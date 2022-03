Von Michael Abschlag

Heidelberg. Wolodymyr Ogrysko war von 1992 bis 1996 als Diplomat in Deutschland und von 2007 bis 2009 Außenminister der Ukraine.

Herr Ogrysko, der Westen hat seine Hilfen für die Ukraine stark ausgebaut. Reicht das Ihrer Ansicht nach?

Wolodymyr Ogrysko. Foto: zg ​

Meiner Meinung nach ist das Hauptproblem, dass die westlichen Länder Angst haben. Das zweite große Problem ist, dass sie weiter davon ausgehen, dass Russland eine zivilisierte Nation ist. Damit müssen sie wirklich aufhören. Und drittens ist es ein grober Fehler der westlichen Staaten, dass sie weiterhin versuchen, Russland in ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem einzubinden. Das ist ein unwahrscheinlich großer Fehler. Deshalb handeln die westlichen Staaten genau so, wie sie handeln. Natürlich sind wir dankbar für die wirklich große Hilfe. Aber wir haben uns schon vor dem Krieg gefragt: Warum warten sie? Müssen erst Tausende Unschuldige sterben? Stellen Sie sich vor, wenn die Sanktionen nicht jetzt, sondern schon im November oder Dezember verhängt worden wären! Glauben Sie, dass Wladimir Putin dann weiter gegangen wäre? Ich glaube nicht.

Das heißt, Sie sind nicht zufrieden?

Jetzt sagen alle im Westen: Wir fürchten, dass wir durch eine weitere Hilfe die Eskalation erhöhen. Na und? Russland droht mit Atomwaffen! Mein Vorschlag ist, dass die Politiker im Westen keine halbherzigen Maßnahmen treffen, sondern ganz konkret und laut sagen: Wenn Russland das und das macht, dann bekommt es eine harte Antwort. Und zwar nicht in 30 Tagen, sondern sofort. Sehen Sie, ich habe mich schon viel mit Russland beschäftigt, ich habe die ukrainische Delegation bei den Verhandlungen über die russische Schwarzmeerflotte geleitet. Damals habe ich begriffen, dass die Russen nur die Sprache der Stärke verstehen. Das verstehen leider unsere Kollegen im Westen nicht.

Sind Sie für die Einrichtung einer Flugverbotszone?

Das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir weiter kämpfen können, dass unsere Armee weiter Erfolge erzielen kann. Die ersten Schritte sind schon getan, und es ist klar, dass die Russen schwere Verluste erleiden. Für die Ukraine sieht es schon viel besser aus, auch mit Blick auf die Lage in Kiew. Aber ich habe den Eindruck, dass einige Staaten im Westen nicht wollen, dass die Ukraine gewinnt. Sie wollen den Konflikt nur schnell zu Ende bringen. Aber für mich bedeutet das Ende, dass die russischen Truppen auf dem Boden der Ukraine vernichtet werden. Dann können wir aus einer ganz anderen Lage heraus mit Russland verhandeln. Die EU und die Nato tun politisch viel, aber militärisch wenig. Wir brauchen Flugzeuge, wir brauchen Luftabwehrwaffen – das wurde alles verweigert. Wir hören nur bürokratisches Gerede, und währenddessen sterben jeden Tag, jede Stunde ukrainische Kinder.

Flugzeuglieferungen oder gar eine Flugverbotszone könnten aber zur Eskalation und zum Dritten Weltkrieg führen ...

Das ist eine falsche Annahme. Dieser Krieg dauert schon seit Jahren, und es ist schade, dass der Westen das nicht versteht und sagt: Naja, vielleicht wird das Putin von weiteren Schritten abhalten. Aber das stimmt nicht. Wie gesagt, Putin versteht nur die Sprache der Stärke. Stellen Sie sich vor, die Nato würde ab heute alle russischen Flugzeuge im ukrainischen Luftraum abschießen. Putin würde nie wieder etwas Ähnliches tun! Er versteht sehr gut, dass schon die Sanktionen, wenn sie ausgebaut werden, sein System in zwei oder drei Wochen vernichten. Es braucht also eine starke Antwort des Westens. Nur so kann man ihn stoppen.

Sehen Sie eine Möglichkeit, zu einer Verhandlungslösung zu kommen?

Es gibt genau zwei Möglichkeiten, wie dieser Krieg meiner Meinung nach enden kann. Entweder, Putin wird wirtschaftlich vernichtet, oder man muss der Ukraine alle nötigen Waffen geben, und wir vernichten ihn militärisch – zumindest auf unserem Territorium. Dann muss Putin diesen Krieg beenden. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht.