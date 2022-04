Von Tim Müller

Berlin. Giulia Silberberger stieg 2007 aus der Sekte der Zeugen Jehovas aus. 2014 gründete sie die Aufklärungsinitiative "Der goldene Aluhut", die Fake News, Sektenglauben und Verschwörungstheorien den Kampf angesagt hat.

Frau Silberberger, erschien Ihnen Xavier Naidoos Reue authentisch?

Giulia Silberberger. Foto: zg

Nein, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht. Seine Erklärung war mir zu halbherzig. Wenn man genau hinhört, wird klar, dass er sich eben nicht von seinen Verschwörungsäußerungen distanziert. Er nennt keine einzige konkrete Tat, die er bereut, keine Äußerung hebt er hervor. Er sagt nur, sich ‚teilweise‘ geirrt zu haben. Seit Jahrzehnten verbreitet er rassistisches und menschenfeindliches Gedankengut, Verschwörungserzählungen sowie christlich-fundamentalistische Botschaften. Naidoo war in der Vergangenheit ein wichtiger Verteiler für Verschwörungstheorien. Ich erinnere an seinen Auftritt bei einer Reichsbürger-Veranstaltung 2014 vor dem Bundestag oder das Youtube-Video, in dem er 2020 die Erzählungen der QAnon-Bewegung verbreitete. Das alles kann man nicht in einem dreiminütigen Video beiseite wischen.

Was erwarten Sie nun von Naidoo?

Er sollte sich nun konkret von seinen Äußerungen distanzieren und den Dialog mit Aufklärungsinitiativen suchen. Kurz gesagt: Er muss seinem Umdenken schnell Taten folgen lassen. Es sind viele Hände ausgestreckt, falls er es ernst meint.

Naidoo sprach davon, dass er sich in einer Blase befunden habe, in der er die kruden Theorien nicht mehr hinterfragte. Ist es das, was Verschwörungsgruppen allgemein ausmacht?

Ja, dieses Blasenverhalten ist typisch. Man beginnt zunächst mit seinen Verschwörungstheorien im Freundeskreis oder in der Familie anzuecken. Man stößt auf Ablehnung und Kritik, die man letztlich durch Bestätigung und Zuspruch aus der Blase ersetzt. Der Verschwörungsgläubige rutscht so immer tiefer ab in die kruden Erzählungen von QAnon-Anhängern, Querdenkern oder Reichsbürgern.

Wie gerät man an Ideen dieser Gruppen?

Die Gründe sind verschieden. Zum einen gibt es Kinder, die bereits im Umfeld von Verschwörungserzählungen aufgewachsen sind und diese übernehmen. Zum anderen geraten viele Erwachsene durch Schicksalsschläge an solche Theorien: Menschen die Opfer eines Justizirrtums wurden, die enttäuscht sind von der Politik oder das Vertrauen in ihr soziales Umfeld verloren haben. Oft sind es auch Menschen, die unter Krankheiten leiden und denen nicht geholfen werden kann. Für all diese Personen gilt, dass sie Erklärungen oder Hilfe für ihre Probleme suchen. Und die finden sie dann ihres Erachtens in den Erzählungen von Verschwörungsideologien.

Wie kann der Ausbruch aus solchen Ideologien gelingen?

Es gibt keine allgemeine Blaupause, die erklärt, wie man so etwas entkommt. Dafür ist ein solcher Ausbruch zu schwierig. Oft ist es direkte Betroffenheit, die Verschwörungsgläubige zum Umdenken bringt. Zum Beispiel korrigierten viele Corona-Leugner nach einer Covid-Erkrankung ihr Urteil über das Virus. Wichtig sind aber vor allem Angehörige, die den Theorien kritisch gegenüber stehen und in vielen Gesprächen mit Fingerspitzengefühl immer wieder auf Ungereimtheiten aufmerksam machen. Und die, falls Zweifel aufkommen, dem Betroffenen sanft die Hand reichen oder behutsam Kontakt zu einer Beratungsstelle herstellen.

Was können wir als Gesellschaft gegen Verschwörungsideologien unternehmen?

Erstens müssen wir – wie jetzt durch den Fall Naidoo – mehr über das Thema Verschwörungsglauben sprechen. Zweitens brauchen wir größere Aufklärungskampagnen, die die Menschen mit Informationen sozusagen immunisieren. Drittens muss im Schulunterricht mehr für die politische Bildung und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen getan werden.