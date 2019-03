Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Jürgen W. Falter ist Parteienforscher an der Universität Mainz.

Hundert Jahre Politischer Aschermittwoch - hat sich dieses Ritual überlebt?

Beim Politischen Aschermittwoch hat es sich von jeher nicht wirklich um eine ernsthafte politische Veranstaltung gehandelt. Dafür geht es stets viel zu polemisch zu. Jahrzehntelang ist der Politische Aschermittwoch durch Franz Josef Strauß geprägt worden, der sich dort richtig austoben konnte. Strauß hat den Saal zum Kochen gebracht. Solche Typen gibt es heute nicht mehr. Seine Nachfolger haben nicht das rhetorische Format wie er. Es ist heute deutlich langweiliger geworden. Der Politische Aschermittwoch wirkt ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Dennoch besuchen heute immer noch Tausende die Veranstaltungen.

Also ist es inzwischen politische Folklore und Brauchtumspflege?

Es ist inzwischen so wie bei den Plakaten im Wahlkampf. Man weiß nicht genau, braucht man sie noch oder nicht. Man wagt nicht auf sie zu verzichten, weil das Ergebnis schlecht ausfallen könnte. So ist es auch beim politischen Aschermittwoch. Er hat solange noch eine Berechtigung, solange sich die Medien seiner annehmen und das Ereignis größer machen als es ist. Von Seiten der Parteien ist es der Versuch der politischen Landschaftspflege. Es geht darum, mit möglichst deftigen Formulierungen in die Schlagzeilen zu kommen. Das ist auch Traditionspflege, aber der Politische Aschermittwoch erfüllt mit seinen Botschaften gegen den politischen Gegner auch noch einen anderen Zweck. Er dient auch dem inneren Zusammenhalt der Parteien.

Bei der CSU will man Tradition und Moderne miteinander verbinden - Laptop und Lederhose, so das Motto. Aber von der Lederhose ist immer weniger zu sehen, oder?

Auch bei der CSU hat sich die Wählerschaft gewandelt. Die Lederhosenträger sind in der Minderheit, es sei denn in der Zeit des Oktoberfestes. Bayern hat sich insgesamt stark gewandelt. In den vergangenen zwanzig Jahren sind über zwei Millionen Zuwanderer aus dem In- und Ausland dazugekommen, Wähler, die nicht im Dunstkreis der CSU großgeworden sind.

Beim Aschermittwoch trat das Duo CSU-Chef Markus Söder und EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber gemeinsam auf. Zwei unterschiedliche Politiker-Typen - ein Erfolgsmodell?

Die CSU hatte auch in der Vergangenheit erfolgreiche Duos mit verschiedenen Rollen gehabt. Auf der europäischen Ebene hätte Manfred Weber mit einem Haudrauf-Stil wenig Chancen. Die unterschiedliche Rollenverteilung zwischen Söder und Weber könnte durchaus Erfolg haben.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus kann sich einen Muslim als CDU-Kanzler vorstellen. Halten Sie das für denkbar?

Ein liberaler Muslim als Regierungschef - warum sollte das nicht möglich sein? Früher wäre es unvorstellbar gewesen, dass Geschiedene Bundeskanzler werden, oder dass Männer mit unehelichen Kindern bayerischer Ministerpräsident werden. Da hat sich inzwischen unglaublich viel getan, und es wird sich noch mehr tun. Warum dann nicht ein Muslim oder eine Muslima als Kanzler oder Kanzlerin? Bei der CDU wird dies aber eher unwahrscheinlich sein. Die Union hätte da schon ein Problem. Ein derartiger Bundeskanzler käme dann schon eher von den Grünen.