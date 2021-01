Von Martina Herzog

"Wir können auch rechnen und Abstände zählen", das nimmt Grünen-Chefin Annalena Baerbock gleich vorweg. Klar, im Duell mit der großen Koalition stehe ihre Partei in den Umfragen seit zwei Jahren auf Platz zwei, "nach wie vor der Underdog". Das soll aber kein Grund sein für mangelndes Selbstbewusstsein beim Start ins Superwahljahr 2021, mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September. Der Kurs geht aufs Kanzleramt, denn das habe das letzte Jahr mit seinen Umwälzungen doch wohl gezeigt, so Baerbock am Montag in Berlin: "Dass das Unvorstellbare möglich werden kann". Derzeit bewegen die Grünen sich um die 20 Prozent.

Wer genau ins Kanzleramt soll und mit welchen Schwerpunkten er oder sie werben will, das steht noch nicht fest - was den Optimismus aber nicht trüben soll. In der Pressekonferenz im Anschluss an die digitale Jahresauftaktklausur des Vorstands beantworten die beiden Co-Vorsitzenden Fragen immer im Wechsel. In Teamarbeit, so wie sie auch die heikle Frage beantworten wollen, wer von ihnen als Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen soll - "in bester Laune", wie Baerbock versichert. "Zwischen Ostern und Pfingsten, wenn die Bäume wieder grün sind", solle das geschehen, sagt Baerbock, wie zuvor schon Bundesgeschäftsführer Michael Kellner. Prosaischer formuliert: Zwischen dem 4. April (Ostersonntag) und dem 23. Mai (Pfingstsonntag). Noch vor Ostern soll ein Entwurf des Wahlprogramms stehen. "Mit diesem inhaltlichen und personellen Angebot" soll sich dann der Bundesparteitag im Juni befassen.

Zu diesem Zeitpunkt sind die beiden Landtagswahlen in Baden-Württemberg - wo die Partei immerhin mit ihrem Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ins Rennen geht - und in Rheinland-Pfalz, wo sie ebenfalls an der Regierung beteiligt sind, schon vorbei. Die Union als Hauptgegner könnte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls aus der Deckung kommen: CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte in der vergangenen Woche, er rechne mit einer Kür des gemeinsamen Kanzlerkandidaten mit der CDU nach Ostern.

Programmatische Linien sind absehbar, wenn auch noch nicht sehr klar umrissen. Sozialpolitik nimmt einen großen Stellenwert ein. In dem Papier, das der Vorstand bei seiner digitalen Jahresauftaktklausur beschlossen hat, ist von Klimaschutz nur am Rande die Rede, dafür aber viel von sozialen Fragen: Forderungen nach Verbesserungen für pflegende Angehörige, Rufe nach Investitionen in Schwimmbäder, Bibliotheken und andere öffentliche Räume. Zum Klimaschutz habe ihre Partei schon viele Beschlüsse gefasst, sagt Baerbock - da gehe es jetzt um die Umsetzung. Parteichef Robert Habeck nennt als Schwerpunkt neben Klimaschutz und Artenschutz, Einsatz für Europa und den Einsatz für eine liberale Gesellschaft.

Welche Ministerien die Grünen in einer möglichen künftigen Bundesregierung gerne hätten? "Alle", witzelt Baerbock bevor Habeck betont, die Frage stehe nicht im Mittelpunkt des Wahlkampfs.

Den Eindruck, sich schon jetzt eher staatstragend denn als Oppositionspartei zu inszenieren, weist Baerbock zurück. "Opposition ist ja kein Selbstzweck, und Draufhauen ist auch kein Selbstzweck." Konstruktive Verbesserungsvorschläge habe man seit Beginn der Pandemie aber stets gemacht.

Dass Baerbock und Habeck einerseits mit der Rolle als Underdog kokettieren, hindert sie nicht daran, den (erhofften) Weg zu mehr Einfluss andererseits als eine Art historische Notwendigkeit zu beschreiben. Es sei "essenziell", dass die Grünen sich als dritte Kraft in der deutschen Parteienlandschaft anböten, sagt Baerbock. "Weil es demokratisch notwendig ist. Demokratie lebt von Auswahl." Habeck spricht von einer "Veränderungsnotwendigkeit". Die Stärke der Grünen liege darin zu fragen: "Was sind die Notwendigkeiten? Wo soll das Land hin?" Wenn man dann die eigene Politik noch gut begründe, "mit einem politischen Verständnis, das eine Gesellschaft mitnimmt und nicht belehrt oder bevormundet" - dann wären noch ein paar Prozentpunkte zu holen.