Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Der Allgemeinmediziner Klaus Reinhardt ist Präsident der Bundesärztekammer

Herr Reinhardt, die täglichen Corona Neuinfektionen liegen bundesweit deutlich unter 1000. Haben wir den Kampf gegen die Pandemie erfolgreich bestanden?

Es sieht so aus, als seien wir bei den Erstinfektionen über den Berg. Das kann sich aber wieder ändern. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir eine zweite Welle der Corona-Pandemie erleben werden, weil wir keine ausreichende Immunität in der Bevölkerung haben. Wir sollten jetzt diese Phase nutzen, um uns so gut wie möglich darauf vorzubereiten.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow will bereits im Juni alle Corona-Beschränkungen aufheben. Ist es an der Zeit für eine Rückkehr zur Normalität?

Es hat ja bereits zahlreiche Lockerungen gegeben. In vielen Bereichen haben wir bereits ein gewisses Maß an Normalität erreicht. Wir sollten jetzt die Forschung vorantreiben und das Krisenmanagement der vergangenen Monate genau analysieren, um im Fall eines neuen Aufflackerns der Epidemie mit intelligenten Maßnahmen reagieren zu können. Der öffentliche Gesundheitsdienst muss schnell und umfassend ausgebaut werden. Die Corona-App muss endlich eingeführt werden. Sie könnte von großer Bedeutung sein, wenn es neue Infektionsherde geben sollte. Man muss dafür sorgen, dass sie möglichst in der jeweiligen Region eingegrenzt werden. Wir müssen viel effizienter und gerade bei der Nachverfolgung der Infektionsketten noch besser werden.

Sollte jetzt flächendeckend auf Corona getestet werden?

Das zweite Infektionsschutzgesetz schafft ja die Möglichkeiten für deutliche Ausweitungen der Tests. Jetzt muss verstärkt in Kliniken und Alten- und Pflegeheimen getestet werden. Dort gibt es viele, die womöglich an Corona erkrankt sind, es aber gar nicht wissen. Da gilt es, engmaschig zu kontrollieren, um vor allem Risikogruppen zu schützen. Das bedeutet aber auch, dass Personal unter Umständen ausfällt. Da braucht es vorausschauende Planung.

Ist Urlaub im europäischen Ausland im Sommer wieder ohne großes Risiko möglich?

Einen völlig normalen Urlaub wird es in diesem Jahr wohl eher nicht geben. Auf Reisen im Ausland wird man sich an dort bestehende Einschränkungen halten müssen. Vielleicht lässt sich die eine oder andere Urlaubsreise ja auf das nächste Jahr verschieben. Durch Grenzschließungen lässt sich jedenfalls nicht verhindern, sondern bestenfalls verzögern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Mit mehr Mobilität wird aber das Risiko höherer Infektionszahlen natürlich wieder größer. Die Gesellschaft muss sich entscheiden, ob sie dieses Risiko in Kauf nimmt. Ich persönlich glaube, dass wir uns mit dieser Risikoabwägung deutlich intensiver befassen müssen, da die vielen zahlreichen, sehr unterschiedlichen Nebenwirkungen der Lockdown-Maßnahmen in ihrer Dimension überhaupt noch nicht ansatzweise erfasst und überblickt werden können.

Ein Impfstoff lässt noch auf sich warten. Dennoch wird über eine Impfpflicht diskutiert. Wofür plädieren Sie?

Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr einen Impfstoff bekommen.Wir verfügen noch nicht einmal über ein wirksames Therapeutikum, welches die Krankheit heilt. Da ist es müßig, bereits über eine Impfpflicht zu reden. Man sollte sich, da man mit Sicherheit den Impfstoff zu Beginn nur in begrenzter Menge zur Verfügung haben wird, allenfalls schon darüber Gedanken machen, wen man prioritär impft. Ich persönlich bin im Übrigen im Zusammenhang mit Corona gegen eine Impfpflicht. Wir sollten die Menschen davon überzeugen, sich impfen zu lassen.