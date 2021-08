Von Tim Müller

Mannheim. Dann fährt er doch noch aus seiner präsidialen Rolle: "Wir haben Armin Laschet gewählt, jetzt muss er Kanzler werden. Er ist der richtige für das Amt", spricht Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) mit lauter und fester Stimme in das Mikrofon vor ihm. Applaus von den rund hundert CDU-Anhängern und Interessierten die sich beim TSV Mannheim eingefunden haben, folgt auf dem Fuß – deutlich, aber nicht überschwänglich.

Schäuble kommt auf Einladung des CDU-Bundestagskandidaten, Roland Hörner, in die Quadratestadt zwischen Neckar und Rhein. Hörner erhofft sich Auftrieb für seine Wahlkampagne um ein Direktmandat. Interne Machtkämpfe und die Maskenaffäre um den Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel belasteten die Mannheimer Christdemokraten zuletzt schwer. Über Themen der Zukunft wollen die beide eigentlich reden an diesem Freitagabend. Welche Ideen das Land braucht und warum die CDU sie am Besten umsetzen kann. Doch die Entwicklungen in der Welt überschatten auch diesen Abend.

Und so redet Schäuble vor allem von Afghanistan. "Der Kardinalfehler der Amerikaner war, ein Abzugsdatum für ihre Truppen festzulegen, so mussten die Taliban einfach nur abwarten und konnten sich das Land nehmen", erläutert der 78-Jährige. Der gerade zu Ende gegangene Evakuierungseinsatz der Bundeswehr dagegen sei großartig verlaufen. "Man kann den Soldaten gar nicht genug danken", sagt Schäuble. Applaus, einige im Publikum stehen auf. Man hört Rufe: "ganz richtig" und "genau".

Wahlkampf? Fehlanzeige! Schäuble gibt sich präsidial wie eh und je. SPD, Grüne, AfD – der politische Gegner bleibt unbenannt. Keine Spitzen, keine Seitenhiebe gegen SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz oder Grünen-Spitzkandidatin Annalena Baerbock – der Bundestagspräsident bleibt in seiner Rolle.

In seinem Wahlkreis brachte das Schäuble zuletzt Kritik ein. In einem offnen Brief hatten die Kandidaten der anderen Partei um das Direktmandat in Offenburg moniert, dass Schäuble an keiner Podiumsdiskussion teilnehme. Der Rekordabgeordnete Schäuble, der seit 48 Jahren im Bundestag sitzt, konterte die Kritik: Er sei tief verwurzelt in seiner Heimat, aber sein Amt als Bundestagspräsident schränke seinen Wahlkampf zeitlich ein. Zudem lege sein Amt ihm "auch in Zeiten des Wahlkampfes Zurückhaltung auf".

Und so redet Schäuble ganz ohne Anspielungen auf die Verdienste der CDU oder Angriffe auf SPD und Grüne über das Corona-Management, wo "grandiose Leistungen erbracht wurden" und dank dessen man nun sehe, dass man "wohl das beste Gesundheitssystem der Welt" habe. Er wechselt zum Wohnungsbau, wo er anmerkt, dass es auch hier um einen Interessensausgleich ginge. Und präsidial ergänzt Schäuble: "Der Kompromiss ist die Essenz der Demokratie." Anerkennendes nicken im Publikum.

Und dann doch noch Wahlkampf. Beim Thema Klimapolitik entfährt es Schäuble: Man könne nicht immer nur versprechen, so wie es die Grünen tun, sagt Schäuble etwas lauter. Aufbrandender Applaus, zustimmende Pfiffe – die Zuhörer sind begeistert. "Wir als CDU sind ehrlich zu den Menschen. Die Umstellung auf eine klimaneutrale Wirtschaft wird teuer – so oder so. Das muss man auch einfach mal sagen", erklärt Schäuble. Das Publikum ist ganz bei ihm, wieder ausschweifender Beifall. Bei der Klimapolitik gehe es wie bei anderen Problemen "in diesen aufwühlenden Zeiten" darum, verschiedene Positionen zusammen zu bringen", sagt er nochmals lauter.

Diese "Vereinigung oft ganz unterschiedlicher Ansichten in einem übergreifenden Kompromiss" sei der Anspruch der CDU, erklärt er wieder ruhiger. "Und dafür haben wir mit Armin Laschet den richtigen Kandidaten." Das Publikum antwortet mit höflichem Applaus.