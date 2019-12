Von Klaus Welzel

Berlin. Aufgewacht. Um 9.34 Uhr gerät Lothar Binding so richtig in Fahrt. Und mit ihm die Delegierten auf dem SPD-Parteitag. Am Samstagabend haben sie noch unterm Funkturm gefeiert bei Rucolasalat, Hühnergeschnetzeltem und Roter Grütze. Jetzt wird gearbeitet. Aber so ein bisschen berauscht fühlt sich das immer noch an, am Tag drei des neuen Führungsduos Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken.

Lothar Binding spürt das. Der Heidelberger Finanzexperte holt seinen legendären roten Zollstock hervor. Spontanes Gejohle. Und er zeigt, welcher Klientel Union und FDP im Kampf für die komplette Soli-Abschaffung ihre besondere Aufmerksamkeit widmen. Dem oberen Zehntel, den Reichsten in der Republik. Riesenapplaus.

Es geht gut los an diesem Parteitagssonntag im Berliner Citycube-Hotel. Die Genossen wähnen sich auf dem richtigen Kurs. Binding, der die Wiedereinführung der Vermögensteuer vorschlägt, ruft dann: „Wenn ein Ehepaar über 4,2 Millionen Euro Vermögen verfügt, dann kann denen schon bange werden angesichts unseres Vorschlags. Die werden dann künftig im Monat 166 Euro Steuern zahlen. Das ist natürlich eine Zumutung“.

Noch Fragen? Einwände? Gegenargumente? Nein. Und die Vermögensteuer wird eineinhalb Stunden später genauso beschlossen wie die – auf dem Parteitag allerdings umstrittene – „perspektivische Überwindung der Schuldenbremse“. So drückt es der neue Parteichef Walter-Borjans aus. Seine Tonalität ist völlig anders als die von Binding. Ironiefrei. Der NRWler gibt den Verteidiger sozialdemokratischer Werte. Man lasse sich nicht „in die neoliberale Pampa“ treiben, nicht unterstellen, man wolle neue Schulden machen. Nein, es sei vielmehr eine Pflicht, den Staat zukunftsfest zu machen. Zu Walter-Borjans’ Lieblingsbild vom Unternehmer, der seinen Maschinenpark auch nicht verrotten lasse, nur um keine Kredite aufzunehmen, gesellt sich jetzt die „schwäbische Hausfrau“ (Achtung: Anspielung auf Merkel!), die ja auch ihr Häuschen auf Kredit kaufe und nicht erst das Geld zusammenspare. Den Einwand, dass die Hausfrau ihr Häuschen ja abbezahle, der Staat aber vor lauter Schulden womöglich handlungsunfähig werde, wischt der Parteitag beiseite.

Es geht ja auch nicht darum, ein ökonomisches Seminar abzuhalten, es geht ums Gefühl. Ums rote Gefühl. Finanzminister Olaf Scholz, Bewahrer der Schwarzen Null („eine Scheißidee“, wie ein Delegierter unter Applaus ruft), greift nicht in die Debatte ein. Er ist ja auch gar nicht da. Seine Staatssekretärin warnt vergeblich vor dem Schuldenstaat.

Wenn Stephan Weil, niedersächsischer Ministerpräsident, in Interviews Scholz als „natürlichen Kanzlerkandidaten“ der SPD preist, dann fragt man sich allerdings schon, wie das sein kann, wenn Parteiprogramm und Kandidat so weit auseinanderliegen. Doch wenn man sich unter den Delegierten umhört, dann klingt der Sound – trotz des teilweise sehr ruppigen Umgangs miteinander – sehr versöhnlich. Das von Johannes Rau gepredigte „Brücken bauen“ gehöre doch zur DNA der Sozialdemokratie, sagt der Bundestagsabgeordnete aus dem Rhein-Neckar-Kreis, Lars Castellucci. Es gehe auch gar nicht um das Schielen auf mögliche Wahlerfolge. Es gehe jetzt um das „Wunden heilen“.

Dem Hochschulprofessor aus Wiesloch ist das Glücksgefühl über den Parteitagssamstag immer noch inne. Hochstimmung pur. Da verabschiedete sich die Partei von Hartz IV, beschloss die Einführung eines Bürgergelds (s. Artikel unten) und gab den Menschen im Land das gute alte sozialdemokratische Aufstiegsversprechen wieder. Standing Ovations. „Das habe ich noch auf keinem Parteitag bei einem Sachbeschluss erlebt“, freut sich Castellucci.

Mehr Geld für die Bildung, mehr Lehrer, Bürgergeld, bessere Versorgung der Armen, den Menschen ihre Würde zurückgeben. Bezahlen sollen diese guten Vorsätze die von Binding am Zollstock vorgeführten oberen 3,5 Zentimeter. Eine kleine Gruppe von Klassenfeinden, die jetzt eben etwas abgeben müssen. Weiterhin den vollen Soli. Und wer zwei Millionen Euro an Vermögen besitzt, wird für jeden Euro, der drüber liegt, zusätzlich ein bis zwei Prozent nicht vermissen. Klingt logisch.

Im Grunde macht die SPD in Berlin, was alle machen: Sie schließt die Reihen, grenzt sich nach außen ab. Saskia Esken sagt in ihrem Schlusswort, dass jeder böse „Tweet“, also eine Nachricht auf Twitter, zeigt, „dass wir auf dem richtigen Weg sind“. Ihr Co-Parteichef Walter-Borjans findet versöhnliche, dankende Worte für Olaf Scholz. Applaus. Nicht so viel, wie bei den anschließenden Dankesworten an die Reinigungskräfte in der Messehalle oder die Falken, die die Kinderbetreuung übernahmen. Aber immerhin.