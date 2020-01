Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Johannes-Wilhelm Rörig (60) ist Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauches.

Herr Rörig, vor zehn Jahren wurden die Missbrauchsfälle am katholischen Canisius-Kolleg aufgedeckt. Wie fällt Ihre Bilanz der Aufarbeitung heute aus?

Bei der Aufarbeitung ist die katholische Kirche noch in einer Anfangsphase. Das Ziel einer unabhängigen Aufarbeitung in allen Bistümern hat sie noch nicht erreicht. Aber es gibt seit Veröffentlichung der großen Missbrauchsstudie im September 2018 eine doch erhebliche Dynamik. Eine Entscheidung, wie eine unabhängige Aufarbeitung strukturiert wird und zur Frage der Entschädigung, sollte jetzt zeitnah getroffen werden. Meine Hoffnung ist, dass sich die Bischöfe bis zum Sommer hierzu klar positionieren. Eine längere Hängepartie ist den Betroffenen nicht weiter zumutbar.

Warum lässt die Strafverfolgung auf sich warten?

In vielen Fällen ist wohl Verjährung eingetreten. Staatsanwaltschaften konnten deshalb nicht mehr ermitteln. Ich möchte betonen, dass es kein rechtliches Privileg der Kirche gibt, Missbrauch nicht bei der Staatsanwaltschaft zu melden. Sie ist wie jede andere Institution auch verpflichtet, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten. Die katholische Kirche hat schon lange entsprechende Leitlinien und Ende letzten Jahres sogar eine Ordnung mit Gesetzeskraft verabschiedet, die den Umgang mit der Staatsanwaltschaft regelt. Das war wichtig.

Sie fordern einen Pakt gegen sexuellen Missbrauch. Wie sollte der aussehen?

Wir haben im Dezember gemeinsam mit Bundesministerin Franziska Giffey einen Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Mädchen und Jungen ins Leben gerufen. Ihm gehören zentrale Akteure aus Politik, Wissenschaft, Praxis, Zivilgesellschaft und Betroffene an. Der Nationale Rat ist ein wichtiges Fundament, um Entscheidungen gemeinsam in Politik und Gesellschaft zu treffen, wie der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexueller Gewalt verbessert werden kann. Aber auch Bürger müssen aufmerksamer sein. Sie müssen reagieren, wenn sie sich Sorgen um ein Kind machen oder einen Verdacht oder eine Vermutung haben. Sie sollten dann zu einer spezialisierten Fachberatungsstelle gehen oder unser Hilfetelefon anrufen. Aber auch Länder und Kommunen stehen in der Pflicht.

Sie beklagen mangelndes Bewusstsein für die Problematik in der Gesellschaft. Wie lässt sich das schärfen?

Wir brauchen für Deutschland eine umfassende Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne. Ich denke da an die erfolgreiche Anti-Aids-Kampagne. Weite Teile der Bevölkerung haben dadurch verstanden, worum es geht. Es muss jeder wissen, wo sexuelle Übergriffe anfangen und dass dies nicht geduldet werden kann. Das ist kein Thema für den Sonntagabendkrimi, sondern tatsächlich ein großes Problem um uns alle herum. Leider haben wir bisher keine finanziellen Mittel für die Kampagne bekommen. Um unser Angebot des Hilfetelefons bekannter zu machen, haben wir heute den neuen Spot "Anrufen hilft!" gestartet.

Welche Gesetzesänderungen muss es geben, um Missbrauch zu verhindern?

Die Polizei sollte mehr Möglichkeiten zur Ermittlung bekommen. Dafür braucht es die EU-rechtskonforme Vorratsdatenspeicherung. Die Spur zu den Tätern darf nicht verloren werden. Eine gesetzliche Meldepflicht für die Internet-Serviceprovider ist nötig. Wenn sich Missbrauchsabbildungen dort finden, sollen sie verpflichtet sein, das dem Bundeskriminalamt zu melden, damit ermittelt werden kann. Für bessere Prävention im schulischen Bereich sollten die Schulgesetze in allen 16 Ländern verändert werden. Schule ist Schutzort Nummer Eins. Dort können alle Mädchen und Jungen erreicht werden. Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt, die etwa Fortbildungen für Lehrer zum Thema vorsehen oder Präventionsworkshops für Kinder, sollten deshalb Pflicht werden.