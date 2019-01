Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Markus Söder (CSU) ist Ministerpräsident von Bayern und soll am 19. Januar auch den Parteivorsitz übernehmen.

Herr Söder, Fahndungserfolg nach dem massenhaften Datendiebstahl. Welche Konsequenzen müssen nach diesem Hackerangriff auf Politiker und Prominente gezogen werden?

Das war kein Kavaliersdelikt, sondern ein tiefer Eingriff in die Privatsphäre der Menschen. Das ist vergleichbar mit einem Einbruch in die Wohnung. Daher braucht es für das Hacken die gleichen Strafen wie bei Einbruch oder Diebstahl. Generell brauchen wir eine neue Qualität bei der Datensicherheit. Die aktuellen Angriffe sind ein Weckruf. Die Politik darf Datenschutz nicht als lästiges Übel begreifen. Aber auch jeder einzelne Bürger ist selbst gefordert, seine Daten genauso zu schützen wie seine Wohnung.

Am 19. Januar werden Sie voraussichtlich zum CSU-Chef und Nachfolger von Horst Seehofer gewählt. Sie wollen die CSU durchlüften. Wie stickig ist es in der Partei? Welcher Wind soll künftig in der Partei wehen?

Ein frischer Wind wird uns guttun. In den letzten Jahren haben wir uns sehr mit uns selbst beschäftigt. Auch der Streit in der Union hat niemandem genutzt. Das Jahr 2019 wollen wir für einen grundlegenden Neuanfang nutzen. Wir brauchen eine Erneuerung der CSU. Es muss mehr Diskussionen in der Partei geben und Chancen, dass sich die Mitglieder stärker einbringen können.

Wie soll die Söder-CSU genau aussehen?

Die Partei lebt nicht vom Parteivorsitzenden allein, sondern von der Gemeinschaft und dem Miteinander. Die CSU ist keine One-Man-Show. Wir brauchen eine gute Koordinierung der Landes-, Bundes-, Europa- und Kommunalpolitik. Wir müssen dabei souverän regieren. Es braucht Effizienz statt Effekt. Der Streit vom letzten Jahr darf sich nicht wiederholen. Streit nervt. Die CSU muss die Menschen wieder begeistern. Die Bürger wollen neue Ideen, sachliche Lösungen und keine Theoriedebatten.

Die CSU hat bei der Landtagswahl ein historisch schlechtes Ergebnis kassiert - wie groß ist Ihr Anteil daran?

Historisch betrachtet war das kein zufriedenstellendes Ergebnis. Im Vergleich jedoch lagen wir 10 Prozentpunkte über der CDU und haben europaweit betrachtet ein stabiles Ergebnis erreicht. Es war ein Wahlergebnis, das uns eine zweite Chance gibt. Natürlich hatten auch die Bundespolitik und das Erscheinungsbild der Großen Koalition einen hohen Anteil an dem Ergebnis. Wir haben aus den Fehlern gelernt und nach der Wahl keine mehr gemacht. Wir ziehen jetzt die richtigen Lehren aus 2018.

Erleben wir den Anfang vom Ende der Volksparteien?

Wir erleben eine Zäsur, was die Zukunft der Volksparteien angeht. Volksparteien müssen sich grundlegend neu ausrichten. Wir müssen uns breiter aufstellen. Die CSU darf sich nicht nur auf eine Wurzel, wie das Konservative, verengen. Wir brauchen das Liberale, das Ökologische und das Soziale genauso. Das wird ein längerer und schwierigerer Weg werden. Volksparteien haben eine Chance, aber sie müssen auf die neuen Herausforderungen eingehen. Die Grünen und AfD haben vermutlich ihren Zenit erreicht. Beide haben doch vor allem vom Erscheinungsbild der Großen Koalition in Berlin profitiert. Das wird sich ändern. Wir werden uns in Berlin jetzt konstruktiv um die Probleme kümmern, die die Menschen beschäftigen und die Gesellschaft wieder zusammenführen.

Sie planen eine Denkfabrik mit Intellektuellen und Künstlern. Damit gewinnt man aber nicht die Hoheit an den Stammtischen, oder?

Beides passt gut zusammen. Es geht darum, die Lufthoheit über den Stammtischen zu behalten, sich aber auch stärker an geistig kulturellen Debatten zu beteiligen. Wir dürfen es den Grünen nicht allein überlassen, sich zu moralischen Fragen zu äußern. Ein Beispiel: Wachstum wird heute ganz anders definiert. Es geht nicht mehr um höher, schneller und weiter. Es geht vielmehr um Nachhaltigkeit. Wir bleiben am Stammtisch, gehen aber auch dahin, wo andere Debatten geführt werden.

Premiere für Sie am Montagabend beim Koalitionsausschuss in Berlin. Wie sieht die schwarz-rote Agenda für 2019 aus?

Wir wollen Deutschland voranbringen und in international unsicheren Zeiten vorausschauend agieren. Das ist gemeinsame Überzeugung.

Wie soll die Zusammenarbeit in der Großen Koalition künftig effektiver und reibungsloser funktionieren?

Die Große Koalition wird künftig von drei Parteivorsitzenden geführt, die nicht Mitglied der Bundesregierung sind. Das ist eine Chance. Der Koalitionsausschuss soll nicht immer nur Streitschlichtungsinstanz sein. Das Parlament muss seine tagespolitische Arbeit leisten, der Koalitionsausschuss dagegen soll eine Zukunftsagenda mit den langfristigen politischen Linien entwickeln. Ich werde natürlich dazu meine Präsenz in Berlin erhöhen. Außerdem darf ich im zweiten Halbjahr den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz übernehmen und damit die Interessen aller Länder koordinieren.

Nach der SPD will auch die Union Ende 2019 eine Revision durchführen. Hält Schwarz-Rot bis zum Ende der Wahlperiode 2021?

Wir sollten nicht den Koalitionsvertrag neu schreiben. Es bringt auch nichts, immer wieder die gleiche Grundsatzfrage nach einer Großen Koalition zu stellen. Die Bürger erwarten sich einfach gutes Regieren. Natürlich müssen wir immer über neue Herausforderungen reden, aber wir brauchen vor allem Stabilität.

Empörung über den brutalen Angriff auf den Bremer AfD-Chef Frank Magnitz. Ein Alarmsignal und ein Zeichen für eine gefährliche Entwicklung?

Wir verurteilen Gewalt und diesen brutalen Angriff aufs Schärfste. Diese Tat muss rasch aufgeklärt werden.

Dennoch: Wie lässt sich die AfD politisch wirksam bekämpfen?

Wir müssen die AfD politisch konsequent stellen. Sie zu kopieren oder ihr hinterherzulaufen, wäre der falsche Weg. Man darf auch nicht über jedes Stöckchen springen. Die AfD ist kein nationales Phänomen, sondern Teil einer internationalen Bewegung. Wir müssen uns daher auf eine längere Auseinandersetzung mit der AfD einstellen. Denn man kann nicht jeden Verschwörungstheoretiker von der Wahrheit überzeugen. Es braucht eine Politik, die den Praxistest besteht. Wir zeigen dies in der Asylpolitik mit der richtigen Balance aus Humanität und Ordnung und Besonnenheit und Konsequenz. Nur zurückzublicken und alte Grundsatzdebatten von 2015 zu führen, nutzt nur der AfD. Wenn die Große Koalition konstruktiv arbeitet, wird die AfD wieder deutlich an Zustimmung verlieren. Das gilt übrigens auch für die Grünen. Deren Höhenflug wird sich nicht endlos fortsetzen. Erste Risse sind erkennbar. In Bayern werden wir daher den Klimaschutz in die Verfassung aufnehmen, ein Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen und zeigen, dass man grüne Politik auch ohne Grüne machen kann.

Nach den Angriffen von Asylbewerbern auf Passanten in Amberg wird der Ruf nach härteren Strafen und mehr Konsequenz bei Abschiebungen lauter. Wo bleibt hier die angekündigte „nationale Kraftanstrengung“?

Die Hindernisse für Abschiebungen liegen leider oft in den Herkunftsländern. Es gibt viele Menschen, die nicht abgeschoben werden können, weil sie nicht aus sicheren Drittstaaten kommen oder weil die Herkunftsländer sie im Falle von gefälschten Ausweisdokumenten nicht zurücknehmen. Wir brauchen vor allem eine Initiative mit afrikanischen Staaten, um die Rückführung zu erleichtern.

Friedrich Merz hat das Rennen um den CDU-Vorsitz gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren. Welche Rolle sollte er künftig noch in der CDU spielen?

Das ist eine Angelegenheit der CDU. Da gebe ich keine Ratschläge.

Hat die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer den ersten Zugriff bei der Kanzlerkandidatur, oder hat die CSU hier auch noch ein Wort mitzureden?

Die Frage der Kanzlerkandidatur sollten wir diskutieren, wenn sie sich stellt. Wir haben da noch viel Zeit. Das Vorschlagsrecht für die Kanzlerkandidatur liegt immer bei den Parteivorsitzenden von CDU und CSU.

Bei der letzten Europawahl gab es europakritische Töne der CSU. Das hört sich inzwischen anders an. Ihr Spitzenkandidat Manfred Weber ist ein überzeugter Europäer. Woher kommt der Sinneswandel, und wie wollen Sie die Wählerinnen und Wähler damit überzeugen?

Die CSU ist eine proeuropäische Partei. Das war schon unter Franz Josef Strauß so. Mit unserem Spitzenkandidaten Manfred Weber haben wir die Chance, den künftigen EU-Kommissionschef zu stellen. Bei dieser Wahl geht es nicht um das Kleinklein in Europa, sondern um die Zukunft Europas. Nationalisten, Populisten und Extremisten bedrohen die europäische Idee. Der Brexit zeigt, wie es ohne Europa wäre und was passiert, wenn es in Europa keine Stabilität gibt. Wir müssen Europa zusammenhalten.

Bleibt Horst Seehofer bis zum Ende der Wahlperiode Bundesinnenminister? Haben Sie ihm eine Jobgarantie gegeben?

Wir haben inhaltliche und personelle Stabilität versprochen. Horst Seehofer bleibt Bundesinnenminister.

Das heißt, Sie rechnen auch damit, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel bis 2021 im Amt bleibt?

Davon gehe ich fest aus.

In der Union und FDP wird der Ruf nach einem vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags lauter. Was spricht dagegen?

Es ist eine Frage der Gerechtigkeit und der Ehrlichkeit, den Soli rasch abzubauen. Wenn eine Aufgabe wie der Aufbau Ost endet, muss auch die Abgabe enden. Unabhängig davon: Wir sollten uns stärker um die Wirtschaftspolitik kümmern und die Konjunktur im Auge behalten. Es ist daher Zeit für eine Unternehmenssteuerreform. Viele Länder wie Frankreich oder USA senken derzeit ihre Unternehmenssteuern und machen Deutschland dadurch wieder zu einem Hochsteuerland. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und die Sicherheit der Arbeitsplätze zu erhalten, müssen wir die Unternehmenssteuern international anpassen. Wir wollen eine Senkung um fünf Prozent. Das stärkt den Standort Deutschland. Zudem sind wir gegen eine Abschaffung von Hartz IV. Die Agenda 2010 war ein Erfolg und hat viele Menschen in Arbeit gebracht. Wir dürfen jetzt nicht zu alten Fehlern in Deutschland zurückkehren. Das Prinzip Fordern und Fördern muss weiter gelten. Wir wollen Hartz IV optimieren aber nicht revidieren.

Der Unmut über Fahrverbote und die Diesel-Affäre ist bei vielen Betroffenen groß. Wäre hier die Autoindustrie nicht stärker gefordert?

Wir dürfen nicht zulassen, dass mit der Autobranche eine zentrale Industrie in Deutschland dauerhaft geschwächt wird. Die endlose Debatte über den Diesel schädigt Deutschland nachhaltig. Wir brauchen einen Neustart. Gesunde Luft ist wichtig. Das können wir mit der Hardware-Nachrüstung und einem verbesserten Öffentlichen Personen-Nahverkehr erreichen. Fahrverbote sind auf Dauer der falsche Weg. Wir brauchen eine nachhaltige Zukunftsstrategie für das Automobil und die Mobilität. Allein wegen der neuen Klimaziele der Europäischen Union müssen wir uns besser aufstellen. Es muss bei dem Thema Elektromobilität einen echten Quantensprung geben. Deutschland darf nicht weiter hinterherhinken. Die Weltmärkte verändern sich hier grundlegend. Es braucht eine nationale Automobilstrategie. Die Bundesregierung sollte mit der Automobilwirtschaft und den Beschäftigten eine solche Strategie auf den Weg bringen.