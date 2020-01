Von Annette Dönisch, RNZ Berlin

Berlin. Luisa Neubauer (23) ist die prominenteste deutsche Vertreterin von "Fridays for Future".

"Klimahysterie" wurde zum Unwort des Jahres gewählt. Was sagen Sie dazu?

Eine nachvollziehbare Wahl. Das Wort "Klimahysterie" vermittelt den Eindruck, dass es Menschen gibt, die statt sachlich über die Klimakrise zu sprechen, Hysterie verbreiten wollen. Das Wort dient alleine dazu, diejenigen abzuwerten, die sich an der Debatte über die Klimakrise beteiligen. Es bleibt zu hoffen, dass die Wahl dem Klimadiskurs nachhaltig zugutekommt.

Sie haben sich dafür eingesetzt, dass der Konzern Siemens einen Auftrag über eine Signalanlage für eine Kohlemine in Australien absagt. Nun hält Siemens doch daran fest ...

Siemens weiß, dass dieser Vertrag nie hätte unterschrieben werden dürfen. Das hat Siemens-Chef Joe Kaeser im Gespräch mit mir persönlich eingeräumt. Die Reputationsschäden für den Konzern, der sich als Klimaschutz-Konzern inszenieren möchte und das Pariser Abkommen befürwortet, sind gewaltig. Siemens profitiert jetzt von einem Minenprojekt, dass 60 Jahre lang Kohle fördern soll. Nicht nur für den Planeten, auch für den Konzern ist der Schaden gewaltig.

Künftig soll bei Siemens ein Nachhaltigkeitsgremium Umweltfragen vorab klären. Eine wirksame Maßnahme?

Es gab schon einen Umweltrat bei Siemens. Er hat die Entscheidung offensichtlich durchgewunken und an dieser Stelle versagt. Unternehmen schmücken sich gerade global mit Nachhaltigkeitsgremien. Die Gremien sind aber offensichtlich keine Garantie dafür, dass das Pariser Abkommen eingehalten wird. Joe Kaeser hätte besser aus dem Vertrag aussteigen sollen als ein Nachhaltigkeitsgremium zu schaffen. Die Kohlemine von dem Konzern Adani hat das Potenzial, dass die Erderwärmung nicht unter zwei Grad bleibt. Das ist eine Riesengefahr. Konzerne müssen sich hier verantwortlich zeigen. Siemens möchte bis 2030 klimaneutral werden. Der Konzern hat zum Beispiel den "UN Global Compact" unterschrieben. Damit verpflichtet der Konzern sich freiwillig, Vorreiter im Umgang mit Umweltproblemen zu sein. Die Entscheidung für den Adani-Auftrag ist deshalb ein schlechter Witz.

Joe Kaeser hatte ihnen einen Posten im Aufsichtsrat einer Siemenstochter angeboten. Warum haben Sie abgelehnt?

Ich habe abgelehnt, weil ich Siemens sonst laut Aktienrecht nicht mehr unabhängig kommentieren hätte können. Es muss aber unabhängige Personen geben, die das machen. Ich bedauere, dass mein Vorschlag, einen Wissenschaftler von Scientists for Future an meiner Stelle in den Aufsichtsrat aufzunehmen, abgelehnt wurde. Es mangelt Siemens offensichtlich gerade intern an Instanzen, die bei klimaschädlichen Entscheidungen einschreiten können.

Kritiker sagen, Sie hätten eine Chance vergeben, mitzugestalten. Hat Kaeser Sie in eine Zwickmühle gebracht?

Nein. Es zeigt sich gerade, dass sich die Vorwürfe nicht gegen mich, sondern vor allem gegen Herrn Kaeser richten. Hätte es das Angebot nicht gegeben, wäre die Aufmerksamkeit für seine Entscheidung zu dem Auftrag nie so groß gewesen. Joe Kaeser versteht falsch, was die große Aufgabe von Siemens sein muss, nämlich alles in Siemens’ Kraft stehende zu tun, um den Adani-Auftrag abzusagen. Ich habe vorgestern noch einmal mit Herrn Kaeser gesprochen. Er hat mir erklärt, warum er die Entscheidung getroffen hat. Er ignoriert aber den globalen Kontext und die Klimakrise, die Unternehmen wie Siemens zu Verantwortung verpflichten. Es geht heute nicht mehr darum, nur an sein Unternehmen zu denken. Es geht darum zu entscheiden, ob sie die Klimakrise mindern oder sie anheizen wollen. Siemens und Herr Kaeser haben eine Entscheidung getroffen, die ich zutiefst bedauere.