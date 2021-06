> Wieso waren die Leuchten grün? Die Heidelberger Leuchte von Waldemar Rothe war ursprünglich nicht grün. "Mein Vater hatte sie in Blau entworfen", erinnert sich sein Sohn Martin. Es war der Bauausschuss, der sich für eine dunkelgrüne Einbrenn-Lackierung entschied. Im selben Farbton waren die Mülleimer gehalten. Die Abschirmung der Lampen nach oben und die gute Ausleuchtung des Bodens sprachen damals für sie.

> Warum wurden sie 2014 ersetzt? Der Gemeinderat hatte 2012 einen Grundsatzbeschluss zur Aufwertung der Hauptstraße gefasst, dies umfasste auch die Erneuerung der Beleuchtung. Das neue Ziel lautete nun, die Fassaden oberhalb des Erdgeschosses mithilfe der Beleuchtung besser zur Geltung zu bringen.

> Was geschah mit den Leuchten? 30 alte Leuchten von Rothe konnten gegen eine Spende an eine gemeinnützige Organisation von Bürgern oder sonstigen Interessenten erworben werden. "So gut wie alle Lampen gingen damals weg", erinnert sich eine Sprecherin der Stadtwerke. Drei weitere Leuchten wurden versteigert. jul