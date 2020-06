Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Gewalt und latenter Rassismus bei der deutschen Polizei? Äußerungen von SPD-Chefin Saskia Esken stoßen auf deutlichen Widerspruch bei Unionspolitikern und Gewerkschaftern. Die Empörung bei Kolleginnen und Kollegen sei groß, berichtet Rainer Wendt. Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft. Sie erwarteten von der politischen Führung Rückendeckung in einer solch schwierigen Situation. "Am Wochenende leisten Tausende Polizisten vorbildlich ihren Dienst und am Montag werden sie dafür von der SPD-Chefin kritisiert", klagt Wendt.

"Zigtausende Demonstranten in aller Welt stehen auf, weil der gewaltsame Tod von George Floyd durch einen Polizeieinsatz in den USA kein Einzelfall ist", erklärte Esken und sprach sich für die Einrichtung einer unabhängigen Beschwerdebestelle aus, um Fällen von Gewalt und Rassismus nachzugehen. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, "der polizeiliche Korpsgeist spiele eine größere Rolle als die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern", so Esken.

Es ist nicht das erste Mal, dass die SPD-Chefin die Sicherheitskräfte kritisiert. Nachdem an Silvester in Leipzig Linksextreme randaliert und dabei auch einen Polizisten verletzt hatten, stellte Esken die Polizeitaktik in Frage und wurde dafür auch aus den eigenen Reihen kritisiert.

Am Wochenende hatten auch in deutschen Städten gegen Rassismus demonstriert. Zwar zeigte die Bundesregierung Verständnis für die Proteste, kritisierte jedoch, dass dabei Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten worden seien. Laut Innenministerium gibt es nur wenige Einzelfälle von Rassismus in Reihen der Polizei.

CDU-Innenexperte Wolfgang Bosbach fordert Esken auf, sie solle "Ross und Reiter nennen", wenn ihr Fälle bekannt seien, damit etwaiges Fehlverhalten sofort aufgeklärt und geahndet werden könne. "Es ist jedoch völlig abwegig, unsere Polizei pauschal unter den Generalverdacht des latenten Rassismus zu stellen", erklärte er. "Dieses Misstrauen hat unsere Polizei, deren Arbeit in der Bevölkerung zu Recht großen Respekt genießt, nicht verdient", so Bosbach.

DPolG-Chef Wendt räumte ein, dass es natürlich auch in der Polizei Fälle von Rassismus gebe. Die meisten würden allerdings von der Polizei selbst aufgedeckt, sagte er. Bewerber für den Polizeidienst würden sorgfältig ausgewählt. Daher gebe es in den Reihen der Polizei weniger Rassismus als in der Bevölkerung. Wendt lehnt die Einrichtung einer Meldestelle oder eines Polizeibeauftragten ab. "Es gibt in der Polizei genügend Institutionen, um aufzuklären und dagegen vorzugehen", erklärte er. "Da braucht es kein zentrales Beschwerdemanagement." Hier solle eine neue Ermittlungsbehörde jenseits der Justiz geschaffen werden, so Wendt. In Berlin geschehe dies bereits. Der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses sollte am Montagabend erstmals über ein Gesetz zur Einrichtung eines Bürger- und Polizeibeauftragten debattieren.

Unterstützung erhielt Esken von den Grünen, die selbst einen Polizeibeauftragten fordern (siehe Interview unten).

Bereits vergangene Woche hatte Berlin das erste Antidiskriminierungsgesetz eines Bundeslandes verabschiedet. Es ermöglicht Schadenersatzansprüche, wenn Berliner Behörden Bürger diskriminieren, und schließt auch Handlungen der Polizei ein. Aus anderen Ländern gibt es daran Kritik. Die Polizeigewerkschaft in NRW etwa spricht von einer Beweislastumkehr: Künftig müssten Polizisten bei Einsätzen, von denen Menschen mit Migrationshintergrund betroffen sind, nachweisen, dass es nicht um die Herkunft der Täter ging. Die Senatsverwaltung hat dies bestritten. Dennoch lässt das bayerische Innenministerium prüfen, ob es künftig noch Beamte im Rahmen der Amtshilfe nach Berlin abordnet. Auch aus der CDU Baden-Württemberg gab es Kritik. "Wir haben hier kein Rassismus-Problem in der Polizei", sagte der Landtagsabgeordnete Thomas Blenke. Die Innenministerkonferenz soll sich Mitte Juni mit dem Streit befassen.