Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Die Atmosphäre müsste beruhigend wirken in dem kleinen Café nahe dem Heidelberger Rathaus. Gemütliches Holz. Weiches Licht. Angenehm warm. Doch Lukas redet sich in Rage. "Ich sage ja nicht, dass die SPD scheiße verhandelt hat", ruft der Jura-Student in die Runde. "Sie hat richtig gut verhandelt." Aber man dürfe sich auf keinen Fall wieder dem "Diktat Merkels unterwerfen", warnt er. Der Erfolg bei den Ministerien? In der ersten GroKo sei Peer Steinbrück Finanzminister gewesen. "War das toll?", fragt er. "Ich glaube nicht."

Es ist Mittwochabend, kurz nach 20 Uhr. Mitgliederöffentliche Vorstandssitzung des SPD-Ortsvereins Altstadt-Schlierbach. Wie hier die Stimmung ist, das zählt - und letztendlich sogar mehr als die Freude, die die Parteispitze wenige Stunden zuvor, am späten Morgen, demonstrativ um die Welt getwittert hatte. "Müde. Aber zufrieden. Der Vertrag steht", so der Begleittext zum gutgelaunten Selfie auf Twitter. Doch das letzte Wort hat "die Basis". 463.723 SPD-Mitglieder, die in den kommenden Wochen per Mitgliederentscheid den Daumen heben oder senken werden über diese vierte Große Koalition der Bundesrepublik. Also: Müde, aber zufrieden?

Rund 20 Genossen darf der Ortsvereinsvorsitzende Wolf-Eckhard Wormser an diesem Abend begrüßen - und manch einen zum ersten Mal. "So viele Menschen, deren Namen ich gar nicht kenne", schmunzelt er unter seinem Schnauzbart. Dann zieht er den beachtlichen Stapel an Parteibüchern heran, leuchtend rot, und verteilt.

Sven. Ulrich. Ursula. Willy. Helga. Miriam. Sie alle sind jetzt Genossen. Sie gehören zum "Massenansturm", den die Partei gerade erlebt. Allein in Baden-Württemberg wurden seit Jahresbeginn rund 2700 Neumitglieder aufgenommen, 37.828 Südwest-Genossen gibt es jetzt insgesamt - ein rasanter Zuwachs von etwa acht Prozent, mehr als im "Schulz-Hype". Stimmen gegen die GroKo, wie es sich die Jusos, die SPD-Jugendorganisation, unter ihrem Vorsitzenden Kevin Kühnert erhofft?

"Ich finde das unredlich, diese Juso-Kampagne", platzt Ulrich schon in der Vorstellungsrunde der Kragen. "Die Mitglieder haben jetzt die einmalige Chance, die Partei ins politische Nirwana zu schicken - indem sie Nein stimmen." Aufmerksam lauscht die Runde. Zustimmendes Nicken von Gegenüber? Ulrich lässt jedenfalls keinen Zweifel: "Ich stimme für den Koalitionsvertrag."

Der Abend wird zeigen: Unter denjenigen, die sich aktuell selbstbewusst zu Wort melden, sind GroKo-Verteidiger eher die Ausnahme. Viele wünschen einen Linkskurs - und tragen immer noch die Wut auf Gerhard Schröders Agenda-Kurs im Herzen.

Aber überzeugen nicht wenigstens die ausverhandelten Inhalte? Die Besetzung der zentralen Ministerien für Außen, Finanzen, Arbeit und Soziales?

Mark ergreift das Wort. Parteichef Martin Schulz habe einmal Ideen gehabt - so wie der britische Labour-Chef Jeremy Corbyn. Man sehe diese nur leider nicht im Koalitionspapier. Und, ebenso wichtig: Verabredet seien einige Milliarden Euro für den Sozialen Wohnungsbau und die Bildung. Kernthemen der Sozialdemokraten. "Das haben wir reinverhandelt - und genau die Ministerien gehen jetzt an die Union", klagt Mark. Ursula, pensionierte Lehrerin, schiebt noch nach: "Inhaltlich war auch überhaupt kein Punkt dabei, wo ich dachte: Autsch, das hat jetzt der CDU wehgetan."

So wogt die Debatte eine Weile hin und her. Man duzt sich, wie es halt in der SPD üblich ist. Man bleibt freundlich im Ton. Abgestimmt wird an diesem Abend nicht. "50:50 war die Stimmung, als wir das letzte Mal diskutiert haben", hatte Peter kurz vor Veranstaltungsbeginn erzählt. Damals lagen gerade die Sondierungsergebnisse vor.

Einen Tag später, wieder in Heidelberg, diesmal im SPD-Regionalzentrum Rhein-Neckar. In einer Glasvitrine erinnert das alte Parteibuch eines Fuhrmanns aus Ziegelhausen an die lange Geschichte der Sozialdemokratie. Beitrittsdatum: 1. Mai 1919. Fast 100 Jahre vor den rund 20 Personen, die sich hier zum "Neumitgliedertreffen" im grellen Neonlicht zusammengefunden haben.

"Ich bin ein Teil des Hypes", stellt sich Johannes vor. "Ich war schon immer SPD-Wählerin", sagt Karin. "Ich wollte mitreden", bekennt Anne. Erneut dabei: Student Lukas, der am Vorabend schon in der Altstadt Stimmung gegen die GroKo machte. Und Corbyn-Fan Mark - er ist der Kassierer und Neumitgliederbeauftragte des SPD-Kreisverbands, Mark Fischer.

Viele Unterstützer für den GroKo-Kurs finden sich hier nicht. Die Rentenpolitik: mangelhaft. Die Einigung bei den Befristungen: unglaubwürdig. "Da hat die Merkel euch ganz schön aufs Kreuz gelegt", brummelt Ex-Kapitän Kai in seinen Bart. Und es gibt massive Kritik daran, wie die Parteiführung kommuniziere. "Es werden Dinge erzählt, die einfach nicht stimmen", wird da über den verklärenden "Werbefeldzug" aus dem Willy-Brandt-Haus geschimpft. "Ich wäre vielleicht bereit, für die GroKo zu stimmen", sagt Mark - "aber nicht auf dieser Basis".

Auch die Ämterfrage, scheinbar der Trumpf der SPD-Verhandler, kommt gar nicht gut an. "Nebelkerzen" seien die "Schlüsselministerien" doch, mit denen da gewunken werde, fürchtet Johannes. Inhaltlich passe nichts zusammen: "Wir sind nicht der Arbeitnehmerflügel der Union". Von der "letzten Chance, vom sinkenden Schiff abzuspringen", spricht Matthias.

Ob das gut geht? "Ich habe große Angst vor Neuwahlen", warnt Sabrina. Und auch Jochen scheint nicht ganz überzeugt. "Wie sieht es eigentlich aus, wenn eine Partei in der Opposition sich erneuert?", fragt er. Und, wenn denn wirklich alles so schlecht für die SPD sei: "Warum ist die CDU-Basis so unzufrieden?". Es hilft wenig. Matthias weiß: das sei "ein Zeichen", dass die Basis der CDU und die Basis der SPD nicht zusammenpassen.

Von Funktionärsseite blickt man mit gemischten Gefühlen auf die brodelnde Basis. 75,96 Prozent stimmten 2013 für das Bündnis mit der Union - dieser Wert wird kaum mehr erreicht werden. Aber sonst? Richtig repräsentativ sei die Stimmung an der Heidelberger Basis nicht, wird erzählt. Der Stadtverband sei an sich schon sehr links - und bekomme neue Dynamik durch die Eintritte. Hinzu komme: "Die Mehrheit unserer Mitglieder geht doch nicht auf Ortsvereinstreffen, die sitzen zuhause." Wenn der Brief mit den Abstimmungsunterlagen komme, werde am Küchentisch entschieden. Ja oder Nein. Und ab die Post. Am 4. März wisse man mehr.

Für die SPD wird es jedenfalls nicht leicht. "Ganz egal, welche Entscheidung getroffen wird, haben wir am Ende eine Situation, die existenzbedrohend sein kann für die Sozialdemokratie", warnt Wolf-Eckard Wormser. Das werde die nächste Aufgabe der Parteiführung: Die Lager auch künftig zusammen halten.