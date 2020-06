Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) war gestern nach der Zustimmung des Bundestages zu Kernbestandteilen des neuen Konjunkturprogramms sichtlich zufrieden. "Wir haben die Chance, die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte wieder auf Wachstumskurs zu bringen", nährte er Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der tiefsten Rezession in der bundesdeutschen Geschichte. Nachdem am Nachmittag auch der Bundesrat grünes Licht gab, sollen Bürger schon am Mittwoch die Beschlüsse im Geldbeutel spüren. Denn als Teil des Riesen-Konjunkturprogramms von insgesamt 130 Milliarden Euro sinkt ab 1. Juli der Regelsatz der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent und der ermäßigte Satz, der für viele Produkte des täglichen Lebens verlangt wird, von sieben auf fünf Prozent. Doch ob dieser bis Ende 2020 befristete Steuerverzicht des Staates, der ihn insgesamt 20 Milliarden Euro kostet, am Ende in den Kassen der Verbraucher ankommt, ist umstritten. Das hängt davon ab, ob die Unternehmen sie an ihre Kunden weitergeben oder sie selbst einstreichen, um die teils dramatischen Geschäftsausfälle auszugleichen. Fakten und Hintergründe:

Finanzielle Erleichterungen

Die gestern von Bundestag und Bundesrat beschlossenen Maßnahmen im Rahmen eines zweiten Corona-Steuerhilfegesetzes sind vielfältig. Im Zentrum steht die nicht unumstrittene Mehrwertsteuersenkung. Sie wird, so Berechnungen des Münchener Ifo-Instituts, die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr allerdings lediglich um 0,2 Prozent beflügeln und den Konsum damit nur wenig beleben.

Ein zweiter Faktor ist ein einmaliger Kinderbonus von 300 Euro, der im September und Oktober in zwei Tranchen ausgezahlt werden soll. Hinzu kommen steuerliche Erleichterungen für die Wirtschaft, so etwa bei den Abschreibungen und bei der Verrechnung von aktuellen Verlusten mit früheren Gewinnen.

Altmaier will noch mehr

Trotz des beispiellosen Volumens des Konjunkturprogramms, das nun zunächst mit seinen steuerlichen Teilen umgesetzt wurde, will Altmaier erneut nachlegen – allerdings mit Maßnahmen, die wenig Geld kosten. Beispielsweise denkt er an längere und flexiblere Ladenöffnungszeiten, um damit den Konsum zusätzlich zu befeuern.

Zudem will er Genehmigungsverfahren beschleunigen und Auflagen und Vorgaben auf den Prüfstand stellen, um so die Wirtschaft zu entlasten. "Ich werde noch vor Ende der Sommerpause einen Vorschlag vorlegen, abgestimmt mit wichtigen Verbänden und Akteuren der Wirtschaft, wo wir alle die bürokratischen Lasten aufführen wollen, von denen wir glauben, dass ihre Abschaffung oder zeitweise Aussetzung mit dazu beitragen kann, diesen Aufschwung zu ermöglichen und zu beschleunigen", kündigte er an.

Ökonomen bleiben skeptisch

Prominente Ökonomen warnten davor, zu hohe Erwartungen an das Konjunkturprogramm zu stellen. Entsprechend äußerte sich Ifo-Chef Clemens Fuest. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, sieht es ähnlich. Das Ifo-Institut sieht einen Wachstumseffekt von nicht ganz einem Prozentpunkt in diesem Jahr.

Die Konjunktur-Belebungsmaßnahmen sollen mit Hilfe eines Nachtragshaushalts des Bundes finanziert werden, der ebenfalls noch diese Woche im Parlament beschlossen werden soll. In einem wissenschaftlichen Gutachten im Auftrag des Bunds der Steuerzahler (BdSt) wird dieser Zusatzetat als in mehreren Teilen verfassungswidrig bewertet. Insgesamt plant der Bund in diesem Jahr Rekordschulden von 218,5 Milliarden Euro.

Jugendrat kritisiert Paket

Kritisch bewertete das Konjunkturpaket der Jugendrat der unabhängigen Generationen-Stiftung. "Die Bundesregierung hat ein Rettungspaket geschnürt, das meine Zukunft nicht retten kann. Denn es führt uns nur zurück ins alte Normal", bemängelte der Sprecher des Jugendrates Elia Mula. "Es fehlen Perspektiven für das Klima und für soziale Gerechtigkeit", ergänzte seine Kollegin Hannah Lübbert.