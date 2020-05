Barbara Klauß. Foto: joe

PRO

Von Barbara Klauß

RNZ-Wirtschaftsredaktion

Über Jahre sind etliche Arbeitnehmer immer wieder gegen Wände gerannt – weil sie gerne ab und zu von zu Hause aus arbeiten wollten, es aber einfach nicht durften. Das ginge nicht, erklärten manche Arbeitgeber, bei der Arbeit zu Hause fehle die Kommunikation und die Kontrolle, auch über die Arbeitszeit. Doch dann kam Corona. Und plötzlich ging sehr viel.

In 40 Prozent der Jobs wäre Homeoffice laut DIW theoretisch möglich, doch arbeiteten – in der Vor-Corona-Zeit – lediglich zwölf Prozent der Beschäftigten wenigstens gelegentlich von zu Hause aus. Auch, weil nicht alle ins Homeoffice wollen. Aber denen, die diese Möglichkeit zumindest tageweise entasten würde – Eltern oder Menschen, die Angehörige pflegen – wurde sie in vielen Fällen viel zu lange verwehrt. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen. Oder aus Bequemlichkeit.

Nun aber haben in den letzten Wochen Abertausende Angestellte bewiesen, dass sie auch von zu Hause aus gute Arbeit leisten. Sogar unter erschwerten Bedingungen; und fast ohne Vorbereitung.

Für all die Provisorien, die da in kürzester Zeit entstanden sind, gilt es nun, langfristig tragfähige Lösungen zu finden. Die Sozialpartner müssen jetzt die Bedingungen aushandeln, unter denen Homeoffice gut gelingen kann. Schon deshalb wäre ein Rechtsanspruch hilfreich: um der Heimarbeit den Status des Provisorischen zu nehmen.

Vor allem aber müssen die Arbeitgeber, die die Telearbeit ablehnen, daran gehindert werden, nach der Krise einfach zum Althergebrachten zurückzukehren.

Homeoffice ist in einer Welt, in der immer mehr Menschen berufstätig sind und gleichzeitig Verantwortung in der Familie übernehmen, ein zu wichtiges Instrument, als dass man lediglich darauf hoffen sollte, dass die Skeptiker ihre Lektion gelernt haben. Ohne Rechtsanspruch sind die Angestellten weiterhin auf den guten Willen ihrer Chefs angewiesen. Das haben sie, nach all der Flexibilität, die sie in der Krise bewiesen haben, nicht verdient.







Christian Altmeier. Foto: joe

CONTRA

Von Christian Altmeier

RNZ-Politikredaktion

Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt verändert. Auch in Betrieben, wo Homeoffice zuvor entweder gar nicht vorgesehen oder nur unter hohen Hürden möglich war, arbeiten derzeit viele Beschäftigte von zu Hause aus. Manche werden froh sein, wenn sie wieder in die Büros zurückkehren dürfen und neben dem sozialen Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen die Vorzüge direkter Kommunikation am Arbeitsplatz genießen können. Andere werden das flexiblere Arbeiten zuhause vermissen oder den Zeitverlust durch das Pendeln bedauern. Doch so individuell verschieden wie der Umgang der Beschäftigten mit dem Arbeiten im Homeoffice ist, so unterschiedlich sind auch die Anforderungen in den Unternehmen an die Präsenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Beide Seiten werden nun ihre Lehren ziehen. Und überall dort, wo Homeoffice ohne größere Probleme funktioniert hat, werden die Betriebe dies schon aus eigenem Interesse weiter ermöglichen – um die Zufriedenheit der Beschäftigten zu erhöhen und diese an das Unternehmen zu binden. Und wer qualifizierten Nachwuchs sucht, muss ohnehin längst mit flexibler Arbeit punkten. Wo es aber nachvollziehbare betriebliche Gründe für eine Präsenz der Angestellten gibt, sollte der Arbeitgeber auch weiterhin die Möglichkeit haben, Vorgaben zu machen, von wo die Arbeit erledigt wird.

Die Politik täte daher gut daran, zunächst einmal abzuwarten, ob es überhaupt zu einer nennenswerten Zahl von Konflikten über die Arbeit von zu Hause aus kommt, bevor sie einen derart massiven Eingriff in das Miteinander innerhalb der Betriebe vornimmt. Hinzu kommt, dass eine Vorschrift gerade in diesem Bereich wenig zielführend scheint. Denn die Arbeit aus dem Homeoffice basiert in besonderem Maße auf gegenseitigem Vertrauen – das kaum dadurch entstehen wird, dass Beschäftigte auf einen gesetzlichen Anspruch pochen oder diesen womöglich sogar einklagen.