Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der Saarländer CDU-Abgeordnete Peter Altmaier ist seit 2017 Bundeswirtschaftsminister.

Herr Altmaier, der Fachkräftemangel ist für die Unternehmen eine erhebliche Belastung. Reicht das neue Fachkräftezuwanderungsgesetz aus?

Das Gesetz wird am 1. März in Kraft treten und ist ein zentraler Baustein. Davon bin ich überzeugt. Aber natürlich müssen wir auch aktiv um Fachkräfte werben. Wir müssen als Bundesregierung die Visaverfahren, das Anerkennen von Berufsschulabschlüssen viel schneller als bisher durchführen, denn nur so werden wir im Wettbewerb um die fähigsten Köpfe mithalten können. Und wir werden die dritte Säule weiter stärken. Dazu hat mein Haus in Abstimmung mit den Ressorts der Bundesregierung eine Strategie zur gezielten Gewinnung von Fachkräften aus Drittstaaten erarbeitet. Hierin wollen wir gemeinsam mit der Wirtschaft und der Bundesagentur für Arbeit konkrete Pilotprojekte starten, unter anderem in Brasilien, Indien und Vietnam.

Die deutsche Wirtschaft fordert mehr Anstrengungen. Was muss geschehen?

Wir müssen die Möglichkeiten, die deutsche Sprache zu erlernen, in jedem Land, aus dem Menschen kommen werden, verbessern. Die Fehler der Vergangenheit dürfen wir nicht wiederholen. Ich wünsche mir aber auch, dass die Wirtschaft ihre Interessen klar formuliert, was den Bedarf an Fachkräften angeht. Zum Beispiel die Frage, wo sind offene Arbeitsplätze, für die es nicht ausreichend deutsche Bewerber gibt? Ich wünsche mir auch, dass die Außenhandelskammern im Ausland eine entscheidende Rolle spielen.

Laut OECD ist Deutschland für Akademiker aus dem Ausland kein reizvolles Ziel. Wie lässt sich das ändern?

Deutschland ist heute schon ein weltoffenes und attraktives Land. Wir müssen aber noch stärker vermitteln, dass man hier auch gut arbeiten kann. Dem dient unsere Initiative "Make it in Germany", über die wir gezielt um Fachkräfte werben. Ein wichtiger Teil sind auch die Pilotprojekte, die ich genannt habe, unter anderem mit Brasilien, Indien und Vietnam. Mit Vietnam haben wir bereits Erfahrungen und viele Vietnamesen sprechen deutsch und sind sehr interessiert an Deutschland.

Der DGB sieht auch mehr Fachkräftepotenzial im Inland. Muss die Wirtschaft mehr für die Ausbildung tun?

Wir müssen alle Potenziale nutzen – die inländischen wie die ausländischen Potenziale. Die duale Ausbildung ist ein Aushängeschild für Deutschland. Daher haben wir jüngst in der Bundesregierung mit Wirtschaft und Gewerkschaften die Allianz für Aus- und Weiterbildung neu ausgerichtet. Aber natürlich müssen wir beispielsweise auch bei der Frauenerwerbstätigkeit weiter vorankommen. Hier haben wir in den vergangenen Jahren bereits viel erreicht, allerdings überwiegend bei Teilzeitbeschäftigung. Auch hier müssen wir alle Potenziale nutzen. Hier sind alle gefragt: die Politik, aber auch Wirtschaft und Gewerkschaften.

Sollten Fachkräfte, die zu uns kommen, bereits die deutsche Sprache beherrschen und unsere Werte leben?

Wir müssen hier in der Praxis schauen und sollten die Frage nicht pauschal beantworten. Wenn im IT-Bereich am konkreten Arbeitsplatz nur Englisch gesprochen wird, dann kann das auch genügen. In anderen Bereichen, wie im Pflegebereich, ist die deutsche Sprache aber sehr wichtig. Daher müssen wir aber auch die Sprachangebote verbessern.

Bund und Länder sind sich über das Klimapaket einig. Der CO2-Preis soll ab 2021 bei 25 Euro liegen statt bei 10 Euro wie bisher geplant. Ist das nicht eine zu hohe Belastung für die Wirtschaft?

Ich habe immer deutlich gemacht, dass wir Einnahmen aus den Emissionshandel auch in die Entlastung bei den Strompreisen stecken müssen. Dafür setze ich mich weiter ein. Im Übrigen ist es gut, wenn es zu einem nationalen Klimakonsens kommt.