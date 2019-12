Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der Koalitionsgipfel hatte noch nicht begonnen, da hisste die neue SPD-Spitze bereits die weiße Fahne. "Wir bringen die Große Koalition nicht in eine Schief- oder Hängelage", versicherte Saskia Esken und schlug plötzlich versöhnliche Töne an. Hatten Esken und ihr Co-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans noch vor ihrer Wahl auf dem SPD-Bundesparteitag offen über einen möglichen Bruch der Koalition geredet, klingen sie jetzt versöhnlicher und setzen auf einen konstruktiven Kurs in der Regierung mit der Union. Nach dem 90-minütigen Gipfel demonstrierte man nach außen Geschlossenheit. Man wolle die drängenden Probleme im neunen Jahr gemeinsam angehen.

Von einem vorzeitigen Aus des schwarz-roten Regierungsbündnisses ist plötzlich keine Rede mehr. "Ich glaube, dass wir klug gehandelt haben, mit unserem Antrag beim Parteitag keine Showdown-Situation für die Koalition herbeizureden", sagt Esken. "Es gibt aber Entwicklungen und Herausforderungen für unser Land, die Gespräche in der Koalition notwendig machen", zeigt sich die SPD-Chefin kooperationsbereit.

Premiere gestern Abend im Bundeskanzleramt: Es war der erste Koalitionsausschuss mit dem neuen SPD-Führungsduo. Zuvor hatten sich die beiden bereits mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder zu einem Vorbereitungsgespräch getroffen. Wie geht es weiter mit der Großen Koalition? Nach dem Führungswechsel und dem Linksschwenk der Sozialdemokraten erwarten die Unionsspitzen mit Spannung, wie Esken und Walter-Borjans ihre Partei in der GroKo positionieren. Unmittelbar nach ihrer Wahl hatten sie Nachverhandlungen mit CDU und CSU über den Koalitionsvertrag gefordert.

Man habe sich "in guter Gesprächsatmosphäre über die anstehenden innen- und außenpolitischen Fragen ausgetauscht", hieß es im Anschluss an das Koalitionstreffen am Donnerstagabend. "Es wurde vereinbart, dass der Koalitionsausschuss sich regelmäßig trifft. Das nächste Treffen ist für Ende Januar geplant", hieß es in der knappen Mitteilung weiter.

Angesprochen wurde dem Vernehmen nach auch die im nächsten Jahr geplante Fortsetzung des Autogipfels von Anfang November. Ob auch strittige Themen wie vermehrte Investitionen oder die Frage eines ausgeglichenen Haushalts, also der schwarzen Null, intensiver diskutiert wurden, blieb zunächst offen.

Markus Söder sagte auf die Frage, ob er noch Risiken für den Fortbestand der Koalition sehe: "Zu glauben, dass diese große Koalition jetzt schon in trockenen Tüchern wäre - das glaube ich nicht. Da muss noch hart gearbeitet werden. Weniger an einzelnen Sachfragen, als vielmehr so an der inneren Bereitschaft, erfolgreich zu sein." Zur Auflockerung der Atmosphäre brachte er drei Schachteln Nürnberger Lebkuchen aus seiner Heimatstadt mit.

Konfrontation suchten die Parteien gestern nicht. Die SPD hatte sich auf ihrem Bundesparteitag Anfang Dezember in Berlin für das Ende der Schwarzen Null und ein Investitionsprogramm in Höhe von 450 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren ausgesprochen, die Wiedereinführung der Vermögensteuer und einen Mindestlohn von 12 Euro gefordert. Die Union lehnt dies ab, will zwar Gespräche über die weitere Arbeit der Koalition führen, aber den Koalitionsvertrag nicht neu verhandeln. Beim Streit um das Klimaschutzpaket hat es bereits eine Einigung im Vermittlungsausschuss mit einem höheren CO2-Preis gegeben.

Auf der GroKo-Agenda 2020 stehen gleich mehrere dicke Brocken. Das Gesetz zum Kohleausstieg soll zu Beginn des Jahres verabschiedet werden. Noch immer wird über Zeitpläne und genaue Bedingungen gestritten. Auch die Grundrente muss noch durch den Bundestag. Kramp-Karrenbauer hatte mit Blockade gedroht, sollte die SPD die Koalition in Frage stellen. Ein hartes Ringen dürfte es auch um eine große Rentenreform geben, wenn im März die Rentenkommission ihre Ergebnisse und Vorschläge für die künftige Alterssicherung präsentieren wird. So könnte der vorweihnachtliche Frieden bei Schwarz-Rot nur von kurzer Dauer sein.