Von Klaus Welzel

Die SPD rückt auf ihrem Berliner Parteitag deutlich nach links, vermeidet aber einen sofortigen Bruch der Großen Koalition. Die 626 Delegierten folgten dem Leitantrag des Parteivorstands, der Gespräche mit der Union vorsieht, bei denen weitere Vorhaben für den zweiten Teil der Legislaturperiode ausgehandelt werden. Aus SPD-Sicht gehört dazu ein Mindestlohn, der von derzeit 9,16 Euro auf 12 Euro steigen soll. Außerdem soll es Nachverhandlungen zum Klimapaket geben, ein Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen sowie ein 450 Milliarden Euro schweres Investitionsprogramm für den digitalen Sektor. Letzteres wird auch von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden gefordert. Über das Verhandlungsergebnis entscheidet dann der neu gewählte Parteivorstand.

Ihm gehören die beiden Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans sowie Saskia Esken an. Bei ihrer Wahl erwies sich Walter-Borjans mit einer Zustimmung von 89,2 Prozent als Stimmenkönig. Auf Esken entfielen 75,9 Prozent; ein Ergebnis, das der Schwäbin, die zuvor eine engagierte Bewerbungsrede gehalten hatte, sichtbar nahe ging.

Um eine Kampfkandidatur zwischen Juso-Chef Kevin Kühnert und Arbeitsminister Hubertus Heil zu verhindern, erhöhte die Parteitagsregie im Vorfeld die Zahl der Vizeposten von ursprünglich drei auf fünf. Überhaupt ist auf dem Treffen der Wille zum Kompromiss deutlich spürbar. So warb der einstige Groko-Gegner Kühnert vehement für die Annahme des Leitantrags. Die Parteilinke um die Abgeordnete Hilde Mattheis hatte dagegen den Ausstieg aus dem Bündnis mit der Union gefordert. Die Abstimmung fiel dann wesentlich eindeutiger aus, als dies zuvor der Applaus für die einzelnen Reden erwarten ließ.

Kühnert war am Freitag allerdings auch der einzige Redner, der die Delegierten zu wahren Beifallsstürmen hinreißen konnte. Bei seiner Bewerbungsrede als Parteivize riss er mit seiner Vision von einer gerechteren Welt die Zuhörer regelrecht von den Stühlen. Trotz der Begeisterung der Delegierten für den Juso-Vorsitzenden – das Wahlergebnis Kühnerts fiel mit 70,4 Prozent Zustimmung kaum besser aus als das von Hubertus Heil (70 Prozent). Die Kampfabstimmung wäre also äußerst knapp ausgegangen.

Am Samstag widmen sich die Delegierten dem künftigen Sozialkurs der Partei, am Sonntag steht die Friedenspolitik im Mittelpunkt. Bei beiden Themen bezog vor allem Walter-Borjans eine sehr kritische Haltung zum derzeitigen Regierungskurs. Insbesondere CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde für ihre Äußerungen zu Auslandeinsätzen der Bundeswehr gerügt. Walter-Borjans machte deutlich, dass die auf Nato-Ebene getroffene Einhaltung des Zwei-Prozent-Ziels (zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollen in Rüstungsausgaben fließen) bei einem steigenden Wirtschaftswachstum zu exorbitanten Mehrausgaben für Rüstung führen würden. Er wünsche sich da lieber die Einhaltung des Ziels, 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungsprojekte auszugeben.

Zu einem Großkonflikt mit der Union, aber auch mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) dürfte Walter-Borjans’ Absage an die Schuldenbremse führen. Sozialpolitisch konstatierte er im Einklang mit Esken, dass in den letzten Jahren (unter Duldung und Mitwirkung der SPD) eine Umverteilung von unten nach oben stattgefunden habe. Diesen Prozess wollen beide beenden und auch umkehren. Auch der wiedergewählte Generalsekretär Lars Klingbeil (79,93 Prozent) forderte „mehr Verteilungsgerechtigkeit“.> S. 2 / Politik S. 13