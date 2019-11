Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Kein Rückgang, sondern einen Anstieg der Gewalt gegen Frauen meldete Familienministerin Franziska Giffey (SPD) gestern in Berlin. Sie stellte die neueste Statistik des Bundeskriminalamts vor und wählte dafür den „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“. In Frankreich gingen bereits am Wochenende Frauen und Männer gegen sexualisierte und partnerschaftliche Gewalt auf die Straße. Auch in Deutschland ist die Lage anhaltend brisant. Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner ermordet. Die Fälle von sexualisierter und partnerschaftlicher Gewalt – dazu zählen unter anderem Mord, Körperverletzung, sexuelle Übergriffe und Zwangsprostitution – haben von 2017 auf 2018 zugenommen: Von 139.000 auf 141.000 Fälle. Jeder in Deutschland hat nach Giffeys Darstellung laut Statistik in seinem Umfeld eine Person, die diese Gewalt erfahren musste. „Gewalt gegen Frauen geht uns alle an“, sagte sie. Fakten zur Gewalt in Partnerschaften:

> Gründe für den Anstieg: Die Gesellschaft sei beim Thema Gewalt gegen Frauen sensibler geworden, meinte Giffey. Die Bereitschaft, solche Taten anzuzeigen, habe zugenommen. Das könnte ein Grund für den Anstieg der Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) sein. Das BKA erfasst lediglich Taten, die bei der Polizei angezeigt wurden. Laut der Statistik wird in Deutschland jede Stunde mehr als einmal eine Frau gefährlich durch ihren Partner verletzt. Ein Mordversuch findet jeden Tag statt, sagte Giffey. Am häufigsten werden Frauen Opfer von sexualisierter und partnerschaftlicher Gewalt, wenn sie im Alter von 30 bis 39 Jahren sind.

> Die Pläne des Familienministeriums: Die Plätze in Frauenhäusern sind rar. In Deutschland gibt es 7000 Plätze, laut Giffey würden 20.000 benötigt. In den nächsten vier Jahren stellt der Bund deshalb 120 Millionen Euro für Frauenhäuser zur Verfügung, damit die Länder und Kommunen mehr Plätze schaffen können. Giffey will auch einen Rechtsanspruch auf einen solchen Platz einführen, wie sie schon im März äußerte. Zudem betont sie, dass stärker sensibilisiert werden müsste. „Es ist klar, dass jeder Betroffene in seinem Umfeld hat“, so Giffey. Um Aufmerksamkeit darauf zu richten, startet das Familienministerium die Kampagne „Stärker als Gewalt“. Sie richtet sich auch an das Umfeld von Betroffenen und soll Wissen vermitteln, wie man Gewalt gegen Frauen erkennen und was man dagegen tun kann. Giffey räumte ein, dass noch intensiver gegen die Täter vorgegangen werden müsste: „Wir werden unseren Fokus noch stärker darauf legen.“

> Die Taten: Am häufigsten kommt es zu einer sogenannten einfachen Körperverletzung – darunter fallen etwa blaue Flecken. Auf Platz Zwei folgt das Delikt Stalking, gefolgt von schweren Körperverletzungen, bei denen Gift oder eine Waffe verwendet werden. Die Mehrheit der Täter, 67 Prozent, hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Gewalt gegen Frauen gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten. Giffey berichtete aus ihrer Zeit als Neuköllner Bürgermeisterin, einem Bezirk von Berlin, in dem viele Migranten leben. Sie wüsste aus dieser Zeit auch von Gewalt gegen Frauen in zugewanderten Kulturkreisen. „Es ist wichtig, dass wir über Dinge wie Ehrenmord und Zwangsprostitution sprechen“, sagte Giffey.

> Männliche Opfer: Unter den Opfern von partnerschaftlicher Gewalt sind auch Männer – nämlich in rund 19 Prozent der Fälle. Die Vorsitzende des Bundesverbandes Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, Ursula Schele, relativierte aber im Gespräch mit unserer Redaktion. „Nur vier bis fünf Prozent der Männer werden isoliert von ihren Frauen geschlagen“, sagte sie. In den anderen Fällen würden beide Partner gewalttätig miteinander umgehen.