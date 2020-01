Von Klaus Welzel

Heidelberg. Der Chefarzt der Universitätsfrauenklinik ist nicht zu beneiden. Seit März letzten Jahres steht Christof Sohn im medialen Sperrfeuer. Damals kam durch RNZ-Recherchen heraus, dass der im Februar von ihm vorgestellte Bluttest zur Brustkrebserkennung ("Weltsensation") bei weitem die Erwartungen nicht erfüllte – und dass sich dennoch sowohl Sohn als auch der Vorstand des Universitätsklinikums bewusst auf die riskante PR-Strategie ("Marktreife noch in diesem Jahr") eingelassen hatten.

Jetzt, zehn Monate später, sind zwar drei von fünf Vorständen ausgetauscht, dem Klinikjustiziar wurde fristlos gekündigt – aber der Urheber macht weiter wie bisher? Nicht ganz. Der Rektor der Universität, Bernhard Eitel, eröffnete vor einem halben Jahr ein Disziplinarverfahren gegen Sohn und versagte ihm Forschung und Lehre. Seither tut sich aber nichts. Und das liegt wohl nicht nur am Bluttesterfinder, der mit Erfolg gegen die Veröffentlichung des Abschlussberichts der Unabhängigen Kommission geklagt hatte.

Wie Sohns Anwalt gegenüber der RNZ sagte, ging das Uni-Rektorat bisher auf kein einziges Gesprächsangebot ein. So habe man einen Dialog auch unter Beiziehung der Anwälte vorgeschlagen. Ohne Erfolg. Wie die RNZ erfuhr, gab es allerdings Gespräche innerhalb der Medizinischen Fakultät. Dabei soll erörtert worden sein, ob man nicht einen alten Plan aus der Schublade hole, der die Trennung von Sohns bisheriger Position als Ärztlicher Direktor vorsehe: Geburtshilfe sowie Forschung und Lehre als jeweils eigenständige Gebiete. Sohn würde dann weiterhin die Geburtshilfe bleiben.

Knackpunkt: Zum einen wäre an dieser Lösung idealerweise das neue Vorstandsduo Katrin Erk (Kaufmännische Direktorin) und Ingo Autenrieth (Leitender Ärztlicher Direktor) beteiligt – die derzeit aber noch ihren alten Arbeitgebern verpflichtet sind. Zum anderen blockiert das schwebende Disziplinarverfahren eine einvernehmliche Lösung, die auch Sohn mittragen müsste. Die bisherigen Vorwürfe gegen Sohn reichen nach Aussage seines Anwalts jedenfalls nicht für eine nachhaltige Disziplinarmaßnahme aus – auch wenn der Kommissionsbericht hier einen anderen – vermutlich falschen – Eindruck vermittelt. Vor allem kann Sohn keine vorsätzliche wissenschaftliche Täuschung nachgewiesen werden. Schließlich, so Sohns Anwalt, habe sein Mandant stets darauf hingewiesen, dass es sich um "Zwischenergebnisse" eines vielversprechenden Tests handle. Für die Übertreibung in der "Bild"-Zeitung könne sein Mandant verständlicherweise nichts.

Der Ball liegt somit weiterhin im Feld des Rektorats, das keinesfalls kleinbeigeben will – ebenso wenig das Wissenschaftsministerium.