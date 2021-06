Von Matthias Miltz

Heidelberg. Pascal Gillen (24) hat in Mannheim studiert, ist Journalist bei einer luxemburgischen Tageszeitung und französischer Staatsbürger. Er selbst lebt in Deutschland, Teile seiner Familie in Frankreich. Auch ihn erschrecken Angriffe auf französische Politiker.

Pascal Gillen. Foto: privat

Herr Gillen, vergangene Woche wurde Frankreichs Präsident Emmanuel Macron von einem Regierungsgegner geohrfeigt. Ist diese Attacke ein Fingerzeig für Macrons Wahlchancen im nächsten Jahr?

Ich glaube nicht, dass man das als Fingerzeig oder Omen werten sollte. Als Politiker hat man natürlich fast überall Gegner, und in diesem Moment trafen Macron und eben diese Person zu einem für Macron ungünstigen Zeitpunkt aufeinander. Natürlich ist diese Aktion dadurch nicht zu entschuldigen. Kurzum: Es ist nicht akzeptabel, jemanden zu attackieren.

Auch der linke Politiker Jean-Luc Mélenchon sah sich einem Angriff ausgesetzt. Er wurde bei einer Rede mit einem Sack Mehl überschüttet. Warum nehmen körperliche Angriffe auf französische Politiker zu?

Schwer zu sagen. Aber ich bin der Meinung, dass das Verhalten mancher Menschen in Frankreich immer mehr einem Kasperletheater gleicht. Stellen Sie sich mal vor, jemand würde Angela Merkel ohrfeigen und Frank-Walter Steinmeier einen Sack Mehl über den Kopf schütten – das ist undenkbar. Solche Aktionen werfen kein gutes Licht auf Frankreich.

Zur Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr treten unter anderem Jean-Luc Mélenchon und Marine Le Pen wie schon 2017 gegen Emmanuel Macron an. Was hat sich in dieser Zeit verändert?

In Frankreich ist die Corona-Pandemie das dominante Thema. Bei der Bewältigung der Krise hat Präsident Macron nur eine mittelmäßige Figur abgegeben. Allerdings fällt es mir auch schwer, die momentane Lage neutral zu beurteilen. Denn: Ich halte ihn für einen guten Präsidenten, der sehr volksnah ist. Für mich ist Macron der richtige Mann. Er hat den Nimbus eines Shootingstars verloren und ist mittlerweile in der rauen Welt der Politik angekommen.

Während Macron in aktuellen Umfragen immer mehr an Zustimmung verliert, gewinnt Marine Le Pen immer mehr an Unterstützung. Wo liegen die Gründe?

Le Pen hatte immer mal wieder gute Umfragewerte. Auch bei der letzten Wahl hatte sie viele Unterstützer, ist dann aber zum Glück nicht an die Macht gekommen. Frankreich ist ein Land mit vielen Bürgern, die einen Migrationshintergrund haben. Vor allem in den Vororten, den Banlieues, der großen Städte wie Paris, Marseille oder Bordeaux, ist die Kriminalitätsrate enorm hoch. In den französischen Nachrichten werden fast täglich Berichte von Messerstechereien oder brennenden Autos von dort gezeigt. Und eben dort ist die Migrationsrate ziemlich hoch, was Le Pen natürlich in die Karten spielt. Man kann sie in diesen Punkten durchaus mit den rechten Parteien in Deutschland vergleichen, die bei solchen Themen ähnlich reagieren und sie für ihre Sache nutzen.

Wie ist demnach die aktuelle Gefühlslage bei den Bürgern?

Die Stimmung im Land ist ganz eindeutig gespalten. Le Pen und Jean-Luc Mélenchon sind prinzipiell gegen alles, was Emmanuel Macron sagt oder macht. Dadurch wird dauerhaft Kritik an ihm laut, was die Gefühlslage innerhalb des Landes vergiftet. Deshalb geschehen solche Vorfälle, wie die Ohrfeige für Macron oder die Attacke auf Mélenchon. Die dauerhafte Kritik tut dem Land und seiner Gesellschaft nicht gut. Gerade weil Le Pen und Mélenchon zwei komplett gegensätzliche Standpunkte vertreten, ist es für Macron ziemlich schwierig, nicht in die Kritik zu geraten. Denn: Egal, was er tut, er wird immer einem der beiden Lager auf die Füße treten. Und die beiden Lager sind mittlerweile auch keine Minderheit mehr, was es ihm zusätzlich schwer macht.

Sie sprechen von einer Spaltung. Denken Sie, dass die Europameisterschaft dazu beitragen kann, diese zu überwinden?

Definitiv kann sportlicher Erfolg dazu beitragen. Bereits 1998 bei der WM in Frankreich war zu spüren, dass der Titel das Land wieder etwas näher zusammengebracht hat. Und auch der Erfolg 2018 hat das Land wieder mehr zusammengebracht. Allerdings ist die nächste Wahl auch erst im März 2022. Bis dahin haben die meisten Menschen die EM schon wieder vergessen. Dann sind wieder andere Themen wichtig.

Das französische Team besteht aus vielen Spielern mit Migrationshintergrund. Welchen Stellenwert hat die Mannschaft für die Menschen?

Fußball ist ein Sport, bei dem die Menschen nur auf die Leistung schauen. In der französischen Mannschaft war es schon immer so, dass Spieler mit Migrationshintergrund spielen. Deshalb gibt es im Bezug auf die Nationalmannschaft auch keinen Rassismus. Einzig 2010, als die Mannschaft gegen den Trainer rebellierte, wurden kritische Stimmen laut. Aber ansonsten ist das zum Glück kein Thema.