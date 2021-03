Von Klaus Welzel

Heidelberg. In der 41. Folge des RNZ-Corona-Podcasts geht Uniklinik-Chefvirologe Hans-Georg Kräusslich darauf ein, was wir von anderen Ländern noch lernen können und wer zuerst öffnen sollte.

Prof. Kräusslich, wir haben schon im letzten Podcast darüber gesprochen: Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca bleibt im Kühlschrank liegen. Wer sollte jetzt neben Lehrern, Erziehern und Vorerkrankten Ihrer Ansicht nach schnell in der Prioritätenliste nach oben rutschen?

Das ist schwierig. Die Prioritätenliste wird ja ständig verändert. Und das macht das Verständnis und die Akzeptanz nicht besser. Es gibt eine Empfehlung des Ethikrates und der Ständigen Impfkommission für eine Prioritätenliste. Von dieser Empfehlung wurde nun aus politischen Gründen abgewichen. In der Folge gibt es wenig überraschend eine kontroverse Diskussion, welche anderen Gruppen nach oben rutschen sollten. Es wäre einfacher, wir folgten einer klaren Prioritätenliste, und wenn der nächste Impfstoff kommt, geht es entsprechend weiter. Das wäre aus meiner Sicht besser als die aktuelle, doch etwas chaotische Diskussion, welche Gruppe wann und in welcher Form geimpft wird.

Wie handhaben Sie das am Klinikum?

Wir folgen den Empfehlungen. Diejenigen, die das größte Risiko haben, also z.B. auf einer Covid-Station arbeiten, wurden zuerst geimpft. Inzwischen geht es weiter in den Bereichen des medizinischen Personals – auch weil wir den AstraZeneca-Impfstoff dazu bekommen haben – immer entsprechend den Empfehlungen. Wir haben in den letzten knapp zwei Wochen ca. 2000 Impfdosen des AstraZeneca-Impfstoffs am Klinikum verimpfen können.

Ab April soll ja massenhaft Impfstoff zur Verfügung stehen. Wie könnte man die Verteilung besser organisieren?

Zunächst muss ganz klar geregelt sein, wer sich wann und wo impfen lassen kann, und das muss klar kommuniziert und für alle nachvollziehbar sein. Zum anderen ist es sicher sinnvoll, dann auch in den Arztpraxen und nicht mehr nur in den Impfzentren zu impfen. Meines Wissens war es ja geplant, ab dem zweiten Quartal, also ab April, die Arztpraxen in die Impfkampagne einzubeziehen. In den Praxen wurden im letzten Jahr an die 20 Millionen Grippe-Impfungen durchgeführt – und das hat sehr gut funktioniert.

Ich ging immer davon aus, die Arztpraxen seien deshalb nicht zum Zug gekommen, weil der Impfstoff von Biontech/Pfizer auf minus 70 Grad gekühlt werden muss?

Das spielte auch eine Rolle, aber nur für die Phase, als ausschließlich dieser Impfstoff zur Verfügung stand. Für die anderen Impfstoffe von Moderna, Astra-Zeneca und den wahrscheinlich bald zugelassenen Impfstoff von Johnson&Johnson ist das dagegen kein Problem. Inzwischen haben wir Erfahrungen gesammelt und ich weiß von Ärzten, die im zentralen Impfzentrum mitgearbeitet haben, dass auch der Biontech- Impfstoff in den Arztpraxen einsetzbar wäre. Das Problem besteht neben der Kühlung darin, dass er schnell aufgebraucht werden muss und aus jedem Fläschchen sechs bis sieben Dosen herausgeholt werden. Aufbewahren kann man eine angebrochene Ampulle nicht.

Immer wieder wird über Impfdrängler berichtet. Ohne dieses Vordrängeln zu verharmlosen: Ist das wirklich so schlimm, wenn man am Abend eine übrig gebliebene Dosis an einen Bürgermeister abgegeben wird?

Ich habe nichts gegen Bürgermeister ...

... das ist ja nur ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ...

.... (lacht) jedenfalls hat man in anderen Ländern dafür Wartelisten eingeführt: Darauf sind Personen registriert, die entsprechend der Priorisierung als Nächste dran wären. Sie werden am Abend abtelefoniert, wenn Impfstoff vom Tag übrig ist. Der Unterschied besteht darin, dass man den Empfehlungen folgt und nicht Personen möglicherweise aufgrund ihrer prominenten Position vorzieht. Deshalb erschiene mir dieses Verfahren sinnvoller, aber dafür ist es jetzt sicher zu spät.

Sie meinen mit "anderen Ländern" andere Bundesländer oder Länder?

Andere Länder.

Ab welcher Impfquote halten Sie einen Impfpass für relevant?

Neue Daten aus Israel für den Biontech-Impfstoff zeigen, dass Geimpfte nicht nur vor Erkrankung weitgehend geschützt sind, sondern auch ein Schutz von 85 bis 90 Prozent vor Infektion zu bestehen scheint; sie können den Erreger also nicht weitergeben. Schutz vor Ansteckung und Weitergabe ist eine der Voraussetzungen für die mögliche Einführung eines Impfpasses, der bestimmte Zugangsmöglichkeiten regeln würde. Es bleibt aber das Argument, dass noch nicht alle eine Impfmöglichkeit haben. Es ist fraglich, ob man von Seiten der Politik für wenige Privilegierte andere Rechte einräumen will. Zum anderen – und darüber hatten wir bereits gesprochen – haben ja auch diejenigen Menschen Antikörper, die eine Infektion überstanden haben. Wie will man das regeln? Offensichtlich ist es möglich, dass einzelne Veranstalter eigene Richtlinien schaffen. Wie man es allgemein rechtlich verbindlich regelt: Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass man die Diskussion führen muss und nicht einfach sagen sollte: Wer geimpft wird, der hat diese oder jene besonderen Möglichkeiten. Von der Impfquote alleine hängt es nicht ab.

Die Wirtschaft macht Druck, die Reiseländer ebenfalls: Sehen Sie die Gefahr, dass jetzt zu schnell gelockert wird?

Meine Hauptbefürchtung ist, dass dies aufgrund des Drucks etwas planlos geschehen könnte. Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass manche Entscheidungen schwierig aufrecht zu erhalten waren. Da entstehen dann sowohl juristisch als auch gesellschaftlich Probleme.

Dann greifen wir hier zwei Beispiele auf: Am Montag öffnen die Friseure, in Bayern demnächst die Baumärkte, aber nicht die Gärtnereien. Folgt das alles Ihrer Ansicht nach einer inneren Logik?

Das ist genau das, was ich meine. Das Robert-Koch-Institut hat vor wenigen Tagen eine Übersicht veröffentlicht, die das Risiko für verschiedene Bereiche bewertet. Sie zeigt z.B., dass der Einzelhandel eher weniger zur Ausbreitung des Infektionsgeschehens beiträgt. Da könnte man zum Beispiel öffnen, wenn man begrenzte Personenzahlen zulässt oder Terminfenster festlegt. Ein Gartencenter, wo man sich auch viel im Freien aufhält, hat natürlich ein geringeres Risiko als manche anderen Bereiche. Es gibt also durchaus Kriterien, um zu differenzieren: Hier öffnen wir ein bisschen mehr, und das sind Dinge, die jetzt eben noch nicht gehen.

Eine Faustregel lautet ja: Im Freien verbreitet sich das Virus nicht so schnell, vorausgesetzt, man hält den Abstand ein. Wie sehen Sie das, wenn, wie am letzten Wochenende, vor den Eisdielen lange Schlangen entstehen und sich die Menschen in Heidelberg auf der Alten Brücke drängeln?

Sie haben es ja gerade gesagt: wenn man den Abstand einhält. Die Tröpfcheninfektion kann auch im Freien stattfinden. Ich habe gerade diese Woche von einem Aerosolforscher gehört, der sagte, im Freien kann man sich nicht anstecken, weil sich die Aerosolwolke sofort auflöst. Wenn Sie aber jemand anspuckt, beim Reden Tröpfchen ausstößt, dann ist eine Infektion trotzdem möglich, wenn man keinen ausreichenden Abstand einhält. Ich würde das Risiko nicht eingehen.

Zuletzt: Die WHO warnt ausdrücklich vor den Langzeitfolgen von Covid-19. Was ist aus Ihrer Sicht zu tun, um den geheilten Patienten besser zu helfen?

Wir haben zum einen die Personen, die nach schwerer Erkrankung noch eine gewisse Zeit schlapp und abgeschlagen sind. Das ist auch bei anderen schweren Erkrankungen so. Daneben gibt es aber auch Personen, die nach mildem Verlauf von Covid-19 in häuslicher Isolierung sechs bis acht Monate nach der Erkrankung immer noch erhebliche Einschränkungen haben. Wir verstehen es medizinisch noch nicht ausreichend. Man muss das weiter beobachten und erforschen. Medizin ist ja in Teilen eine empirische Wissenschaft, wo wir Maßnahmen, die wir für sinnvoll halten, testen und den Verlauf beobachten. Das ist momentan die Situation. Long Covid, also die Spätfolgen von Covid, das ist im Moment einfach noch nicht verstanden.

Info: Alle 41 Folgen des RNZ-Corona-Podcasts können Sie in der Langfassung auf www.rnz.de/corona-podcast anhören.