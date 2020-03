Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Kaum ist die Pressekonferenz gestern Abend vorüber, kommt die überraschende Nachricht: Die Kanzlerin muss sich in häusliche Quarantäne begeben. Ein Arzt, der Angela Merkel am Freitagnachmittag prophylaktisch gegen Pneumokokken geimpft habe, sei mittlerweile positiv auf das Coronavirus getestet worden, erklärt Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Regierungschefin sei nach ihrem Auftritt vor der Hauptstadtpresse darüber informiert worden.

Kurz zuvor hatte Merkel noch über die neuen Einschränkungen und Beschlüsse von Bund und Ländern in einer Pressekonferenz im Kanzleramt informiert.

"Bitte ziehen Sie jetzt alle mit", sagt die Kanzlerin beschwörend. "Zeigen Sie Vernunft und Herz!", fordert Angela Merkel die Menschen auf, sich an die neuen Einschränkungen zu halten. Jetzt gehe es darum, Begegnungen der Menschen soweit runterzufahren wie möglich.

Nach knapp drei Stunden haben sich Bund und Länder in zähen Verhandlungen in einer Telefonkonferenz auf ein Kontaktverbot und einen Neun-Punkte-Plan im Kampf gegen die Corona-Pandemie verständigt. Am Ende tragen alle Bundesländer das Konzept und die neuen Leitlinien mit. Eine Ausgangssperre wird es erst einmal nicht geben.

"Wir alle sind uns des Ernstes der Lage bewusst", sagt die Kanzlerin. Die überwältigende Mehrheit der Deutschen habe verstanden, "dass es jetzt auf jede und jeden Einzelnen ankommt", sagt Merkel. "Dass sich so viele an diese Verhaltensregeln halten, das berührt mich sehr", erklärt sie. "So retten wir Leben."

Appelle und Verbote haben offenbar bereits Wirkung gezeigt. Dennoch werden die Einschränkungen jetzt noch verschärft. Ab heute soll für mindestens zwei Wochen ein weitgehendes Kontaktverbot in Deutschland gelten. Danach werden Versammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich verboten. Ausgenommen davon bleiben Familien und in einem Haushalt zusammenlebende Personen. Bund und Länder wollen zudem Restaurants unverzüglich schließen. Außerhausverkauf bleibt möglich.

Verstöße gegen die neuen Regeln sollen auch sanktioniert werden können. Darauf hatten sich gestern alle Bundesländer im Grundsatz verständigt. "Das sind keine Empfehlungen des Staates, sondern Regeln", machte Merkel klar.

Am Ende herrscht gestern zwar Einigkeit über die Maßnahmen. Doch hinter den Kulissen gibt es Riesenstreit über das unterschiedliche Krisenmanagement der Länder. Vor allem zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet präsentierte gestern überraschend ein Corona-Krisenkonzept, das er mit elf weiteren Länderchefs abgestimmt hatte, nicht aber mit Markus Söder (CSU), obwohl dieser derzeit Chef der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Ein Affront gegen den Bayern, der sich offenbar düpiert fühlte und damit gedroht haben soll, die Telefonkonferenz zu verlassen. Auch andere Länderchefs wie Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hätten Söder angegriffen und ihn für seinen Alleingang kritisiert.

So war zwischen Bund und Ländern am Donnerstag noch vereinbart worden, am Sonntag über gemeinsame Maßnahmen zu entscheiden. Söder preschte jedoch vor. "Einige haben den Ernst der Lage nicht erkannt", so Söder. Er hatte daher bereits am Freitag umfassende Einschränkungen verhängt, den Ausgang beschränkt und alle Restaurants schließen lassen. "Wir fahren das öffentliche Leben nahezu vollständig herunter", hatte er erklärt.

Laschets Konzept vom Sonntag sah hingegen Kontaktverbote statt Ausgangssperren vor. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Berlins Regierender Bürgermeister hatten sich gegen Ausgangssperren ausgesprochen. "Stellen Sie sich einmal vor, dass Familien mit mehreren Kindern in engen Wohnungen ohne Balkon und Garten gar nicht mehr an die frische Luft gehen könnten", sagte Weil.