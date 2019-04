Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Katarina Barley ist SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl und Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz.

Frau Barley, steigende Immobilienpreise und hohe Mieten - wird die Wohnungsnot immer mehr zum sozialen Sprengstoff in der Gesellschaft?

Wohnungsnot ist in vielen Teilen Deutschlands ein gravierendes Problem. Gerade in den größeren Städten werden die steigenden Mieten zu einer Belastung. Das betrifft immer mehr Menschen und reicht weit in die Mitte der Gesellschaft hinein.

In Berlin gibt es das Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne wie "Deutsche Wohnen". Gehen Enteignungen nicht zu weit?

Unser Grundgesetz sieht Enteignungen vor. Das geschieht auch. Gerade bei Grund und Boden ist das eine Maßnahme, die man ergreifen kann. Dafür gibt es natürlich klare Voraussetzungen. Es dauert auch sehr lange und kostet viel Geld, weil angemessene Entschädigungen geleistet werden müssen. Dann fehlt den Kommunen das Geld für den Bau von neuen Wohnungen. Wir müssen vor allem mehr bauen. Enteignungen sind keine Lösung.

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer will den Druck auf Grundstücksbesitzer erhöhen, sie zum Wohnungsbau drängen und das Baugebot auch mit Bußgeldern durchsetzen. Das Innenministerium begrüßt solche Maßnahmen. Ist das ein sinnvoller Weg?

Wir haben im Koalitionsvertrag eine zusätzliche Grundsteuer für unbebaute Grundstücke vorgesehen. Die Kommunen würden so die Möglichkeit bekommen, Druck auszuüben, damit freie Flächen bebaut werden. Die öffentliche Hand ist jetzt auch gefordert, mehr Sozialwohnungen zu schaffen. Ich war gerade in Wien, da leben etwa 60 Prozent der Mieterinnen und Mieter in öffentlichen oder öffentlich geförderten Wohnungen. Dort kann man auch in guten Lagen zum guten Preis wohnen. In vielen deutschen Städten ist die Wohnungsnot dagegen zum Teil dramatisch und für viele Wohnen kaum noch bezahlbar. Bezahlbarer Wohnraum ist ein elementares Recht. Der Bund hat gerade fünf Milliarden Euro für den Sozialen Wohnungsbau bereitgestellt. Dafür haben wir eigens das Grundgesetz geändert.

Die Mietpreisbremse scheint Ihre Wirkung aber zu verfehlen …

Das stimmt nicht. Das Deutsche Institut für Wirtschaft hat geprüft und festgestellt, dass schon die ursprüngliche Mietpreisbremse wirkte, wo sie angewendet wurde. Leider kommt sie nicht in allen Bundesländern zum Einsatz, zum Beispiel nicht in Schleswig-Holstein. Wir haben die Mietpreisbremse nun noch einmal deutlich verstärkt und den Mieterinnen und Mietern noch mehr Rechte gegeben. Klar ist aber auch, wenn immer mehr Menschen in eine Stadt ziehen, muss dort zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden.

Sie fordern Änderungen im EU-Wettbewerbsrecht, um sozialen Wohnungsbau stärker fördern zu können. Wo sehen Sie konkreten Handlungsbedarf?

Die EU-Wettbewerbsregeln sagen, man darf nur Wohnraum für sozial schwächere Bevölkerungsgruppen fördern. Inzwischen finden in Deutschland aber auch ganz normale Familien in manchen Städten kaum noch bezahlbare Wohnungen. Und wir wollen ja auch eine soziale Durchmischung in den städtischen Quartieren. Dafür müssen wir die EU-Wettbewerbsregeln entsprechend ändern.

Es gibt weiter Streit um das Geordnete-Rückkehr-Gesetz und die Pläne für verschärfte Abschiebung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Innenexperten der Union geht das Konzept nicht weit genug. Ist die SPD noch zu Zugeständnissen bereit?

Das Justizministerium wacht darüber, dass unsere Gesetze auch mit unserer Verfassung und den europäischen Vorgaben übereinstimmen. Das war bei dem ursprünglichen Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums teilweise nicht der Fall. Die Länder haben jetzt die Möglichkeit, Plätze für die Abschiebehaft zu schaffen. Sie können solche Plätze einrichten, müssen es aber nicht tun. Wenn sie es tun, müssen sie sich dabei an europarechtliche Vorgaben halten. Wenn Ausreisepflichtige in Justizvollzugsanstalten untergebracht werden, muss es eine klare räumliche Trennung geben. Die Geflüchteten dürfen nicht in denselben Räumlichkeiten wie Strafgefangene untergebracht werden. Es muss auch eine familiengerechte Unterbringung geben.