Von Alexander Rechner

Berlin. Paul Ziemiak (36) ist seit 2018 der Generalsekretär der CDU.

Herr Ziemiak, teilen Sie die Auffassung, der Wahlkampf sei Pleiten, Pech und Pannen gewesen, und es hätte vor allem an Armin Laschet gelegen?

Das Wahlergebnis war für uns bitter. Es gab aber nicht nur einen Grund. Die Gründe für unser schlechtes Abschneiden bei der Bundestagswahl sind vielschichtig. Wir werden dies nun schonungslos, konsequent und gründlich aufarbeiten. Alles muss auf den Tisch. Es ist das Bestreben der Basis und des Bundesvorstandes unserer Partei, diesen Prozess schnell einzuleiten. Und als Generalsekretär arbeite ich bereits daran.

Welchen Anteil am für die Union desaströsen Wahlergebnis hatte die CSU mit Markus Söder an der Spitze?

Ich beteilige mich nicht daran, den Schwarzen Peter jemanden zuzuschieben. Aber klar ist: Wir sprechen auch darüber, was zwischen CSU und CDU nicht funktioniert hat und wie wir die Zusammenarbeit verbessern können.

Was muss sich inhaltlich ändern, damit die CDU wieder eine Volkspartei wird?

Wir müssen uns verändern und in Teilen sogar neu erfinden, damit wir Volkspartei bleiben. Meine feste Überzeugung ist: Deutschland braucht eine Volkspartei der Mitte, gerade jetzt, wo die SPD immer weiter nach links rutscht. Die CDU muss inhaltlich klarer machen, was unsere Idee für unser Land, Europas Zukunft und die globale Ordnung im 21. Jahrhundert ist. Was sind spezifische christdemokratische Antworten auf Klimaschutz, die tiefgreifende Transformation der Arbeitswelt oder die Zukunft der Sozialsysteme. Wir müssen klarer und eindeutiger beantworten, wie wir konkrete Probleme der Menschen lösen wollen: Mangel an bezahlbaren Wohnungen in den Großstädten, Verhinderung von Altersarmut oder Digitalisierung der Schulen. Darüber hinaus geht es im Kern um insgesamt vier Ebenen der Erneuerung der CDU: inhaltlich, organisatorisch und strukturell, personell und habituell.

Bundesvize Silvia Breher zeigt sich offen für eine Doppelspitze. Will die CDU nun die SPD kopieren?

Nein, es ist bisher noch nie eine gute Idee gewesen, die SPD zu kopieren.

Aber immerhin hat die SPD die Wahl gewonnen ...

Das heißt aber nicht, dass die SPD eine bessere Politik macht. Deshalb begleiten wir auch sehr kritisch die Gespräche für eine mögliche Ampelkoalition. Dennoch haben die Wählerinnen und Wähler entschieden und die SPD zur stärksten Kraft gemacht. Und das respektieren wir als Demokraten auch. Aber um Ihre Frage gerne zu beantworten: Man muss nicht alles neu verhandeln. Wir sollten nun miteinander über die Neuaufstellung beraten. Und dabei grundsätzlich zu den Werten der CDU stehen.

Sie sprachen die Werte an, für die die CDU steht. Jüngst hat Ihre Partei aber ein Bild abgegeben, das auch von Machtkämpfen und Durchstechereien geprägt war. Wie passt das zusammen?

Lassen Sie es mich bitte deutlich sagen: Diese Durchstechereien sind der Union unwürdig.

Soll die CDU den nächsten Vorsitzenden in einer Mitgliederbefragung bestimmen?

Wir werden den Weg zur personellen Neuaufstellung der CDU genau beraten. Dazu haben wir eine Kreisvorsitzendenkonferenz organisiert, die am 30. Oktober stattfindet. Wir wollten dort anhören, was die Kreisverbände möchten. Dabei werden neben der personellen Ausrichtung auch die Strukturen unserer CDU diskutiert. Dass wir eine stärkere Beteiligung der Mitglieder wollen, ist unstrittig. Die Frage, die es zu beantworten gilt, ist die konkrete Form. Als Generalsekretär werde ich im Dienst der Partei jedes Verfahren gut vorbereiten und professionell umsetzen, damit wir gestärkt in die Zukunft gehen können.

Bei der Nachfolge von Armin Laschet werden wieder altbekannte, prominente CDU’ler wie Norbert Röttgen oder Friedrich Merz gehandelt. Stellen diese Persönlichkeiten denn wirklich den Aufbruch dar, der benötigt wird?

Das zu bewerten, ist aber jetzt nicht Aufgabe des Generalsekretärs, sondern der Partei insgesamt.

Wie wollen Sie verhindern, dass die Gräben innerhalb Ihrer Partei tiefer werden?

Wir werden alles daran setzen, dass solche erst gar nicht entstehen. Deshalb: Ein etwaiger personeller Wettstreit muss fair sein. Wenn es dann fair und angemessen zugeht, kann es auch gut sein.