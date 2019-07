Feierliches Gelöbnis am Gedenktag des 20. Juli in Berlin: Ministerin Kramp-Karrenbauer und Kanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit Soldatinnen Foto: Michael Kappeler/dpa

Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kaum im Amt hat es Annegret Kramp-Karrenbauer auch schon eilig, fordert mehr Geld für die Truppe, eine deutliche Erhöhung des Wehretats und stellt sich demonstrativ hinter die Soldatinnen und Soldaten, die "Respekt und Wertschätzung" verdienten und verspricht Unterstützung. Die neue Verteidigungsministerin gibt klare Signale, pocht auf eine bessere finanzielle Ausstattung für die Bundeswehr und wirbt um Vertrauen, will ihren Kritikern, die ihr die Eignung für das Amt absprechen, den Wind aus den Segeln nehmen.

Gleich bei ihrem ersten großen Auftritt vor 400 Rekruten am vergangenen Samstag bei der Gelöbnisfeier auf dem Paradeplatz im Berliner Bendlerblock anlässlich des Gedenkens an den 75. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 durch Claus Schenk von Stauffenberg setzt die neue Verteidigungsministerin klare Zeichen, lobt die Truppe und deren Einsatz, gibt Rückendeckung: "Ich weiß: Deutschland kann sich auf sie verlassen. Und ich sage Ihnen: Sie können sich auf mich verlassen", sichert sie den Rekruten zu.

Kramp-Karrenbauer ist um Schadensbegrenzung bemüht, schlüpft in die Rolle der Fürsprecherin und Anwältin der Bundeswehr. "Es gibt keinen Generalverdacht gegen unsere Soldaten", bekräftigt sie und geht auf Distanz zu ihrer Vorgängerin und Parteifreundin. Ursula von der Leyen hatte den Bundeswehrangehörigen vor Jahren ein "Haltungsproblem" attestiert, als in der Truppe einige Fälle von Rechtsextremismus aufgetreten waren und damit für Unmut gesorgt. Die Soldatinnen und Soldaten hätten "unser Vertrauen und unsere Unterstützung verdient", bekräftigt dagegen Kramp-Karrenbauer bei ihrer Premiere. Schließlich setzten sie ihr Leben aufs Spiel.

Die CDU-Chefin wolle das Amt nur als Sprungbrett in Richtung Kanzleramt nutzen, lautet der Vorwurf aus den Reihen der Opposition und des Koalitionspartners. AKK fehle es an Fachkompetenz, sie verstehe nichts von Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, werfen ihre Gegner ihr machtpolitisches Kalkül vor.

Wie zum Gegenbeweis macht sich die Ministerin nur wenige Tage nach ihrem Amtsantritt für die Truppe stark, fordert eine deutliche Steigerung der Verteidigungsausgaben und skizziert in einem Interview erste Teile ihrer Agenda. "Ich würde nie in ein Amt hineingehen aus dem Kalkül heraus, das kann mir nützlich sein oder nicht", weist sie die Vorwürfe ihrer Kritiker zurück, die Amtsübernahme sei nur Mittel zum Zweck. So fordert Kramp-Karrenbauer höhere Rüstungsausgaben und erinnert daran, dass Deutschland eine "klare Zusage gegeben" habe, das Nato-Ziel zu erreichen, die Militärausgaben bis 2024 auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen und so seine Bündnisverpflichtungen zu erfüllen. Die Zusage müsse eingehalten werden. "Die Nato ist und bleibt der Eckstein unserer Sicherheitsarchitektur", so die Ministerin.

Die Realität des Wehretats sieht allerdings anders aus. Im kommenden Jahr wird lediglich ein Anteil von 1,37 Prozent des Bruttoinlandproduktes erreicht. Laut Finanzplanung des Bundes soll die Quote danach sogar wieder zurückgehen. Natürlich lasse sich dies "nicht von heute auf morgen" erreichen, räumt die CDU-Chefin ein. Doch werde sie sich jetzt im Kabinett und im Koalitionsausschuss als Ministerin und Parteivorsitzende für einen höheren Wehretat einsetzen, versichert sie.

Mehr Geld für die Bundeswehr - da drohen neue Konflikte mit dem Koalitionspartner SPD. Eine Aufrüstung nach den Wünschen von US-Präsident Donald Trump komme nicht in Frage und sei mit den Sozialdemokraten nicht zu machen, stellt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bereits klar.

Auf Kramp-Karrenbauer warten jede Menge Probleme und eine Fülle bisher ungelöster Aufgaben. Eklatante Mängel gibt es bei der Ausrüstung - die Truppe braucht jetzt rasche Entscheidungen über neues Material. Es fehlt an Personal. Die Bundeswehr hat Schwierigkeiten bei der Nachwuchsgewinnung. Und zum Erbe von Kramp-Karrenbauers Vorgängerin gehören auch Affären um teure Berater und die Sanierung der "Gorch Fock", die ihr von der Leyen hinterlassen hat. Spätestens im Herbst müssten im Verteidigungsministerium grundlegende Entscheidungen getroffen werden, fordert Grünen-Wehrexperte Tobias Lindner. Schließlich hapert es erheblich bei der Ausrüstung der Truppe.

Eigentlich hatte Kramp-Karrenbauer bewusst kein Ministeramt übernehmen, sich ganz auf den CDU-Vorsitz und die Parteiarbeit konzentrieren wollen. Jetzt, da ihr Rivale Jens Spahn als aussichtsreicher Nachfolger von der Leyens gehandelt worden war, griff Kramp-Karrenbauer schließlich doch überraschend zu. Der Wechsel des Gesundheitsministers ins Verteidigungsministerium sei auch eine "denkbare Konstellation" gewesen, verriet die CDU-Chefin. Die Kanzlerin und sie seien dann aber "zu einer neuen Bewertung gekommen" und sie habe sich schließlich in die Pflicht nehmen lassen.