Von Eva Krafczyk

Frankfurt/Wiesbaden/Berlin. Am Anfang stand die Bedrohung einer Anwältin, mittlerweile hat der Komplex "NSU 2.0" auch Berlin erreicht. Eine Chronologie:

> September 2017: Gegen zwei hessische Polizisten wird wegen illegalen Datenabfragen ermittelt. Die Beamten sollen der Reichsbürgerszene nahestehen. Ein strafrechtlicher Anfangsverdacht liegt letztendlich nicht vor.

> August 2018: Die Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz, die im Münchner NSU-Prozess Nebenklagevertreterin einer der Opferfamilien war, erhält ein mit "NSU 2.0" unterzeichnetes Drohschreiben. Darin wird auch ihre kleine Tochter bedroht. Die Juristin erstattet Anzeige bei der Polizei. Bei den NSU-Opfern handelte es sich um acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin.

> Dezember 2018: Durch Medienveröffentlichungen wird der Fall Basay-Yildiz bekannt. Dabei wird erstmals berichtet, dass persönliche Daten der Juristin von einem Rechner des 1. Frankfurter Polizeireviers abgerufen wurden. Zudem wird bekannt, dass im Zuge der Ermittlungen eine Chatgruppe innerhalb der Polizei mit rechtsextremen Inhalten aufgedeckt wurde.

> Januar 2019: Medien berichten über ein weiteres Drohschreiben an Basay-Yildiz.

> Februar 2019: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) trifft sich während eines eintägigen Besuchs in Frankfurt mit Polizisten und hat eine private Begegnung mit Basay-Yildiz.

> März 2019: Die Kabarettistin Idil Baydar erhält ein Schreiben, in dem sie mit dem Tod bedroht wird. Mittlerweile ist bekannt, dass persönliche Daten von einem Polizeicomputer abgefragt wurden.

> 3. Juli 2020: Über Medienveröffentlichungen wird bekannt, dass Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, mit "NSU 2.0" unterzeichnete Drohschreiben erhalten hat.

> 9. Juli 2020: Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) erhebt Vorwürfe gegen das Landeskriminalamt. Er habe erst am Vortag erfahren, dass von einem Polizeirechner persönliche Daten über Wissler abgefragt worden seien. Er kündigt einen Sonderermittler an und schließt nicht mehr aus, dass es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei geben könnte.

> 9. Juli 2020: Auch die Thüringer Bundestagsabgeordnete Martina Renner (Linke) hat mehrere mit "NSU 2.0" unterzeichnete Drohmails erhalten, wie einer ihrer Mitarbeiter berichtete. Renner war eine der Obfrauen der Linken im Thüringer Untersuchungsausschuss zum Nationalsozialistischen Untergrund (NSU).

> 9. Juli 2020: Anne Helm, Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, berichtet Medien, sie habe eine Mail mit einer Art "Todesurteil" erhalten.

> 14. Juli 2020: Beuth gibt auf einer Pressekonferenz bekannt, dass Landespolizeipräsident Udo Münch um die Versetzung in den Ruhestand gebeten hat. Münch hatte zunächst berichtet, das Landespolizeipräsidium sei nicht über die Datenabfragen informiert gewesen. Dann räumte er ein, dass er bereits im März in einer Konferenz zu diesem Sachverhalt informiert worden sei. Er habe aber weder das Protokoll noch den Sachverhalt bewusst wahrgenommen. Eine solche Information hätte für die Ermittlungen unmittelbar erfolgen müssen, sagte Beuth.

> 14. Juli 2020: Die Fraktionschefs der Bundestagsfraktion der Linken informieren darüber, dass auch die Bundestagsabgeordnete Helin Evrim Drohmails erhalten habe.

> 15. Juli 2020: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigt, dass die in Berlin eingegangenen Drohschreiben an den "NSU 2.0"-Ermittlungskomplex angekoppelt wurden. Ob es einen Zusammenhang gibt, wird geprüft.

> 16. Juli 2020: Roland Ullmann wird neuer Landespolizeipräsident in Hessen. Er folgt auf den über die Drohmail-Affäre gestolperten Udo Münch.