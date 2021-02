Von Klaus Welzel

Heidelberg. In der 39. Folge des RNZ-Coronapodcasts mit Hans-Georg Kräusslich geht es um die sogenannte Übersterblichkeit und Öffnungsperspektiven für Geschäfte – ach ja: und um Fußball.

Prof. Kräusslich, der Lockdown wurde wieder verlängert. Haben Sie Hoffnung, dass wir bald wieder ein halbwegs normales Leben führen können?

Ich glaube nicht, dass wir in Kürze das Leben genauso führen können, wie vor dem März 2020. Aber wir haben aktuell in Heidelberg eine 7-Tage-Inzidenz um die 30, auch im Rhein-Neckar-Kreis sind die Zahlen gesunken. Ich sehe daher gute Gründe, dass wir in den nächsten Wochen mit weiteren Öffnungen rechnen können.

Was sollte nach den Schulen, Kitas und Friseuren zuerst öffnet?

Dabei müssen verschiedene Parameter beachtet werden: Was ist aus epidemiologisch-virologischen Gründen am wichtigsten, was aus wirtschaftlichen Gründen und was aus gesellschaftlichen Gesichtspunkten? Das muss die Politik abwägen. Aus virologischer Sicht denkt man zuerst an Bereiche, wo Abstands- und Hygieneregeln am besten einzuhalten sind – zum Beispiel Museen, wo die Besucher Zeitfenster buchen könnten. Auch in Einzelhandelsbetrieben kann man das entsprechend regeln, so könnten Bekleidungsgeschäfte Termine vergeben mit Abstandspflicht und Masken. Bei Gaststuben ist es dagegen schwieriger und das könnte länger dauern.

Ministerpräsident Kretschmann erklärte, die guten baden-württembergischen Werte hingen mit dem nächtlichen Ausgehverbot zusammen. Können Sie das bestätigen?

Nein, das kann ich weder bestätigen noch widerlegen. Es wurde ja gleichzeitig eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen und man kann nicht wirklich sagen, welche Einzelmaßnahme wie viel beigetragen hat. Der Grundgedanke der nächtlichen Ausgangsbeschränkungen war es, die Leute zu Hause zu halten, damit sie weniger andere Menschen treffen. Dieser Grundgedanke ist nach wie vor sinnvoll.

Jetzt hatten allerdings nur Baden-Württemberg und Bayern ein nächtliches Ausgehverbot.

Es ist natürlich sehr positiv, dass Baden-Württemberg deutschlandweit aktuell die niedrigsten Inzidenzwerte hat. Aber man kann das sicher nicht alleine auf das nächtliche Ausgehverbot zurückführen, es waren die Maßnahmen insgesamt.

Thema Mutanten: Kretschmann schließt jetzt auch Grenzschließungen nicht mehr aus, um diese fernzuhalten. Umgekehrt meldet Tirol rapide sinkende Werte trotz Mutationen. Halten Sie es für möglich, dass diese Varianten am Ende gar nicht mehr Schaden anrichten, als der ursprüngliche Virenstamm?

Ich würde Ihre Frage gerne in zwei Aspekte teilen und diese getrennt beantworten. Zum einen die Frage: Brauchen wir Grenzschließungen, um die Varianten aus Baden-Württemberg und Deutschland fernzuhalten? Da ist meine Antwort: Nein. Wir haben die Varianten schon im Land und die Ausbreitung findet bereits statt. Die Grenze nach Tschechien zu schließen ist dagegen richtig, weil Bayern in der Grenzregion zu Tschechien die höchsten Inzidenzwerte aufweist und Tschechien schon länger besonders hohe Infektionszahlen hat. Es spricht alles dafür, dass dort täglich ein Eintrag durch Grenzpendler stattfindet, die in Bayern arbeiten. Das gilt aber generell für Sars-CoV-2 und nicht nur für die Varianten.

Und bezüglich der Gefährlichkeit der Varianten?

Man kann durchaus fragen, ob sie wirklich zu einem Wiederanstieg der Infektionen führen werden, aber wir wissen es einfach momentan nicht sicher. Auf der einen Seite kennen wir die Situation in England, wo die Varianten zu sehr hohen Infektionszahlen geführt haben, auch in Südafrika, Irland und Brasilien. Andererseits haben Sie völlig Recht mit der Aussage, dass wir bei uns und in einigen anderen Ländern bisher keinen Anstieg sehen, obwohl die Infektionen mit den Varianten auch dort zunehmen. Dabei müssen wir aber berücksichtigen, dass die neue Variante in England bereits im September aufgetreten ist, der starke Anstieg kam allerdings erst im November und Dezember. Eine Entwarnung kann man also sicher nicht geben.

Wer in einem Heim wohnt und bereits eine Covid-19-Erkrankung überstanden hat, wird nicht geimpft, was einige Betroffene als Benachteiligung sehen. Ist der Schutz nach einer überstandenen Erkrankung eigentlich genauso hoch, wie nach einer Impfung?

Wenn wir die Antikörpermenge bei Personen, die mit einem mRNA-Impfstoff geimpft wurden mit derjenigen bei Personen, die eine Erkrankung durchgemacht haben vergleichen, ist sie bei den Geimpften höher. Ob sie dann auch besser oder länger geschützt sind, werden wir erst in einiger Zeit wissen. Aber die Zahl der Menschen, die zweimal an Covid-19 erkrankten, ist sehr gering und nach der Erkrankung findet man schützende Antikörper. Wie lange dieser Schutz anhält, wissen wir nicht genau, das gilt aber auch für die Impfung. Es ist durchaus sinnvoll, Personen, die Covid durchgemacht haben, zu einem späteren Zeitpunkt zu impfen. Das ist jetzt auch für Personen mit hohem Risiko mit einem zeitlichen Abstand von sechs Monaten vorgesehen.

Haben Sie einen Überblick, wie hoch die sogenannte Übersterblichkeit bei Corona ist?

Ich habe mir die Zahlen des Statistischen Bundesamtes für die ersten beiden Januarwochen angesehen. Da hatten wir 2021 bundesweit pro Woche 24.500 Todesfälle, in den Vorjahren waren es immer ungefähr 19.000. Wir hatten also ungefähr 5000 Todesfälle pro Woche mehr als im Schnitt der Vorjahre, das sind 500 bis 700 Tote mehr pro Tag und dies praktisch nur in der Altersgruppe der über 80-Jährigen.

Der Fußball-Tourismus der Profis ist in diesen Tagen stark umstritten. Halten Sie es für wahrscheinlich, dass die Europameisterschaft in diesem Jahr stattfindet – und dann an zwölf Austragungsorten?

Wahrscheinlich? Das kann ich nicht beantworten. Wir haben ja gelernt, dass Dinge, die nicht vernünftig sind, dennoch gemacht werden. Wenn Sie mich fragen, halte ich es ganz eindeutig für falsch, Fußballmannschaften mit dem gesamten Betreuerstab durch zwölf Länder zu schicken und das in einer Situation, wo regional vermutlich ein sehr unterschiedliches Infektionsgeschehen besteht. Man kann sicher überlegen, ähnlich wie bei der Champions League im letzten Jahr, die Europameisterschaft über eine gewisse Zeit in einer Region mit mehreren Stadien zu spielen. Aber das Konzept mit zwölf Austragungsorten in verschiedenen Ländern ist nicht vernünftig und nicht gut; aber das heißt nicht, dass es nicht gemacht wird.