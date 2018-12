Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Das klingt bedenklich: "Wir sind immer noch ein Rechtsstaat, auf den wir in Teilen stolz sein können". Das sagt Tanjev Schultz (44). Der ehemalige Journalist der "Süddeutschen Zeitung" hat während seiner Anwesenheit im NSU-Prozess in München die anderen Teile erlebt. Als nach fünf Jahren eines der größten Gerichtsverfahren der deutschen Nachkriegsgeschichte zu Ende ging, war nichts mehr so wie vorher. "Man gräbt irgendwo und stößt von einem Wahnsinn auf den nächsten", sagt der Journalist. Und der Wahnsinn ist groß: Zehn Tote, fünfzehn Raubüberfälle, drei Sprengstoffanschläge, eine Brandstiftung mit drei Mordversuchen. Der Wahnsinn, das sind 438 Prozesstage, 600 Zeugen, 93 Nebenkläger, 60 Anwälte und fünf Angeklagte. Der Wahnsinn sind Kosten von voraussichtlich 37 Millionen Euro. Der Wahnsinn ist aber auch das Versagen des Staates. Was hat er daraus gelernt? Nicht besonders viel.

In Stuttgart hat der zweite NSU-Untersuchungsausschuss jetzt seinen Abschlussbericht vorgelegt. Der Landtag wird sich noch vor Weihnachten damit beschäftigen und vielleicht wird auch die ein oder andere Empfehlung umgesetzt werden. Und Tanjev Schultz, der mittlerweile an der Universität Mainz lehrt, reist durch die Lande, stellt sein Buch "NSU: Der Terror von rechts und das Versagen des Staates" vor, kriegt die schrecklichen Bilder nicht aus dem Kopf und glaubt dennoch an den Rechtsstaat.

Von einem Vortrag in Paris kommend, traf er in Heidelberg im DAI auf ein Publikum, das sich nicht leicht damit tat, einem Staat zu vertrauen, dessen Organe im Fall des NSU (National-Sozialistischer Untergrund) alles falsch gemacht hatte, was nur falsch zu machen war. "Zumindest die türkische Bevölkerung hat das Vertrauen verloren", antwortete er dem Chefredakteur der Rhein-Neckar-Zeitung, Klaus Welzel. Im Gespräch der beiden Journalisten bestätigte sich der Ausspruch von Ex-Generalbundesanwalt Harald Range "Die NSU-Morde sind unser 11. September."

Mordende Neonazis, zwielichtige Agenten des Verfassungsschutzes, überforderte Polizisten: Jahrelang lebten Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe im Untergrund. Jahrelang raubten und mordeten die Terroristen, ohne gestoppt zu werden. Jahrelang hatten die Behörden keine Ahnung von dieser beispiellosen Mordserie einer nationalsozialistischen Terrorzelle. Gingen von einem Bandenkrieg unter Türken aus, nannten die Ermittlungsgruppe, die die "Dönermorde" aufklären sollte, "Bosporus". Wie war das möglich? Eine brisante Frage, auf die auch Tanjev Schultz keine Antwort weiß.

Zusammen mit zwei weiteren Kollegen der SZ saß der Gerichtsreporter fast täglich im Gerichtssaal. Konnte, was wenigen Journalisten gestattet war, der Verhandlung vom ersten Tag an verfolgen. Hielt fest, was Richter, Zeugen, Sachverständige, Anwälte der Opfer und der Angeklagten sagten. Aus den täglichen Mitschriften ist ein umfangreiches Protokoll entstanden. "Der NSU-Prozess - Das Protokoll". Noch ein Buch. Ein wichtiges Buch. Ein Stück deutscher Geschichte. Hätten die Journalisten nicht alles akribisch notiert, nichts wäre erhalten geblieben. Denn das Gericht hatte ein stenografisches Protokoll abgelehnt. Schriftlich festgehalten sind lediglich die Formalien. "Aber was da passierte, das musste doch erhalten bleiben für die Nachwelt", so Schultz. Er spricht von einer "Tiefenbohrung in die Gesellschaft". Was dabei zutage kommt, ist erschütternd, zeigt eine ungeheuere Grausamkeit und Unmenschlichkeit.

"Mit den geschilderten Gräueltaten, da muss man erst mal fertig werden", sagt Schultz. Und er schildert eine Szene im Gerichtssaal, wie ein türkischer Vater seinen einzigen Sohn ermordet im Internetcafé findet. Wie dieser verzweifelte Mann sich mit dem Gesicht auf den Fußboden im Gerichtssaal legt, wie er demonstriert, was ihm angetan wurde. Da gibt es aber auch Filme zu sehen, wie Verletzten eines NSU-Anschlags zehn Zentimeter lange Zimmermannsnägel aus dem Körper operiert werden. Beate Zschäpe, schaut kaum hin. Bewahrt ihre stoische Haltung und lacht nur manchmal, wenn so etwas wie Situationskomik entsteht. Es gab aber auch diese tief berührenden Augenblicke, als der Angeklagte Carsten Schultze bei den Angehörigen unter Tränen um Verzeihung bitte. Und wie die Familie dem Rechtsradikalen verzeiht, ihm, der als einziger sich bemühte, einen Beitrag zur Aufklärung der NSU-Taten zu leisten.

Es sind diese Geschichten aus dem Gerichtssaal, die eines offen legen: Gesellschaftlich aufgearbeitet wurde bei diesem Mammutprozess so gut wie nichts. Es ging darum, einen großen Prozess zu Ende zu bringen und Beate Zschäpe zu verurteilen. Das ist geglückt. Den gesamten Komplex aufzuklären und intensiver der Rolle der Polizei und des Verfassungsschutzes nachzugehen, das steht noch aus.

Derweil hat sich in Stuttgart der zweite NSU-Untersuchungsausschuss durch 1300 Aktenordner "gebohrt", hat tausende digitale Akten durchforstet, hat noch einmal all dies überprüft, was eh schon von anderen staatlichen Stellen unter die Lupe genommen war, und dabei rund 2,4 Millionen Euro ausgegeben. Empfehlen wird er dem Landtag am 20. Dezember die Schaffung eines wissenschaftlichen Zentrums zur Erforschung des Rechtsextremismus. Auch sollen Rechtsextremisten keine Waffe mehr besitzen dürfen, Schüler sollen besser über extremistische Ideologien und die entsprechende Musik aufgeklärt werden. Offen bleibt die Frage nach den Helfern. So ist die Mehrheit des Untersuchungsausschusses der Meinung, dass für den Mord an der Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt verantwortlich waren. Lediglich die AfD-Fraktion zweifelt das an. Ob der NSU in Baden-Württemberg Helfer hatte, ist aus Sicht aller Fraktionen offengeblieben.

Mit Bewertungen hält sich Tanjev Schultz zurück, obwohl auch er erkennt, dass dieser Riesenkomplex mehr Fragen aufwirft als beantwortet. "Wir Journalisten dürfen es uns nicht zu einfach machen", ist dennoch seine innerste Überzeugung. Das ist es, was er in Mainz seinen Studierenden beibringt.