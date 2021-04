Von Klaus Welzel

Heidelberg. Seit über einem Jahr analysiert Hans-Georg Kräusslich (63) für die RNZ die Coronalage. Derzeit hält er die Entwicklung für besonders riskant, glaubt aber an den Erfolg der Impfkampagne.

Prof. Kräusslich, die dritte Coronawelle rollt. Wird die dritte Welle schlimmer als die zweite?

Ich habe auch keine Erfahrung mit einer Pandemie dieses Ausmaßes. Im Moment steigen die Zahlen weiter deutlich an. Es kann also durchaus sein, dass wir noch mehr Infektionen bekommen als in der zweiten Welle, sofern die Kontaktbeschränkungen nicht ausreichen und es sich in den nächsten Wochen so fortsetzt. Bei den Älteren über 70 Jahre sehen wir allerdings deutlich weniger Infektionen als im Winter – insofern stellt sich die Frage: Was werden die Auswirkungen sein? Ich glaube nicht, dass die Zahl der Todesfälle so hoch sein wird wie in der zweiten Welle, auch wenn die Gesamtfallzahlen eventuell höher steigen. Bei der Belegung der Intensivstationen könnte das Problem dagegen größer sein – das liegt daran, dass die jüngeren Patienten unter 60, wenn sie denn auf die Intensivstation müssen, dort deutlich länger liegen. Auch wenn ihre Prognose besser ist als bei den sehr alten Patienten, heißt das dennoch, dass die Intensivstationen eher mehr belastet werden. Wir müssen also unterscheiden zwischen Gesamtfallzahlen, Belegung der Intensivstationen und Zahl der Todesfälle.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 47: Warum nächtliche Ausgangssperren sinnvoll sind Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Reinhard Lask

Wenn die Situation nicht so schlimm ist wie im letzten Winter, wieso gilt dann in diesem Frühjahr nicht mehr, was vor einem Jahr galt: Mit der Frühlingssonne gehen die Zahlen runter?

Zum einen hatten wir im letzten April stark sinkende Fallzahlen und sind mit einer relativ geringen Rate von Neuinfektionen ins Frühjahr gekommen. Dieses Frühjahr steigen die Zahlen dagegen. Zum Zweiten haben wir es mit einer anderen, hochinfektiösen Variante zu tun. Und von Frühling kann man derzeit ja nicht sprechen, weil die Temperaturen doch zu wünschen übrig lassen (lacht).

Die Sieben-Tage-Inzidenz an sich ist ja abhängig davon, wie viel getestet wird. Auf welche weiteren Kennziffern kommt es noch an?

Es ist schon wichtig, wie viele Neuinfektionen es pro Woche gibt. Oft heißt es aber, dass höhere Fallzahlen daher kommen, dass mehr getestet wird. Und es ist auch richtig, dass man mehr findet, wenn man mehr testet. Insofern muss man neben der Zahl der positiven Tests auch den Anteil positiver Tests an allen Tests berücksichtigen. Vor ein paar Wochen waren sechs bis acht Prozent aller Tests positiv, dann zehn Prozent, jetzt 14 bis 15 Prozent. Die zweite wichtige Kennzahl ist die Belegung der Klinikbetten, insbesondere der Intensivbetten. Da wundere ich mich manchmal, wie wenig es bewirkt, dass die Intensivstationen schon wieder so voll sind. Vielleicht liegt es daran, dass es in den ersten beiden Wellen trotz aller Warnungen nicht zum Schlimmsten gekommen ist. Trotzdem ist diese Gefahr im Moment wieder gegeben.

Ab kommenden Montag setzt Baden-Württemberg die Bundesnotbremse um. Reicht diese Maßnahme?

Ich bin nicht sicher, ob politisch verordnete Maßnahmen alleine das Ziel überhaupt erreichen können. Es kommt auf uns alle an. Jede Maßnahme muss dem Ziel dienen, die Zahl der Kontakte in Innenräumen zu reduzieren. Nehmen wir die Debatte um die nächtliche Ausgangssperre. Natürlich ist der einzelne Jogger nach 21 Uhr kein Problem, oder das Ehepaar, das seinen Hund ausführt. Aber es treffen sich halt auch Menschen in Gruppen, trinken ein paar Bier zusammen und gehen um 1 Uhr nachts heim. Dagegen soll die nächtliche Ausgangssperre wirken. Und man muss auch bedenken, dass in vielen Ländern, die einen sehr starken Anstieg der Fallzahlen hatten – man denke an Italien, England, zuletzt Portugal – die Fallzahlen durch noch massivere Einschränkungen unter Kontrolle gebracht wurden. Natürlich hält sich die große Mehrzahl schon jetzt an Einschränkungen, aber es sind einfach immer noch zu viele, die es nicht ausreichend tun. Und wenn Appelle und persönliche Einsicht nicht ausreichen und die Zahlen weiter stark steigen, wird man eventuell zu noch umfangreicheren Maßnahmen greifen müssen.

Schulen sollen erst dann schließen, wenn die Inzidenz auf über 200 steigt. Ist das nicht ein bisschen zu spät?

Das könnte zu spät sein. Prinzipiell ist die Strategie mit vielen Tests, Abstand, Masken sinnvoll. Aber ich will es so erläutern: In der Klinik hatten wir auch in der Hochphase der Pandemie durch die Hygienemaßnahmen und Tests nur wenige Einträge. Obwohl die gleichen Maßnahmen auch für die Alten- und Pflegeheime vorgesehen waren, gelang es dort nicht so gut. Insofern habe ich eine gewisse Skepsis, ob das, was mit gut geschultem medizinischen Personal in den Kliniken funktioniert, in gleicher Weise auch in den Schulen funktionieren wird.

Wir sprachen vergangene Woche über den Astra-Zeneca-Impfstoff auf der Basis von Adenoviren. Johnson & Johnson nutzt dieselbe Technik, beide Vakzine begünstigen offensichtlich die Bildung von Thrombosen im Gehirn. Ist das Impfziel, bis Herbst jedem ein Impfangebot zu machen, noch zu halten?

Ich glaube schon. Bis Ende April werden bundesweit 20 Prozent der Bevölkerung die Erstimpfung haben. Wenn es sich so fortsetzt und steigert wie geplant, gibt es eigentlich keinen Grund, weshalb das Ziel nicht erreicht werden sollte, trotz der Einschränkungen. Aber ganz sicher kann man sich natürlich nie sein. Bei den mRNA-Impfstoffen bin ich bezüglich weiterer Nebenwirkungen aber zuversichtlich. Es wurden schon so viele damit geimpft, das hätte man bemerkt.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach schlägt ja eine Notfallzulassung für Curevac vor. Wäre das aus Ihrer Sicht vertretbar?

Herr Lauterbach ist ja selbst Arzt und Experte und beschäftigt sich mit allen relevanten Themen der Pandemie. Er hat auch eine sehr hohe Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und gibt Anlass für viele Schlagzeilen. Ich verstehe im Moment allerdings nicht, warum eine Notfallzulassung statt der regulären EMA-Zulassung im Rolling-Review-Verfahren erforderlich ist. Dies ist ja bereits ein beschleunigtes Verfahren im Vergleich zur normalen Zulassung, da alle Ergebnisse kontinuierlich geprüft und nicht erst nach Abschluss aller Studien eingereicht werden. Für die Notfallzulassung benötigt man im Grunde die gleichen Informationen zu Sicherheit und Wirksamkeit. Ob die Zeitersparnis dann wirklich ein wesentlicher Faktor in der Pandemie sein kann oder es hier eher um Schlagzeilen geht, das zu beurteilen überlasse ich jedem selbst.

Die RNZ berichtet über das tragische Schicksal der Heidelberger Familie Butt. Die Großeltern sind jetzt gestorben. Wie ist denn generell die Lage auf den Intensivstationen der Region?

Angespannt, aber aktuell beherrschbar. Die Lage hat sich im Vergleich zur letzten Woche nicht weiter verschärft. Wir sind aber die ganze Zeit relativ nahe an der Grenze der Belastbarkeit. Wir sind noch nicht dort, wir können alle Patienten gut versorgen und Notfälle aufnehmen. Aber die weiter ansteigenden Fallzahlen machen Sorgen.

Kann das Personal in dem Dauerstress eigentlich seinen Urlaub nehmen?

Die Belastung ist wirklich enorm, und nur durch die hohe Motivation und das sehr große Engagement der Mitarbeiter geht es überhaupt. Vom Vorstand des Klinikums beginnend ist das allen auf allen Ebenen bewusst, und wir sind dafür sehr dankbar. Natürlich haben wir mehr Urlaubsrückstellungen als in den letzten Jahren. Die Hoffnung ist, dass dieser Urlaubsstau bald abgebaut werden kann. Das Ziel ist, dass wir im Herbst wieder auf Normalniveau kommen.