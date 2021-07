Von Silke Nauschütz und Helge Toben

Cottbus. Auf dem Aussichtsturm in 31 Meter Höhe stehen wie fast jeden Tag Neugierige, die ihren Blick über den Cottbuser Ostsee schweifen lassen. "Vielleicht werden meine Enkel darin mal planschen", hofft Gerd Neumann. Der ehemalige Tagebau soll mit knapp 19 Quadratkilometern einmal der größte See Brandenburgs werden. Seit 2019 wird er geflutet, doch momentan fließt kein Wasser in das riesige Loch.

Wegen zu geringer Niederschläge und Niedrigwasser der Spree ist die Flutung seit zwei Jahren zeitweise immer wieder ausgesetzt. Erst müssen Trinkwasserversorger, Binnenfischerei und Talsperren versorgt werden.

Brandenburg gehört zu den niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands. Das führt rasch zu Trockenheit und Niedrigwasser in den Flüssen. Nach Angaben des Umweltministeriums reagiert der Wasserhaushalt "sehr schnell" auf Niederschlagsdefizite, weil die Sandböden Wasser nicht halten können und über großen Wasserflächen viel verdunstet.

Die große Hoffnung zu Beginn dieses Jahres, dass Niederschläge der Herbst- und Wintermonate die Wassersituation entspannt haben könnten, hat sich nicht erfüllt. Pünktlich mit dem Einsetzen der Trockenheit bitten die Behörden in südlichen Regionen die Bevölkerung, mit Wasser sparsam umzugehen und das Wässern im Garten mit Pumpen aus Gewässern wie der Spree einzuschränken.

Rund 65 Prozent der Deutschen fühlen sich nicht betroffen von der Wasserknappheit, wie eine Civey-Umfrage für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ergeben hat. Dabei könne man nicht nur mit Technologien die Wasserlage beeinflussen, sagt Michael Astor vom Zukunftsbüro des BMBF. "Es hat auch immer etwas mit Haltungen und persönlichem Verhalten zu tun."

In Baden-Württemberg ist die Lage etwa für den Wald weiter angespannt. Nach drei trockenen Sommern sind die Grundwasservorräte noch nicht wieder aufgefüllt, trotz eines feuchten und kalten Frühjahrs. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg gab für Ende Mai die Wasserstände mit "leicht unterdurchschnittlich" an; Daten für den Juni liegen noch nicht vor. "Ein paar niederschlagsreiche Monate können die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels nicht kompensieren", sagte kürzlich Agrarminister Peter Hauk (CDU). In Bayern ist vor allem der Norden betroffen, besonders trocken ist es in Unterfranken. Auch in NRW haben die Jahre 2018 bis 2020 dem Grundwasser zugesetzt. Die Trinkwasserversorgung sei allerdings nicht gefährdet, heißt es dort.

Zur Vorbeugung von Wasserknappheit in manchen Regionen will das Bundesumweltministerium das Wassermanagement bis 2030 verbessern. Dafür sollen Plänen zufolge etwa eine bessere Datenlage sowie der Ausbau von Versorgungsnetzen zwischen Regionen mit unterschiedlicher Wasserverfügbarkeit sorgen.

Laut einer Umfrage des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW) unter etwa 200 Wasserversorgern sehen 93 Prozent der Unternehmen für 2021 und die Folgejahre keine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit. Allerdings ist bei der Hälfte der Wasserversorger bereits der Grundwasserspiegel gesunken, weil mehr Wasser entnommen wird als nachkommt, berichtet Verbandsvorstand Wolf Merkel. 20 bis 30 Prozent der Versorger seien bereits bei über 90 Prozent Auslastung der verfügbaren Ressourcen. "Trinkwasser werden wir weiter in guter Qualität und in ausreichender Menge zur Verfügung haben", sagt er. "Wir müssen dafür aber mehr als bisher tun."