Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Karl Lauterbach (58) ist Gesundheitspolitiker der SPD und Epidemiologe.

Herr Lauterbach, haben Sie das Gefühl, dass die Gefährlichkeit der Corona-Pandemie in Deutschland inzwischen unterschätzt wird?

Ich glaube, das ist tatsächlich so. Die Menschen beginnen, wieder leichtsinniger zu werden. Vielerorts hat sich offenbar das Gefühl eingenistet, es sei nun fast vorbei, es würde noch ein paar Wochen dauern, und man werde ja auch nicht mehr so schwer krank. Wir befinden uns also in einer Phase, in der das Risiko eher unterschätzt wird.

Verwiesen wird in diesem Zusammenhang oft darauf, dass gerade die Lage in den Krankenhäusern nicht mehr so angespannt ist. Sticht das Argument?

Das stimmt ja, das Argument ist auf jeden Fall richtig. Aber es nutzt dem Einzelnen nichts, der beatmet wird, der um sein Leben kämpft, wenn auf der Intensivstation noch Plätze frei sind.

Können Sie angesichts dessen nachvollziehen, dass Gesundheitsminister Spahn die epidemische Notlage nationaler Tragweite auslaufen lassen will?

Der Minister kann diese Notlage ja gar nicht auslaufen lassen. Das ist schließlich eine Zuständigkeit des Deutschen Bundestages. Es sind die Abgeordneten, die darüber entscheiden. Ich habe mich daher gewundert, dass er das angekündigt hat. Seine Ankündigung hat mich zudem in einer Phase, in der wir wieder steigende Infektionszahlen, auch Impfdurchbrüche, stagnierende Impfquoten und andere Probleme haben, überrascht. Das klang fast ein wenig nach einem "Freedom Day", einer Aufhebung aller Maßgaben und Beschränkungen, durch den Minister.

Erwarten Sie denn, dass der Bundestag Spahn nicht folgt?

Darüber zu spekulieren, wäre jetzt zu früh. Sollte die Feststellung der epidemischen Notlage aber tatsächlich auslaufen, müssten wir eine Ersatzregelung finden, die uns eine Rechtsgrundlage für Maßnahmen gibt, um das Wiedererstarken der Pandemie zu verhindern. Damit müssten wir sicherstellen, dass wir die 2G- oder 3G-Regeln in Innenräumen weiter praktizieren können, dass Maskenpflicht besteht im öffentlichen Nahverkehr und vieles mehr. Solche Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung müssen rechtssicher möglich bleiben. Wir können nicht einfach die epidemische Lage ohne Ersatzregelung beenden.

Wenn man auf die aktuell wieder steigenden Infektionszahlen im Vereinigten Königreich schaut, so ist dort auch von einer neuen gefährlicheren Virus-Variante die Rede. Droht da neue Gefahr?

Ich glaube, dass die neue Variante nicht das Problem ist. Die zu frühe Öffnung, der verfrühte "Freedom Day" ist vielmehr das Hauptproblem. Durch diesen Schritt hat sich eine Lebensweise breitgemacht, die der Delta-Variante die Möglichkeit gibt, sich erneut sehr schnell auszubreiten. Die steigenden Fallzahlen dort sind in erster Linie Ausdruck eines politischen Fehlers und nicht einer gefährlicheren Virus-Variante.

Sind Sie für eine Verbreiterung der Auffrischungsimpfungen, die ja für bestimmte Risikogruppen empfohlen wird?

Ich glaube, dass die aktuelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission für Menschen mit Risikofaktoren und für über 70-Jährige die richtige ist. Studien haben klar den dramatischen Zusatznutzen einer Booster-Impfung für diese Gruppen gezeigt. Das hat eine sehr gute Wirkung. Eine Abweichung von der Stiko-Empfehlung würde falsche Signale geben.

Wann werden wir wieder ein weitgehend normales Leben haben, wie wir es vor Corona hatten?

Ich glaube, das wird im Frühjahr nächsten Jahres der Fall sein, wenn wir keine neuen Varianten bekommen. Es sieht momentan tatsächlich danach aus, als wenn neue, gefährlichere Varianten nicht kämen. Deshalb könnte die Pandemie im Frühjahr wirklich hinter uns liegen.