Von Klaus Welzel

Heidelberg/München. Herfried Münkler (70) ist emeritierter Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Die RNZ erreichte den Autor zahlreicher Bücher ("Der Große Krieg") am Dienstag in München.

Prof. Münkler, was erleben wir gerade in der Ukraine: Den Untergang eines selbstständigen Staates oder das Ende von Russlands Präsident Putin?

Putin könnte an seinem eigenen System scheitern, hofft Politologe Münkler. Foto: dpa

Vermutlich den Untergang eines selbstständigen Staates. Das ist jedenfalls das Wahrscheinlichere. Den Untergang Putins? Das werden die Ukrainer nicht schaffen, dazu sind sie nicht stark genug. Sollte es so weit kommen, dann durch die russischen Militärs, weil ihnen die Verluste an Menschenleben zu hoch sind. Oder durch die Oligarchen, denen wiederum die finanziellen Verluste zu hoch werden.

Wie stark ist denn der Einfluss der Oligarchen?

Das ist schwer einzuschätzen. Es gibt die eine Fraktion, die sagt ‚Putin ist der Kapo der Oligarchen‘. Es gibt aber auch die gegenteilige Meinung: ‚Putin kann jeden Oligarchen – siehe Chodorkowski – innerhalb kürzester Zeit aus dem Spiel nehmen‘.

Putin hat ja kurz vor Kriegsbeginn Regierungsvertreter, Geheimdienstler und Vasallen um sich versammelt und jedem ein Treuebekenntnis abverlangt. Sehen Sie das eher als ein Zeichen seiner Schwäche?

Aus demokratischer Sicht ist das eher ein Zeichen der Schwäche. Man kann es auch als Signal an die Oligarchen werten, dass keiner an Putins Stelle treten kann, weil sich alle verpflichteten, dieser Politik gegenüber der Ukraine zu folgen. Ansonsten hatte das natürlich auch etwas Lächerliches – eingeschlossen des Umstandes, dass der Geheimdienstchef über das Ziel hinausgeschossen ist und von Putin zurückgepfiffen wurde. Wie die da an ihren Tischchen saßen und sich bekennen mussten, das war schon eine inszenierte Demütigung.

Was unterscheidet den Kriegsherrn Putin aus dem Jahr 2015, als dieser sich in den Syrienkrieg einmischte, vom Kriegsherren Putin 2022 in der Ukraine? Kriegerisch war er ja schon immer.

Sie sagen es: Es gibt da eine lange Spur von Georgien 2008 über die Krim und den Donbass 2014, über den Syrienkrieg und den Einsatz von Söldnern in Mali bis zu diesem Krieg. Hier führt er aber das erste Mal einen Krieg, der in jeder Hinsicht ein Angriffs- und Eroberungskrieg ist, den er wiederum gegen eine deutlich unterlegene, aber von einem starken politischen Willen getragene Armee führt. Alles mit dem Ergebnis, dass es nicht so leicht fällt, wie er sich das vorgestellt hat. Offenbar hatte er die Idee, dass man in Kiew eindringt, Selenskyj beseitigt, eine neue Regierung einsetze und die Mehrheit der Bevölkerung sagt: ‚Putin, Du bist unser Befreier‘. Das ist aber nicht der Fall. Putin hat sich verkalkuliert.

Die EU bietet der Ukraine die Mitgliedschaft an. Sehen Sie auch nur die geringste Chance, dass es dazu kommt?

Das wird sich über Jahre hinziehen, und dabei wird sich auch herausstellen, dass die Ukraine in ihrer politischen Verfassung mit ihren Oligarchen nicht der Realität der EU entspricht. Somit erweist sich das Angebot von Frau von der Leyen als Akt der Solidarität – ohne Folgen.

In der Gesamtschau: Ist das der Rückfall in den Kalten Krieg oder gar ins 19. Jahrhundert, also ins Zeitalter der Nationalstaaten?

(lacht). Ja. Ich würde sagen, schon in das 19. und frühe 20. Jahrhundert, eingeschlossen des Umstandes, dass hier ein Schießkrieg stattfindet in Europa. Das hat es im Kalten Krieg ja nicht gegeben. Beide Seiten haben ihre Einflusssphären respektiert. Der Westen mag zwar das Gesicht verzogen haben – 1953 Ostberlin, dann Budapest, dann Prag, -, aber man kam nicht auf die Idee, denen vielleicht Luftabwehrraketen oder Panzerfäuste zu liefern. Heute haben wir es mit Pufferzonen zu tun, wo etwas aneinanderprallt und wir nicht sagen können, da steht etwas unverbrüchlich fest, etwa wenn Putin die Ukraine geschluckt hat, dass er dann womöglich sagt: "Da gibt es ja noch die Baltischen Staaten und die waren ja auch Bestandteil der Sowjetunion und die könnte ich mir noch holen". Was das dann heißt? Dann träte Artikel 5 des Nato-Vertrags – der Bündnisfall – in Kraft und es käme zum Krieg mit der Nato. Das ist ganz klar 19. Jahrhundert. Verglichen damit ist die Zeit des Kalten Krieges eine Zeit des militärisch gesicherten Friedens gewesen.

Hätte der Westen anders, besser reagieren können im Vorfeld, um diesen Krieg zu vermeiden? Wurde irgendwo eine Weiche übersehen?

Das ist die heikle Sache mit der kontrafaktischen Geschichte. In den Nuller-Jahren sah ja alles nicht nach einer Konfrontation aus. Putin machte damals Angebote, die der Westen nicht ernst nahm. Letzten Endes werden Historiker entscheiden, ob da eine Weiche in die falsche Richtung überfahren wurde. Sicher ist richtig: Der Westen hatte keine Strategie, als er seine Grenzen Stück für Stück verschoben hat. Man hat halt auf das Begehren einiger Länder reagiert, in die EU oder die Nato oder beides einzutreten. Was die EU betrifft, kann man sagen, sie ist bis an die Grenze des Belastbaren gegangen. Es kamen immer mehr Nehmerländer hinzu und es wurden immer weniger Geberländer. Aber das geschah eben ohne Strategie. Möglicherweise hat man sich aber an die Zeit zwischen den Weltkriegen erinnert, als viele kleine Kriege zwischen den damals neu entstandenen Nationalstaaten stattfanden – auch angesichts der jugoslawischen Zerfallskriege in den 90ern wollte man verhindern, dass sich das wiederholt.

Putin wird auf vielen Demonstrationen mit Hitler gleichgesetzt – zu recht?

Der Vergleich ist das Mittel einer Sozialwissenschaft, die nicht mit großen Zahlen arbeiten kann. Beim Vergleich von Putin und Hitler gibt es durchaus Ähnlichkeiten. Beide sind Revisionisten gegenüber den Status quo, hinter den sie mittels merkwürdiger Argumente wieder zurückwollen – indem sie Geschichten von Geschichte erzählen. Sie wollen dadurch Geschichte revidieren und den Willen einer Mehrheit in der betroffenen Bevölkerung außer Kraft setzen. Aber es gibt auch Unterschiede. Etwa Hitlers Rassenwahn.

Entspricht Putins Handeln Ihrer Ansicht nach kühler Rationalität oder sind das wirklich Wutausbrüche, die wir da sehen?

Es gibt bei Putin – glaube ich – eine Rationalität, die vom Georgienkrieg bis hierher reicht. Er beobachtet die Gegenseite, sieht, dass seine Sympathiewerte nach oben gehen, wenn er außenpolitische Erfolge hatte. Aber wir sprachen ja gerade über diese eigentliche Szene, mit der Vergatterung seiner engsten Führung. Es traut sich keiner mehr, ihm zu widersprechen. Das führt natürlich auch dazu, dass keiner sich traut zu sagen: "Chef, unsere Informationen weisen darauf hin, dass die in der Ukraine vehement Gegenwehr leisten". Eine rationale Entscheidung beruht darauf, dass alle Argumente abgewogen werden. Aber so armselig, wie die sich an diesem Abend präsentiert haben, trauen die sich natürlich nicht, zu widersprechen. In der politischen Theorie ist das ein schon in der Antike beschriebener Prozess – Xenophons Schrift Hieron über die Tyrannis –, den ich in der modernen Begrifflichkeit die "strukturelle Verdummung des Autokraten" nennen möchte.

Abschließend: Folgen die Generäle Putin bis hin zum Atomkrieg? Kann er sich dessen sicher sein?

Nein, kann er nicht. Es gibt ja Beispiele dafür aus der Zeit des Kalten Krieges, wo Computer versagt haben und selbstständige Entscheidungen von russischen Offizieren dazu führten, dass es nicht zum atomaren Krieg kam. Aber die Verantwortung der Kommandeure beginnt natürlich schon bei der Frage: "Warum schicken wir unsere Männer in einen Straßenkampf, der mit hohen Verlusten einhergeht?" Das, glaube ich, ist der Punkt, an dem bislang auch Putin gezaudert hat.

Der Westen rüstet jetzt – inklusive Deutschland – auf. Ist das historisch betrachtet die richtige Reaktion?

Es gibt derzeit keine Alternative dazu. Ich habe zwar in der letzten Zeit einige Friedens-Resolutionen von Institutionen gesehen, denen ich angehöre. Nur ich glaube nicht, dass man im Kreml sich dadurch zur Umkehr bewegen lässt (lacht). Allerdings hat Putin insofern etwas erzwungen, was er so wohl nicht gewollt hat: Eine deutliche Verstärkung der Fähigkeiten der Nato, insbesondere auch der deutschen Seite, und damit die Wiederherstellung einer konventionellen Balance.

Also schweißt dieser Krieg den Westen wieder zusammen, so wie das auch Frau Baerbock sagt?

Ja.