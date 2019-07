Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Es soll schnell gehen, sehr schnell. "Das Bundesverteidigungsministerium, der Verteidigungsminister oder die Ministerin, sind Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt", sagt Kanzlerin Angela Merkel am Dienstag. "Das kann man nicht lange offen lassen. Insofern wird es nicht lange dauern und Sie werden Bescheid wissen."

Schnell ging es dann tatsächlich. Schon am Dienstagabend war klar: Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird neue Bundesverteidigungsministerin. Das bestätigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstagabend in Berlin. Der Wechsel an der Spitze des Ministeriums soll nach dpa-Informationen schon an diesem Mittwoch erfolgen. Mit der Übernahme des Amts steht Kramp-Karrenbauer vor gewaltigen Herausforderungen.

Da ist zunächst die Sache mit dem ermüdeten Material. Dreißig Prozent des militärischen Großgeräts der Bundeswehr waren im letzten Jahr nur bedingt einsatzbereit. Mal mussten Hubschrauber am Boden bleiben, U-Booten lagen wegen Batterieschäden still und den Tornado-Jets fehlte es an Ersatzteilen. Das drückt auf die Stimmung in der Truppe. "Es geht in erster Linie darum, die Ausrüstung und Ausstattung der Truppe zu optimieren", sagt der CSU-Bundestagsabgeordnete Christian Schmidt unserer Berliner Redaktion.

In der Öffentlichkeit wird die Ausstattung der Truppe gern mit einer Zahl verbunden: Zwei Prozent. So viel Geld ihrer Wirtschaftskraft sollten die Länder jährlich ins Militär investieren, so haben es die Nato-Staaten 2014 vereinbart. Deutschland ist davon weit entfernt. Der Streit um den Wehretat belastet auch die Koalition. Die SPD lehnt übermäßige Steigerung ab, die Union pocht auf Bündnistreue. Denn ein Problem bleibt: das der Glaubwürdigkeit. Es war der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), der das Zwei-Prozent-Ziel vorantrieb und mitbesiegelte.

Von der Leyen hinterlässt noch zwei Probleme: Offene Fragen rund um die Sanierung der "Gorch Fock", die von veranschlagten zehn Millionen Euro auf mehr als 135 Millionen Euro stieg. Zudem lasten überteuerte Beraterverträge und der Vorwurf der Vetternwirtschaft auf ihrer Bilanz. Ein Untersuchungsausschuss befasst sich im Bundestag mit der Sache. Von der Leyen befindet sich da in guter Gesellschaft. Ihr Vorgänger Manfred Wörner wurde als Nato-Generalsekretär vom Bundestag vorgeladen. Der amtierende Kommissionschef Jean-Claude Juncker musste sich wegen Steuerdeals in seiner Heimat Luxemburg einem Sonderausschuss des Europaparlaments stellen.

Eingekapselt habe sich von der Leyen zum Schluss, sagen ihre Kritiker. Andere loben ihre Standhaftigkeit. Die anfangs in der Truppe gut aufgenommene Ministerin machte sich 2017 mit dem Traditionserlass unbeliebt, als sie einen harten Schnitt mit der militärgeschichtlichen Tradition anmahnte. Das Verteidigungsministerium bleibt ein gefährliches Pflaster. Auf Annegret Kramp-Karrenbauer kommt also einiges zu.