Von Peter Riesbeck, RNZ Berlin

Berlin. Heinz-Peter Meidinger ist Präsident des Deutschen Lehrerverbands.

Herr Meidinger, in Bayern und auch in Niedersachsen gibt es heftige Schülerproteste wegen zu schwerer Aufgaben im Mathematik-Abitur. Ist der Unmut gerechtfertigt?

Im Internet lässt sich Erregung sehr schnell mobilisieren. Deshalb sollten wir abwarten. Für Bayern habe ich mit ersten Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Da geht es um eine Aufgabe im Fachbereich Stochastik - Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ohne dem endgültigen Bewertungsergebnis vorwegzugreifen: Die Tendenz zeigt für Bayern, die Notenresultate bewegen sich im durchschnittlichen Bereich der Abi-Prüfungen in Mathematik. Wenn es Anzeichen für eine erschwerte Prüfung gibt, muss man über eine Neubewertung nachdenken. Aber derzeit gibt es dafür keine Anzeichen.

Die Debatte in Niedersachsen und Bayern scheint Schülerinnen und Schüler zu bestätigen, die versuchen, Mathematik in der Oberstufe zu umgehen. Heute gibt es Vorschläge von Didaktikern, um den Unterricht in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik sowie Naturwissenschaften und Technik zu verbessern. Wo liegt nach Ihrer Ansicht das Hauptproblem bei der Unterrichtung dieser Fächer?

In der Vergangenheit zweifellos häufig an der mangelnden Anschaulichkeit. Unterricht lebt vom Staunen, gerade in den Naturwissenschaften. Dazu muss man aber auch sagen: Da hat sich schon viel getan. Früher war es einfach so, dass in der Mathematik und im naturwissenschaftlichen Unterricht oft vorrangig mit den Guten gearbeitet wurde. Wer’s nicht verstand, hatte eben Pech gehabt. Das hat sich gewandelt. In Mathematik etwa gab es die Modellversuche Sinus und Sinus-Transfer, in deren Folge sich der Unterricht deutlich verändert hat und schülerbezogener geworden ist. Ähnliche Initiativen gab es für Chemie und Physik. Gute Erfahrungen haben wir in einigen Bundesländern zudem mit Fächern wie beispielsweise Natur und Technik in der Unterstufe gemacht, wo oft Alltagsphänomene den Ausgangspunkt für das Lernen bilden. Die Herausforderung ist aber dann, das geweckte Interesse hinüberzuretten in die Oberstufe, wo man dann Fächer abwählen kann. Schüler glauben oft, in anderen Fächern ließen sich die Punkte für das Abitur mit weniger Aufwand erzielen als beispielsweise in Chemie oder Physik.

Ein großes Thema ist der mangelnde Anteil von Schülerinnen in Fächern wie Chemie und Physik. Woran liegt das?

Zum einen an traditionellen Geschlechterrollen. Wir beobachten ja nach wie vor an reinen Mädchenschulen eine deutlich höhere Quote von Schülerinnen, die MINT-Fächer in der Oberstufe belegen. Die Schulen haben darauf reagiert, es gibt Mentor-Programme für Schülerinnen. Das bedeutet aber auch: Lehrerinnen und Lehrer brauchen dafür Zeitfenster, um die Mädchen zu ermutigen und zu bestärken.

Ein Problem gerade in MINT-Fächern ist der Lehrermangel. Wie lässt sich der beheben?

Da setzt sich der Trend aus der Schule fort. Wer keine Physik in der Oberstufe belegt, wird kaum Physik studieren. Zweites Problem ist der Übergang von der Schule an die Universität. Die Anforderungen sind dort vor allem in den Anfangssemestern sehr hoch, gerade in den Mint-Fächern. Und wir sehen natürlich auch ein Abwandern in die freie Wirtschaft. In einer Zeit, in der die Wirtschaft boomt, sind die hohen Einstiegsgehälter in Unternehmen oft verlockend.

Manche denken später um. Gerade in den Mint-Fächern sind Seiteneinsteiger begehrt. Wie sind Ihre Erfahrungen mit den Kollegen, die aus Unternehmen an die Schule wechseln?

Wenn die pädagogische Nachqualifizierung stimmt, überwiegend gut! Wir sehen aber gerade in Ländern wie Berlin oder Sachsen, wo in den vergangenen drei Jahren an Grundschulen deutlich mehr als 50 Prozent der Neueinstellungen Quereinsteiger waren, dass da pädagogisch kaum nachgeschult wird. In Berlin wird ein einwöchiger Crash-Kurs angeboten. Das ist absolut zu wenig.