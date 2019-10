Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. SPD-Politikerin Christine Lambrecht ist Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz.

Frau Lambrecht, nach dem antisemitischen Anschlag von Halle wird über notwendige Konsequenzen im Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus beraten. Was muss jetzt geschehen?

Wir müssen erleben, wie Hass und Hetze im Internet in brutale Gewalt umschlägt. Bereits vor dem schrecklichen Anschlag in Halle war der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke eine Zäsur. Da wurde ein Politiker wegen seiner politischen Überzeugung ermordet. Ein starker und wehrhafter Rechtsstaat muss darauf reagieren. Wir müssen Konsequenzen ziehen und Hass und Hetze stoppen. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz muss deshalb geschärft werden. Die Betreiber von Internet-Plattformen sind bereits verpflichtet, gemeldete strafbare Inhalte zu sperren und zu löschen. In Zukunft werden sie verpflichtet sein, den Ermittlungsbehörden Morddrohungen und Volksverhetzung zu melden und die IP-Adressen mitzuteilen. Die Meinungsfreiheit endet da, wo das Strafrecht beginnt. Das gilt auch in den digitalen Netzwerken. Mein Vorschlag ist: Solche Fälle von Hass und Hetze im Netz sollten an eine zentrale Stelle des Bundeskriminalamtes gemeldet werden. Dafür werden wir auch das entsprechende Personal zur Verfügung stellen.

Die Innenminister von Bund und Länder haben sich bereits auf ein Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus verständigt. Was muss jetzt rasch umgesetzt werden?

Die Bundesregierung wird ein Bündel von Maßnahmen auf den Weg bringen. Wir planen eine Verschärfung des Waffengesetzes. Ich will eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz, bevor jemand eine Waffe in die Hand bekommt. Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Waffen nicht in den Besitz von Extremisten gelangen. Es ist auch nicht hinnehmbar, dass viele aus Angst nicht mehr klar Position beziehen und ihre Meinung sagen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen mundtot gemacht werden, die sich für unsere Gesellschaft engagieren. Politisch aktive Menschen sollen deshalb künftig besser vor Verleumdung und übler Nachrede geschützt werden. Bisher galt das nur für Bundes- und Landespolitiker. Es muss aber auch für Kommunalpolitiker gelten. Öffentliche Beleidigungen im Netz sollen darüber hinaus künftig härter bestraft werden können. Ich plane auch Veränderungen beim Melderecht. Vielen politisch Aktiven wird gedroht, ihre Adresse im Netz zu veröffentlichen, nach dem Motto „Wir wissen, wo Du wohnst.“ Dagegen müssen wir vorgehen.

Sicherheitsbehörden und Innenministerium fordern auch einen weitergehenden Zugriff auf Chats und die Kommunikation im Internet. Sehen Sie da Handlungsbedarf?

Wir werden das intensiv beraten. Dabei gilt: Es darf nicht dazu führen, dass zu viel Kommunikation überwacht wird. Das muss zielgenau sein, denn hier geht es um schwerwiegende Grundrechtseingriffe. Wir haben uns auf eine maßvolle und notwendige Erweiterung der Kompetenzen des Verfassungsschutzes verständigt. Dazu gehört aber gleichzeitig der Ausbau der parlamentarischen Kontrolle. Und es muss verhältnismäßig sein. Das steht im Koalitionsvertrag.

Schon wird der Ruf nach einer Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung laut. Ist das mit Ihnen und der SPD zu machen?

Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode ein sehr ausgewogenes Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen, das alle Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt. Zu diesem Gesetz stehen noch Urteile des Bundesverfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs aus. Das sollten wir abwarten, bevor wir über weitere mögliche Maßnahmen nachdenken.

Die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes sollen intensiver auf einen möglichen extremistischen Hintergrund überprüft werden…

Ich bin fest davon überzeugt, dass die übergroße Mehrheit der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ganz fest auf dem Boden der Verfassung steht und sich mit dem Grundgesetz identifiziert. Wir dürfen aber nicht die Augen davor verschließen, dass auch der Öffentliche Dienst nicht komplett gegen Extremismus gefeit ist. Dem müssen wir konsequent nachgehen. Das hat nichts mit einem Generalverdacht zu tun. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass gerade hier die Prinzipien des Rechtsstaates gelebt werden. Das Bundesamt für Verfassungsschutz will künftig eine zentrale Anlaufstelle schaffen, bei der solche Fälle gemeldet werden können.

Nach dem Anschlag von Halle wird der Ruf nach einer härteren Auseinandersetzung mit der AfD laut. Sind die Rechtspopulisten die geistigen Brandstifter, die den Nährboden für Hass und Gewalt bereiten?

Es gilt, die AfD konsequent politisch zu stellen und genau zu beobachten. Der so genannte Flügel wird ja bereits vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall geführt. Das ist der richtige Ansatz.

Der Anschlag in Halle galt dort der jüdischen Gemeinden und sollte die Menschen in einer Synagoge treffen. Wie lässt sich jüdisches Leben in Deutschland besser schützen?

Jüdische Einrichtungen müssen bestmöglich geschützt werden. Das ist eine Aufgabe der Länder, die sie konsequent wahrnehmen müssen. Ich erwarte bei Polizei und Justiz eine höhere Sensibilität bei antisemitischen Straftaten. Die bayerischen Staatsanwälte haben ein richtiges Signal gesetzt. Sie stellen Ermittlungsverfahren nicht mehr wegen Geringfügigkeit oder geringer Schuld ein, wenn ein antisemitischer Hintergrund vorliegt. So sollte es bundesweit gehandhabt werden. Dafür werde ich im November auch bei meinen Länderkollegen auf der Justizministerkonferenz werben. Wir brauchen eine stärkere Sensibilisierung, wenn es um antisemitische Straftraten geht. Es gibt die Möglichkeit, über Paragraph 46 Strafgesetzbuch die antisemitischen Motive von Straftaten strafschärfend zu berücksichtigen. Das haben wir als Konsequenz aus den Morden der rechtsextremen Terrorgruppe NSU eingeführt.

Die Justiz klagt über eine zunehmende Überlastung. Wie wollen Sie Abhilfe schaffen?

Wir haben in der Großen Koalition den Pakt für den Rechtsstaat beschlossen. Das bedeutet 2000 zusätzliche Stellen für die Justiz. Wir setzen dies gegenwärtig um und sind bereits einen guten Schritt vorangekommen. Mit der Reform der Strafprozessordnung wollen wir die Gerichte weiter entlasten und dafür sorgen, dass Prozesse nicht endlos in die Länge gezogen werden können. Es ist ganz wichtig für den Rechtsfrieden, dass die Verfahren zügig abgeschlossen werden.

Die Große Koalition zieht Anfang November Halbzeitbilanz. Wie fällt Ihre persönliche aus?

In dieser Großen Koalition wurde gerade von der SPD eine gute Arbeit geleistet. Wir haben die Lebensbedingungen vieler Menschen spürbar verbessert. Wir haben die Parität in der Krankenversicherung wiederhergestellt. Bei der Kinderbetreuung und der Kita-Finanzierung haben wir deutliche Verbesserungen erreicht und mehrere Milliarden investiert. Das BaföG ist erhöht worden, wir haben in den Sozialen Wohnungsbau investiert und vieles mehr. Aus meiner Sicht war das eine erfolgreiche Zeit. Wir können noch viel mehr umsetzen und sollten deshalb die Große Koalition fortsetzen.