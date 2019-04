> Bei der Gartenschau, um die sich nun Leimen und Nußloch gemeinsam bewerben, handelt es sich um eine abgespeckte Variante der großen Landesgartenschauen. Die kleinere Schwester wurde früher "Grünprojekt" genannt und findet im jährlichen Wechsel mit der Landesgartenschau statt. Sie ist in erster Linie für kleinere Städte gedacht. Das Land trägt die Hälfte der Investitionskosten bis zu einer Summe von zwei Millionen Euro. Die Förderung gilt nicht für die gärtnerisch angelegten Ausstellungsflächen, sondern für Anlagen, die auch über das Veranstaltungsjahr hinaus bestehen sollen.

Vor der Bewerbung werden Ideen für ein Konzept gesammelt. Am 21. Mai ist ein Spaziergang samt Bürgerwerkstatt geplant. Im Oktober soll das Konzept beschlossen werden. In dessen Zentrum sollen in Leimen Bärentorplatz, Rathausplatz, Steinbruch, Berg-Brauerei, Bergfriedhof, Sportanlagen und der Ortskern von St. Ilgen stehen. Nußloch will mit der Ortsmitte, dem Bettendorffschen Gut, dem Fashion-Park und dem Leimbach punkten. Kern des Gartenschaugebietes soll jedoch die Nahtstelle zwischen Leimen und Nußloch mit Lorentrasse, Landgraben, Pappelwald und Grünflächen sein.