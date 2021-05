Von Jana Schnetz

Heidelberg. Die Mobilität wie wir sie heute praktizieren, stößt an ihre Grenzen, sagt Politologe und Mobilitätsforscher Stephan Rammler im RNZ-Interview. Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) in Berlin und Professor an der Hochschule für bildende Künste Braunschweig fordert Mut zur Veränderung von der Politik und von den Menschen.

Herr Rammler, welche Rolle spielt das Fahrrad in Sachen Mobilitätswende?

Wir leben nach wie vor in einer Welt, in der die meisten Menschen ein immer größeres Auto fahren oder erwarten in der Stadt einen günstigen Parkplatz vorzufinden. Die Rahmenbedingungen der Mobilität in Städten haben sich aber unabhängig vom Klimawandel und der Notwendigkeit CO2 zu minimieren, zu einer Raumknappheit entwickelt. Das Fahrrad ist eine gute Idee, weil es ein Individualverkehrsmittel ist und eine enorme technologische und materialtechnische Innovationskurve hinter sich hat. Trotz schlechter infrastruktureller und verkehrssicherheitstechnischer Bedingungen fahren Menschen Fahrrad, weil sie es wollen und es gesünder ist. Das sehen wir überall. Deswegen kommt die Radverkehrspolitik nicht nur der Raumknappheit entgegen, sondern auch den Bedürfnissen der Menschen.

Neben dem Radverkehr tummeln sich ja auch noch viele andere Verkehrsteilnehmer in den Städten...

Im Logistikbereich haben wir noch größere Probleme als in der Personenmobilität. Der E-Kommerz dringt mit seinem Lieferverkehr in die Innenstädte, den wir selbst erzeugen, indem wir bequem digital bestellen. Das macht die Luft dreckiger und die Städte noch enger. Deswegen sind fahrradbasierte Kuriersysteme gut. Beides zeigt, dass das Fahrrad in dem Konzert der denkbaren Verkehrsmittel der Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird.

Gehen die Planungen zu Radschnellwegen nicht weit genug?

Gemessen an den Herausforderungen, vor denen wir stehen, gehen alle Planungen zur nachhaltigen Mobilität nicht weit genug. Die Radschnellwege sind durchaus eine Alternative. Wenn sie sich das Ruhrgebiet anschauen, wo für das Auto keine Zuwachspotenziale mehr da sind – da ist ein Radschnellweg eine super Idee. In meiner Heimatregion Ecke Braunschweig / Wolfsburg fahren viele nach wie vor mit dem Auto zur Arbeit und stehen dann im Stau. Da könnte man viele Strecken zwischen den wichtigsten Siedlungszentren oder dem Werkssitz schaffen. Wenn sie Fahrradverkehrspolitik betreiben, haben sie nur Win-Win-Situationen.

Für diese Ambitionen reicht die bisherige Radinfrastruktur nicht aus?

Es geht darum, den Verkehrsraum neu aufzuteilen. Wir müssen für Fahrradfahrer und Logistik-Kuriere nutzbare Fahrradwege bauen, nicht die von Baumwurzeln durchzogenen randständigen Wege. Das führt natürlich zu Konflikten, die sie nur lösen, indem sie das politisch entscheiden, gut dafür werben und auf die guten Beispiele hinweisen wie Kopenhagen, Stockholm oder Amsterdam. Wichtig wären außerdem sichere Fahrradabstellplätze, Umsteigestationen zum öffentlichen Verkehr und sichere Fahrradmobilität. Da hat unsere Politik wahnsinnig viel verpasst, da hätte man sehr viel schneller sein können.

Was macht denn das von ihnen genannte Kopenhagen besser als die deutsche Verkehrspolitik?

Die skandinavischen Länder insgesamt, die Niederlande, Singapur oder Japan. Da haben Sie überall guten, starken öffentlichen Verkehr, viel Fahrradverkehr und eine größere Offenheit gegenüber den Alternativen zum eigenen Auto. Nicht, dass diese Länder nicht auch einen hohen Autoanteil haben, sie fahren aber weniger Auto. Es braucht eine Mischung aus "Push and Pull", aus Zuckerbrot und Peitsche. Länder, in denen das gut funktioniert, haben eine mutige Politik und ambitioniertere Ziele. Sie haben den Ausbau der Alternativen zum Automobil Stück für Stück ausgebaut. Irgendwann war das Niveau erreicht, an dem die Attraktivität des Autos gemindert und die Parkraumkosten massiv erhöht werden konnten. Diese Mischung finden sie überall dort, wo sie erfolgreiche, nachhaltige Verkehrspolitik insbesondere in Städten vorfinden.

Gibt es dann überhaupt die eine vielversprechende Technologie im Verkehr der Zukunft?

Die perfekte Mobilitätslösung gibt es nicht. Mit Blick auf die nachhaltige Mobilität werden wir von allem ein bisschen sehen. Als ganz wichtiges Instrument, gilt es den öffentlichen Verkehr zu modernisieren und digital zu optimieren. Die Antriebsinnovationen im Automobil werden dort wichtig, wo man nicht so schnell auf das Auto verzichten kann. So haben Sie in jeder typischen Raumkonstellation ein unterschiedliches Setting von Verkehrsmitteln. Deswegen werden wir unterschiedliche Antworten finden müssen und sie gut kombinieren.

Wie könnte denn der ländliche Raum klimafreundlich werden und CO2 einsparen?

Grundsätzlich müssen wir damit leben, dass die Menschen im goldenen Käfig des eigenen Autos sitzen, gerade im ländlichen Raum. Das ist die Logik der vergangenen Jahrzehnte. Wir haben Einkaufszentren in die grüne Wiese gebaut, wodurch fußläufige oder mit dem Fahrrad erreichbare Einkaufsmöglichkeiten verloren gegangen sind. Wir haben uns eine vom Automobil dominierte Welt gebaut.

Wie kommen wir da wieder raus?

Man wird das Automobil technisch innovieren müssen. Das Elektro-Auto und die batterieelektrische Variante ist im Augenblick das beste Mittel. Vielleicht wird es auch irgendwann Wasserstoff-Brennstoffzellenbasierte Fahrzeuge geben. Das ist der schnellste Weg, neben der Frage der Effizienzsteigerung in Fahrzeugen, um in ländlichen Regionen in Richtung Klimaneutralität zu kommen.

Bis 2035 sollen 65 Prozent Emissionen eingespart werden, ab 2045 soll Deutschland klimaneutral sein – Halten sie die Klimaziele angesichts des aktuellen Entwicklungsstands in Deutschland für realistisch?

Nein. Wir sind weit davon entfernt. Bis 2050 soll es weltweit mindestens zu einer Verdopplung des Verkehrsaufkommens kommen. Kein Mensch weiß, wie das mit den Klimazielen vereint werden kann. Wenn Frau Baerbock einen Vorschlag macht, der aus wissenschaftlicher Sicht durchaus fundiert ist oder überhaupt die kleinsten konstruktiven Vorschläge von den Jungs der CDU und der Automobilindustrie niedergeschlagen werden und den kleinen Mann vorschieben, der trotzdem noch nach Mallorca will, ist das bigott. Wenn allen etwas weggenommen wird, hat die Politik doch auch eine höhere Legitimität. Aber mit dieser Verlogenheit, die im Augenblick herrscht, kommen wir nicht voran. Jetzt ist es an der Zeit den Bürgern mutig reinen Wein einzuschenken, das erwarte ich auch von einer konservativen Politik.

Es gibt auch die Idee eines Auto-freien Sonntags. Wie stehen sie zu solchen Ansätzen?

Das wäre Symbolpolitik. Man würde neue Routinen einüben und sehen, dass man auch ein Wochenende ohne Auto verbringen kann, aber signifikante Einsparungen bringt das nicht mit sich. Die großen Einsparungen kriegen wir über den globalen Flugverkehr, über die Transportlogistik, den Lastwagen-Verkehr. Überhaupt ist das ganze Speditionswesen hochgradig im Wachsen begriffen. Da ist auch das automatisierte Fahren nicht die Lösung aller Dinge.

Wo steckt dann das große Einsparpotenzial?

Das extra Potenzial kommt aus der Mischung der Vielfalt, der Härte der Maßnahmen und aus der Bereitschaft zur Einsparung. Wir müssen aufhören zu denken, wir könnten alles so lassen wie es ist. Dazu gehören auch unsere Bedürfnisniveaus. Oder, dass ein technologisches Wunderwerk die Probleme beseitigen könnte. Es gibt keine Lösung, die nur mit technischer Innovation möglich ist. Wir müssen unser Verhalten ändern.