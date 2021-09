Robert Habeck am Samstag in Heidelberg: Zwischen diesem Blick und Annalena Baerbock liegen beim ZDF-„Politbarometer“ 1,2 Sympathiepunkte (oder fünf Plätze). Foto: Joe

Von Klaus Welzel

Heidelberg. So sieht er also in natura aus – der bessere Kandidat. Leicht gebräunt, weißes, aufgeknöpftes Hemd, Jeans, braune Lederschuhe. Gar nicht mal so groß. Steht da unter dem nach allen Seiten offenen Bühnenpavillon, der die Form eines Kleeblatts abstrahiert. Grüner Kunstrasen. Oben TV-Screens, damit ihn unter den gut 1000 Zuschauern auch die sehen können, die etwas weiter hinten auf dem Heidelberger Uniplatz stehen.

"Da sind Köpfe, so weit das Auge reicht. Danke, dass ihr gekommen seid". Ach, gern geschehen, denn die nächsten 90 Minuten gibt es ja auch eine Wahlkampfshow vom Feinsten zu sehen. Trotz des einsetzenden Regens. Keine Frage. Robert Habeck ist ein Star. Ein Politiker, der als promovierter Philosoph und Schriftsteller Kant nicht nur kennt, sondern ihn auch zitieren kann.

"Von den Kühen" kommt er definitiv nicht. Obwohl er mal in Schleswig-Holstein Landwirtschaftsminister war. Aber das hatte ja auch nur Annalena Baerbock, die "richtige" Kandidatin der Grünen für das Kanzleramt, behauptet. Und die kommt zwar vielleicht "vom Völkerrecht", aber eine Völkerrechtlerin ist sie nicht. Nie gewesen.

Vor Habeck hat eine andere Frau das Wort. Franziska Brantner. Die kommt von der Europapolitik, ist eine exzellente Kommentatorin der politischen Verwerfungen auf dem Kontinent und hat Chancen, das Direktmandat für die Grünen im Wahlkreis Heidelberg-Weinheim bei der Bundestagswahl zu holen. Beim Mikrowechsel von Brantner zu Habeck kann man das erste Mal an diesem Samstagnachmittag sehen, wie es der Grünen-Chef schaffte, zu einer Art Panda-Bär der Politik zu werden. Ein Typ, den – zumindest anfangs – quasi jeder (jede) mag.

Habeck bedankt sich bei Brantner, dass er "hier sein darf". Sagt, was für eine "kluge Ratgeberin" sie sei, die Weltoffenheit mit lokaler Kompetenz verbinde. Und das sagt er mit diesem typischen Habeck-Blick: die Augen leicht von unten nach oben gerichtet, ein Blick, der vor allem Treuherzigkeit ausstrahlt. Einsetzender Applaus.

Auch sein Bedauern nach wenigen Minuten, als der Himmel sich öffnet – "Ach, ihr Armen, jetzt werdet ihr ganz nass und ich stehe hier im Trockenen" – zum Dahinschmelzen; zumindest für die Grünen-Hardcore-Fraktion.

Von Habecks Auftritt, mit selbstverständlich frei gehaltener Rede, kann man viel lernen: Lobe dein Gegenüber. Mach es groß. Umso größer wirkst du in seinen Augen. Es wurde eine Himalaja-Besteigung. Denn der kleine Robert hob von so ziemlich jedem, den er in seiner Rede streifte, die besonderen Eigenschaften hervor – etwa die eines Bundeswehrsoldaten, ein ganzer Kerl in Ausrüstung, hart gesotten, dem die Tränen in den Augen standen ob der chaotischen Afghanistan-Abzugspolitik der Bundesregierung.

Oder der Kohlebaggerfahrer – wiederum ein Opfer der Klimapolitik der schwarz-roten Regierung, die einen unhaltbaren Plan aufgestellt habe und nach der Wahl vor zwei Optionen stehe: "Wortbruch oder Scheitern". Wortbruch, weil der Baggerfahrer eben nicht bis 2038 hinter seinem Steuer sitzen dürfe, damit der CO2-Ausstoß in Deutschland bis 2040 um 88 Prozent gesenkt werden könne. Oder Scheitern, weil der Baggerfahrer doch so lange baggert, dann aber wären die Klimaziele obsolet.

Diese Passage ist übrigens die interessanteste. Denn Habeck fügt seinen plastischen Ausführungen einen Halbsatz hinzu: "Egal, ob es Laschet oder Scholz wird". Also nicht Baerbock. Natürlich nicht. Mit 17 Prozent in den Umfragen haben die Grünen die Kanzleroption längst aufgegeben. Deshalb fällt auch an keiner einzigen Stelle die Formulierung "Wenn Annalena Baerbock Bundeskanzlerin ist". Wird sie nicht. Habeck weiß es. Weiß aber auch, dass es mit ihm womöglich besser gelaufen wäre. Und ganz sicher glauben das die meisten der 1000 Zuhörer auch.

Glauben kann man viel. Hören konnte man (trotz der sehr lauten Kirchenglocken) –, hören konnte man einen Redner mit einem unerwarteten Talent zur Polemik. Der Philologe arbeitet mit Gegensatzpaaren. Hauptmotiv: Die "Antwortlosigkeit" der Merkel-Regierung" auf die drängenden politischen Fragen wird zur "Verantwortungslosigkeit". Gegenüber den Afghanistan-Soldaten, in der Klimapolitik gegenüber den nachfolgenden Generationen, und so weiter. Je länger die Wahlkampfveranstaltung dauert, desto öfter ruft er: Verantwortungslosigkeit! Weitere Gegensätze: In der Steuerpolitik stellt Habeck "den einen, der 10.000 Euro im Monat verdient," dem anderen, "der 1200 Euro verdient und eine vierköpfige Familie ernähren muss," gegenüber. Dass der Durchschnittsverdienst der Grünen-Wähler mutmaßlich in der Mitte zwischen diesen beiden Polen liegt – geschenkt.

Der "Panda-Bär" hat ohnehin längst seine niedliche Maske abgelegt. Er kommt als ausgebuffter Profi daher. Und er lächelt dann auch nicht mehr so einnehmend. Kaum zu glauben, dass sich dieser Mann den Spitzenkandidatenposten von seiner Co hat wegnehmen lassen (die danach so viele Fehler macht). Der einsetzende Schlussapplaus übertönt alle abschweifenden Gedanken. Habeck war hier. Sprach. Und lächelte. Stakkato-Applaus. Der Regen? Hat aufgehört.