Von Klaus Welzel

Heidelberg. Hans-Georg Kräusslich ist Chefvirologe am Heidelberger Uniklinikum und Dekan der Medizinischen Fakultät.

Prof. Kräusslich, täglich über 1000 Neuinfizierte, viele kleine Infektionsherde – ist die aktuelle Entwicklung besorgniserregend?

Ja, Sorgen mache ich mir schon. Vor allem, weil es sich um viele kleine Infektionsherde handelt. Momentan können diese zwar noch über die Gesundheitsämter nachverfolgt werden, aber es steigt seit einiger Zeit langsam, aber kontinuierlich an. Das kommt grundsätzlich nicht unerwartet, aber deutlich früher, als wir es vermutet hatten.

Wie viele der Neuinfizierten sind denn Urlaubsheimkehrer?

Die reiseassoziierten Fälle machen ein Drittel der Neuinfektionen aus, das ist deutlich mehr als vor zwei Wochen. Man muss dies aber vorsichtig beurteilen: Wenn Reiserückkehrer gezielt und vermehrt getestet werden, ist die Chance größer, dort mehr Infizierte zu finden.

Aus welchen Ländern kommen die meisten positiv Getesteten?

Vor allem aus dem Westbalkan, Serbien, Kroatien, dem Kosovo, Bosnien-Herzegovina, auch aus Rumänien und Bulgarien und aus der Türkei. Die westlichen und südlichen Reiseländer sind weniger betroffen. Wir haben relativ wenige Infizierte, die aus Österreich, Italien und Frankreich zurückkommen, etwas mehr aus Spanien, aber da ist ja auch gerade ein Teil des Landes zum Risikogebiet erklärt worden.

Baden-Württemberg verhängt 100 Euro Bußgeld für Maskenverweigerer in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ist das eher Symbolpolitik oder wird hier ein echtes Problem angegangen?

Wir sollten eindeutig klarstellen, dass das Tragen einer Maske in den entsprechenden Bereichen keine persönliche Entscheidung ist, sondern eine Maßnahme, die man ernst nehmen muss. Das schützt die Gemeinschaft insgesamt. Ich habe selbst erlebt, wie unangenehm es sein kann, wenn man jemanden anspricht, der keine Maske trägt. Da ist die Reaktion manchmal recht aggressiv in dem Sinn, das geht dich gar nichts an.

Sie sprechen die Menschen an?

Ja, weil ich das für wichtig halte. Als Virologe, der zum Beispiel hier in der RNZ für das Maskentragen wirbt, habe ich dafür eine Verantwortung, der ich gerecht werden möchte.

Wie sieht denn Ihre Prognose für den Winter aus: Wird es aufgrund des Maskenschutzes weniger Infektionen – auch bei der normalen Grippe – geben?

Natürlich wird das Tragen von Masken auch einen Einfluss auf andere Infektionen der Atemwege, z.B. die Grippe haben. Aber die Grippesaison ist jedes Jahr anders; vor zwei Jahren waren sehr viele Menschen betroffen, in anderen Jahren deutlich weniger. Wir wissen nicht, wie es im kommenden Winter sein wird. Ich rate also unbedingt dazu, sich im September oder Oktober dagegen impfen zu lassen – vor allem Menschen über 60 Jahre und Beschäftigte in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, wo es um den Schutz der Bewohner und Patienten geht.

Russlands Präsident Putin verkündet den Corona-Impfstoff "Sputnik V". Würden Sie sich impfen lassen?

Nein, zumindest nicht im Sinne einer normalen Impfung, dafür ist es nicht ausreichend erprobt. Im Rahmen einer Studie zur Prüfung der Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs wäre das etwas anderes. Nur weiß man derzeit über diesen Impfstoff fast nichts. Sputnik V könnte aktuell in der EU gar nicht zugelassen werden, weil die Testphase III, in der eine größere Zahl von Probanden geimpft wird, noch gar nicht erfolgt ist. Der Impfstoff befindet sich in der gleichen Entwicklungsstufe wie mehrere andere. Aber erst nachdem ein Impfstoff bei mehreren zehntausend Personen getestet wurde, kann man auch seltene Nebenwirkungen beurteilen. Wenn wir jetzt einen Impfstoff ohne ausreichende Prüfung einsetzen würden, könnten nicht nur Impfgegner mit Recht sagen, dass er möglicherweise nicht sicher ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gesunde Menschen impfen, um sie zu schützen!

Wie groß ist die Grippe der Impfgegner?

Der Anteil der Menschen, die Impfungen kategorisch ablehnen, liegt wohl unter einem Prozent. Häufiger ist ein generelles Unbehagen und Unsicherheit. Das wird durch zahlreiche oft falsche Berichte im Internet über mögliche Impfschäden verstärkt. Natürlich können Impfungen wie jeder medizinische Eingriff Nebenwirkungen haben, aber diese sind sehr selten.

Welche Falschmeldungen gibt es so?

Besonders dramatisch ist der Fall des englischen Arztes Andrew Wakefield, der 1998 veröffentlichte, dass Masernimpfung mit Autismus assoziiert sei. Das ist in sehr großen internationalen Studien eindeutig widerlegt worden. Wakefield hat inzwischen wegen unethischer Forschungsmethoden seine ärztliche Zulassung verloren und der Bericht wurde zurückgezogen. Trotzdem wird die angebliche Verbindung immer noch im Internet behauptet. Die Hypothese ist zwar widerlegt, aber deswegen nicht aus dem kollektiven Gedächtnis und der öffentlichen Meinung verschwunden.

Wie viele Menschen müssen bei einer erfolgreichen Impfkampagne mitmachen?

Um den Erreger komplett zu eliminieren, bräuchten wir über 90 Prozent geimpfte Personen, aber auch bei deutlich geringeren Zahlen lässt sich die Ausbreitung stark eindämmen. Wenn wir einen oder mehrere gute Impfstoffe haben, werden sich hoffentlich ausreichend Menschen impfen lassen. Im Moment ist die Zahl der Impfskeptiker gewachsen, weil es zuletzt wenige Infektionen gab. Wenn die Zahlen wieder steigen, ändert sich diese Einstellung vermutlich. Das Problem wird eher sein, ob und wann wir weltweit genügend Impfdosen zur Verfügung stellen können, damit das Virus nicht nur in Baden-Württemberg zurückgedrängt wird, sondern weltweit.

Wir machen jetzt eine Podcast-Pause bis Herbst – was machen Sie im Urlaub?

Gar nicht viel. Ich bin froh ein wenig auf der Terrasse zu sitzen. Lesen, gelegentlich schwimmen gehen, hauptsächlich etwas Ruhe. Darauf freue ich mich.