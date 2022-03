Die Spritpreise werden an einer Tankstelle am frühen Morgen angezeigt.

Von Andreas Hoenig, Theresa Münch und Martina Herzog

Berlin. Mit umfangreichen und milliardenschweren Entlastungen reagiert die Ampel-Koalition auf die gestiegenen Energie- und Spritpreise. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP verhandelten die Nacht zum Donnerstag mehr als zehn Stunden lang durch. Kanzler Olaf Scholz (SPD) verpasste daher das Familienfoto beim Brüsseler Nato-Gipfel – dort nahm der deutsche Botschafter Rüdiger König seinen Platz ein. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen schnürt die Regierung ein milliardenschweres Paket.

> Energiepauschale und Klimageld: Jeder einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige in den Steuerklassen 1-5 soll eine Pauschale von einmalig 300 Euro brutto bekommen. Das Geld wird vom Arbeitgeber als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt, bei Selbstständigen wird die Steuer-Vorauszahlung gesenkt. Die Pauschale unterliegt der Einkommensteuer. Mit hohem Steuersatz hat man also weniger raus – wer unter dem Grundfreibetrag bleibt, profitiert von der vollen Summe. So werde die Mitte schnell, unbürokratisch und sozial gerecht entlastet, heißt es im Ampel-Papier. Wenn auch Rentner oder Minijobber profitieren sollen, müsste die Ampel das aber noch klären. Der Paritätische Wohlfahrtsverband beklagte eine "soziale Schieflage".

SPD, Grüne und FDP wollen außerdem Tempo machen bei der Einführung des im Koalitionsvertrag geplanten Klimagelds. "Möglichst" noch in diesem Jahr soll ein Auszahlungsweg über die Steuer-ID entwickelt werden. Mit dem Geld sollen Einnahmen aus dem CO2-Preis zurückgegeben werden. Der genaue Auszahlungsweg ist aber komplex.

> Günstigeres Auto: Um die Spritpreise zu dämpfen, will die Koalition die Energiesteuer auf Kraftstoffe befristet für drei Monate auf das europäische Mindestmaß absenken. Das mache bei Benzin 30 Cent und bei Diesel 14 Cent pro Liter aus, rechnete Finanzminister Christian Lindner (FDP) vor. Die Regierung will überprüfen, ob die Anbieter die Senkung weitergegeben. Ein Tankrabatt, wie von Lindner zunächst vorgeschlagen, kommt genauso wenig wie ein Tempolimit.

> Günstiger Bus und Bahn: Überraschend beschloss die Koalition auch, Tickets für den ÖPNV günstiger zu machen. Für 90 Tage soll bundesweit ein Monatsticket für 9 Euro angeboten werden. Der Bund will den Ländern das Geld dafür zur Verfügung stellen. "Wir machen Bus- und Bahnfahren so billig, wie es in Deutschland wahrscheinlich noch nie war", sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang. Wie das Ticket genau funktionieren soll und wann es kommt, ist offen – ebenso die Frage, wie man mit Inhabern von Monats- oder Jahreskarten umgeht.

Zum Vergleich: Ein Job-Ticket der RNV kostet derzeit 46,60 Euro (plus Anteil des Arbeitgebers) pro Monat, eine reguläre Monatskarte im Stadt-Tarif bereits 79,10 Euro, für die Strecke Weinheim-Heidelberg 133,90 Euro.

> Abschied vom Gaskessel: Ab 2024 sollen möglichst nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden – im Koalitionsvertrag war das bisher für 2025 vorgesehen. Der Einbau von Gasheizungen wäre damit im Regelfall nicht mehr möglich. Außerdem sollen der Austausch von mehr als 20 Jahre alten Heizungsanlagen gefördert und eine Wärmepumpen-Offensive gestartet. Ab 2023 soll beim Neubau der Effizienzstandard EH55 gelten. Verbraucherschützer begrüßten den Schritt im Grundsatz. Es sei aber "ärgerlich", dass die Bundesregierung die Höhe der Unterstützung "völlig offengelassen".

> Einmalzahlungen: Ergänzend zum Kindergeld sollen die Familienkassen pro Kind einmalig 100 Euro auszahlen. Der Bonus wird auf den Kinderfreibetrag angerechnet, kommt also stärker bei Familien mit wenig Geld an. Wer Sozialleistungen bezieht, soll eine weitere Einmalzahlung von 100 Euro bekommen. Wegen der hohen Energiepreise sollen die Regelsätze zum Januar erhöht werden. Verbraucherschützer kritisierten, ausgerechnet für die Menschen, die ohnehin nur schwer über die Runden kämen, reichten die Hilfen nicht aus.

> Kosten: Das Paket wird den Staat mehrere Milliarden Euro kosten – eine genaue Summe konnte Lindner noch nicht nennen. Das hänge auch davon ab, wie viel getankt werde und wie viele Bürger die günstigeren Tickets kauften. Er gehe aber von einer ähnlichen Größenordnung wie beim ersten Entlastungspaket vom Februar aus: Die Abschaffung der EEG-Umlage, höhere Pendlerpauschale etc. summierten sich auf 16 Milliarden Euro. Noch vor dem Sommer will Lindner zur Finanzierung einen Ergänzungshaushalt in den Bundestag einbringen.