gibt es jetzt auch Jugendliche, die schwer erkranken.

Was vermutlich an der Öffnung der Schulen lag.

Ja, die Öffnung der Kitas und Schulen spielt sicherlich eine Rolle, aber auch die Tatsache, dass wir jetzt fast ausschließlich die englische Variante haben, die deutlich infektiöser ist, also mehr Menschen ansteckt.

Was mich persönlich wundert – und natürlich zugleich freut: Heidelberg hat fast durch die ganze Pandemie hindurch eher niedrige Infektionszahlen. Haben Sie eine Vermutung, woran das liegen könnte? Ist das ein statistischer Effekt?

Ich glaube nicht, dass es nur ein statistischer Effekt ist. Eine Rolle spielt vielleicht, dass Studierende der Universität in Heidelberg gemeldet, in Coronazeiten aber zu Hause bei den Eltern sind. In Freiburg und Tübingen – beides mittelgroße Städte mit einer großen Universität – ist die Situation ähnlich wie in Heidelberg. Hinzu kommt wahrscheinlich, dass Heidelberg, genauso wie Tübingen und Freiburg, relativ wenige soziale Brennpunkte hat – anders als zum Beispiel Mannheim. Aber sicher spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Genau erklären kann man es wahrscheinlich erst rückblickend mit zeitlichem Abstand.

Derweil bricht wieder eine politische Debatte auf, wie schnell was geöffnet werden darf und welche Privilegien Geimpfte erhalten dürfen. Was sagt der Virologe dazu?

Die Diskussion ist wichtig. Die aktuell oft widersprüchlichen Beiträge mancher Politiker und die Kommunikation zwischen Bund und Ländern – mit Vorwahlkampfelementen – scheint mir dagegen schwierig und oft wenig hilfreich. Seit Kurzem sehen wir ein Abflachen der Kurve der täglichen Neuinfektionen. Das ist noch kein sicherer Trend, aber angesichts leicht zurückgehender Zahlen, der wärmeren Witterung und der steigenden Zahl an Geimpften scheint mir die Diskussion, welche Öffnungen wir wann ermöglichen, gerechtfertigt. Ich sage hier nichts Neues: Außenbereiche sind leichter zu öffnen als Innenbereiche, und Orte, bei denen man mit Besucherkontingenten arbeiten kann – also zum Beispiel Museen –, sollten mit Hygienemaßnahmen und begrenzter Personenzahl relativ bald zu öffnen sein.

Und die Rechte der Geimpften: Wie würden Sie da vorgehen?

Ich würde dazu raten, Personen, die eine vollständige Impfung haben – das sind derzeit zumeist Ältere – mit Personen, die eine Erkrankung durchgemacht und Antikörper entwickelt haben, und mit Personen, die einen aktuell negativen validen Schnelltest vorweisen, gleichzustellen. In allen drei Fällen kann man nicht sicher ausschließen, dass diese Person ansteckend ist, aber das Risiko ist jeweils stark vermindert. Für mich wäre es ein ausgewogenes und faires Vorgehen, wenn man die drei Gruppen gleichbehandelt. Und ich vermute, dass es auch in diese Richtung gehen wird.

Sie haben es gesagt: Der Trend geht leicht nach unten. Dennoch will Ministerpräsident Kretschmann die Sperrstunde wieder verlängern, weil ihm, wie er sagt "der Kittel brennt".

Ich glaube, die Befürchtung des Ministerpräsidenten ist, dass sich ein generelles Gefühl entwickelt, "jetzt muss man nicht mehr so sehr aufpassen". Verbunden mit der ausgeprägten und natürlich sehr verständlichen Stimmungslage, dass alle von der Pandemie genug haben, besteht die Gefahr, zu früh auf die Vorsicht und Hygienemaßnahmen zu verzichten. Wenn wir jetzt einen erneuten starken Anstieg der Infektionen bekämen, wäre das schwerer zu verkraften, als noch für eine gewisse Zeit mit Einschränkungen leben müssen, bis wir genug Geimpfte haben. Ob man aber die Ausgangszeiten um eine Stunde verlegt oder nicht, dazu kann ich keinen Rat geben, das ist eine politische Entscheidung.