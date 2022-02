Von Tim Müller

Heidelberg. Auch durch immer neue Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche häufen sich die Kirchenaustritte in Deutschland in den letzten Jahren. Aber nicht nur Rom fällt es zusehends schwerer, die Schäfchen zusammenzuhalten. Auch den evangelischen Landeskirchen laufen immer mehr Menschen davon. Doch welche Konsequenz hat ein Kirchenaustritt eigentlich für die betreffende Person. Ein Überblick:

Das Weltliche

Ein Kirchenaustritt hat einen ganz weltlichen Vorteil: Es bleibt mehr Netto vom Brutto. Denn wer aus der Kirche austritt, zahlt anschließend keine Kirchensteuer mehr. Diese beträgt in Baden-Württemberg und Bayern acht Prozent der Lohn- bzw. Einkommenssteuer, in den übrigen Bundesländern neun Prozent.

Bischöfe schärfen nach

Welche kirchenrechtlichen Folgen ein Austritt hat, hängt ganz von der Konfessionszugehörigkeit der betreffenden Person ab. Dabei gilt insgesamt, dass der Austritt aus der katholischen Kirche weitreichendere Konsequenzen hat als der aus den evangelischen Landeskirchen.

Wer als Katholik das Austrittspapier in der Hand hält, ist auf religiöser Ebene zunächst nur aus der Kirchensteuer-Gemeinschaft ausgetreten, nicht aus der Religionsgemeinschaft, erklärt Christian Weisner, Sprecher der Reformbewegung "Wir sind Kirche". "Der Vatikan sagt: Wer getauft ist und nicht vom Glauben abgefallen ist, gehört dazu, auch wenn er keine Kirchensteuer mehr bezahlt", so Weisner.

Allerdings hat die Deutsche Bischofskonferenz 2012 per Dekret eigene Regeln für deutsche Katholiken erlassen. Kern des Schreibens: Es ist unmöglich, die geistliche Gemeinschaft Kirche von der Institution Kirche zu trennen. Daher sei ein "ziviler Kirchenaustritt als Distanzierung von der Kirche eine schwere Verfehlung gegenüber der kirchlichen Gemeinschaft", die weitreichende Folgen nach sich ziehe.

Ganz schön distanziert

Mit dieser "Distanzierung" von der katholischen Kirche verliert eine Person laut Dekret das Recht, Sakramente zu empfangen, kirchliche Ämter zu bekleiden, sowie Tauf- oder Firmpate zu sein. Mitglied von kirchlichen Räten und Vereinen kann man ebenfalls nicht mehr werden. Das Sakrament der Ehe kann nur noch gespendet werden, wenn der Partner weiter Teil der Kirchengemeinschaft ist und eine Erlaubnis des Bischofs vorliegt.

Ausgetretene können zudem meist nicht mehr auf eine katholische Beerdigung hoffen. Nur in Ausnahmefällen wird auf Wunsch der Hinterbliebenen eine solche gewährt. Hierbei geht es aber ausschließlich um die kirchliche Leitung einer Beisetzung. Auch Ausgetretene erhalten ein Begräbnis auf einem Friedhof, selbst wenn Kirchen die Träger der Ruhestätte sind. In der Theorie könnten sie die Bestattung zwar ablehnen. In der Praxis wird das aber nicht gemacht. Gibt es in einer Gemeinde ausschließlich einen kirchlichen Friedhof, dann ist dieser sogar verpflichtet, jedem Verstorbenen ein Grab zu gewähren.

Mehr Freiheiten

Für eine evangelisch getaufte Person hängen die Folgen ihres Kirchenaustritts von der jeweiligen Landeskirche und Gemeinde ab. So setzt auch die Landeskirche in Baden für evangelische Bestattungen grundsätzlich die Angehörigkeit zur Kirche voraus. Bei Trauungen gilt, dass der Partner des Ausgetretenen noch Mitglied der Kirche sein muss. Anders als die katholische Kirche geben die evangelischen Landeskirchen ihren Gemeinden aber große Spielräume für Ausnahmen. So entscheiden beispielsweise in den Gemeinden der Badener Landeskirche Pfarrer und Ältestenkreis darüber, ob eine ausgetretene Person ein kirchliches Begräbnis erhalten kann.

Willkommen zurück

Ein Wiedereintritt in die Kirche ist möglich. Eine erneute Taufe ist nicht nötig.